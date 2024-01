Samsung lancerer de nye Galaxy S24, Galaxy S24 Plus og Galaxy S24 Ultra

Fakta (Image credit: Future / Philip Berne) Priser:

Galaxy S24: Fra 6.999 kroner

Galaxy S24 Plus: Fra 8.999 kroner

Galaxy S24 Ultra: Fra 11.499 kroner

Forudbestilling - 17. januar

Salgsstart - 24. januar

Efter et langt år med høje forventninger og en uendelig bølge af rygter, er de længe ventede flagskibstelefoner fra Samsung endelig afsløret. Under det store Galaxy Unpacked-event den 17. januar 2024 fremviste virksomheden Galaxy S24-serien i al sin pragt, bestående af standardmodellen Galaxy S24 samt Galaxy S24 Plus og topmodellen Galaxy S24 Ultra. Tech-verdenen har ventet spændt på disse innovative mobiler, som siges at skubbe grænserne for, hvad der er muligt inden for mobilteknologi med en masse avancerede AI-funktioner og andre førsteklasses specifikationer.

Nye AI-funktioner på Galaxy S24-serien

Samsung Live Translate: Dine S24-telefoner vil være udstyret med Live Translate-funktionen. Her sørger telefonen for at oversætte live, når du taler med brugere, der taler et andet sprog. Du får oversættelsen mundligt og på skrift, mens du er i gang med samtalen. Funktionen husker også, hvilket sprog du taler, så du ikke behøver fumle med indstillinger hele tiden. Funktionen findes også til meddelelser, hvor Samsung kalder den for Chat Assist. Samsung demonstrerede funktionen, der ser ud til at fungere lynhurtigt. Vi glæder os til at teste funktionen selv.

Interpreter fungerer som en slags live-tolk. Her kan samtaler oversættes direkte på en delt skærm, så folk, der står ved siden af hinanden, hurtigt og nemt kan læse en transskription af, hvad den anden har sagt. En ekstra bonus er, at denne funktion også fungerer uden mobildata eller Wi-Fi.

Android Auto (Google samarbejde) til biler vil fremover kunne lave opsummeringer af f.eks. gruppemeddelelser, så du ikke behøver røre ved telefonen. Du kan også modtage ruteændringer og svare på beskeder, uden at røre en finger.

Transcript Assist er en ny funktion, der gør det muligt at få en opsummering af f.eks. foredrag. Her kan Galaxy AI kende forskel på stemmer og illustrere det i opsummeringen.

Note Assist hjælper dig med at rydde op i dine noter. Du kan bede den om at tilføje underoverskifter og afsnit eller til bulletpoints, der opsummerer de enkelte punkter. Det hele sker med et klik i note-menuen.

Circle to Search er et samarbejde imellem Samsung og Google. Her kan du tegne en cirkel omkring et objekt, tryk på et objekt eller overstreg noget på et billede, for at få Google til at lave en søgning på produkter eller objekter. Du kan også markere noget på skærmen og så stille et spørgsmål til Google: Hvorfor er Corn dogs så populære. Her finder Google svaret, selv om du altså stadig er inde i appen. På den måde behøver du ikke kende navnet på objekter, når du søger. Samtidig behøver du ikke at forlade appen.

Foto og Video funktioner

Pro Visual Engine analyser billeder og kommer med forslag til redigering. Du kan flytte objekter eller personer rundt i billedet, og så sørger telefonen selv for at udfylde det område, du har fjernet objektet fra. Telefonen analyserer allerede billedet, inden du trykker på udløseren og sørger for at fremhæve detaljer som græs, skærpe ansigtet og sørge for at farverne er gode. Det bliver også spændende at se i virkeligheden. Video-funktionerne tæller igen Spacezoom, nightopgraphy med større pixels skal gøre billederne endnu bedre.

Super HDR for Instragram - Første telefon, der gør det muligt at tage HDR-fotos i Instagram-appen.

Instant Slow-mo - du kan automatisk se alle videoer i høj kvalitet i slow-motion med et tryk på knappen. Telefonen sørger for at generere og indsætte ekstra billeder, når det er nødvendigt.

Quick Share - funktionen er udvidet, så man ud over Samsung-enheder, nu kan dele billeder og dokumenter på tværs af alle Android-enheder og Windows computere.

Samsung Galaxy S24

Lagerplads 128 GB eller 256 GB (8 GB RAM)

Pris fra 6.999 kroner

Raffineret, mere holdbart design

Nye kraftfulde AI-funktioner

Fremragende softwareunderstøttelse

Sådan ser den nye Samsung Galaxy S24 ud. (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Standardmodellen i Samsungs Galaxy S-serie er altid en længe ventet mobiltelefon for alle, der ønsker en kompakt flagskibsmodel. Ligesom de andre telefoner i serien har Galaxy S24 et let justeret design i forhold til forgængeren, med en mere kantet struktureret Armor Aluminium-ramme, der giver et stærkere og bedre ergonomisk greb. Mobiltelefonen har en 6,2-tommers skærm, der kan skifte mellem 1 Hz og 120 Hz i opdateringshastighed og har en opløsning på 2.340 x 1.080. Skærmen har tyndere rammer og forbedret lysstyrke sammenlignet med forgængeren, hvilket nok vil gøre endnu bedre til medieforbrug.

Den nye funktionalitet fokuserer på AI, samlet under betegnelsen "Galaxy AI", og omfatter praktiske værktøjer som oversættelse i realtid, generativ beskæring af beskårne fotos og Chat Assist. Kraften bag disse avancerede AI-funktioner kommer fra enten Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 eller Samsungs Exynos 2400 med 8GB RAM og mulighed for at vælge mellem 128 eller 256 GB lagerplads. Desværre er lagringsmuligheden på 512 GB ikke tilgængelig i Danmark.

Samsung Galaxy S24 får også en forbedret batterikapacitet på 4.000 mAh og en opgraderet kameraoplevelse med 2x optisk zoom og intelligente redigeringsværktøjer, drevet af Galaxy AI. Med disse AI-fotofunktioner kan du f.eks. flytte rundt på objekter i fotos, justere størrelsen på ting i fotos, fjerne objekter helt og meget mere. Ser vi på selve hardwaren, er kameraopsætningen solid med et 50 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera og et 10 MP telekamera, suppleret med et 12 MP selfie-kamera.

Samtidig har Samsung afsløret et kæmpe plus for mobilejere. Firmaet sørger for at matche Pixel 8-serien med imponerende syv generationer af OS- og sikkerhedsopdateringer.

Samsung Galaxy S24 Plus

Lagerplads 256 GB eller 512 GB (12 GB RAM)

Pris fra 8.999 kroner

Perfekt mellemting mellem Galaxy S24 og Galaxy S24 Ultra

Sådan ser den nye Samsung Galaxy S24 Plus ud. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung Galaxy S24 Plus er en perfekt mellemting mellem den almindelige Galaxy S24 og den absolutte topmodel - Galaxy S24 Ultra. Hvis du vil have noget, der er lidt større og kraftigere end standardmodellen, men ikke vil betale for den ekstra oplevelse, som Galaxy S24 Ultra tilbyder, er Plus-modellen helt sikkert den, du skal gå efter.

Lad os starte med designet. Galaxy S24 Plus er en mellemstor telefon med målene 158,5 x 75,9 x 7,7 mm og en vægt på 196 gram. Den har et fladt og kantet design med en ramme lavet af Armor Aluminium, som gør den holdbar og behagelig at holde om.

Skærmen er magen til den, du får på Ultra-modellen, med en 6,7-tommers AMOLED-skærm med opdateringsfrekvens på 1-120 Hz og en opløsning på 3.088 x 1.440. Disse specifikationer svarer til dem, du får på Ultra-modellen, og den eneste forskel er størrelsen, som adskiller sig med 0,1 tommer. Så der vil ikke være nogen mærkbar forskel i skærmkvaliteten mellem Plus- og Ultra-modellerne.

… og bagsiden! (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Indeni sidder en Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 til Galaxy eller en Exynos 2400 til Galaxy, afhængigt af din region (og vi troede ellers, at Samsung var færdig med at lave sine egne chipset). Dette suppleres af 12 GB RAM, hvilket er et skridt op fra standardmodellen på 8 GB, og igen matcher Plus her Ultra-modellen. Lagerpladsen er også et trin op fra standardmodellen, og du kan vælge mellem 256 eller 512 GB lagerplads.

Kameraet består af et 50 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera, et 10 MP telekamera med 3x optisk zoom og et 12 MP selfie-kamera. Som med alle andre modeller i Galaxy S24-serien er kamerahardwaren forbedret med en række avancerede AI-funktioner, der giver dig mulighed for at tage mobilfotografering til nye højder.

S24 Ultra bliver den første telefon med nyt, hårdført glas fra Corning - Gorilla Armor. Glasset er tre gange mere holdbart og fire gange mindre tilbøjelighed til ridser end konkurrenteres glas - siger Corning. Glasset skulle også kunne reducere reflekser i glasset med op til 75%, hvilket kan være rigtig spændende, hvis du f.eks. vil se video eller game udendørs.

Endelig har batteriet en kapacitet på 4.900 mAh, der matches med 45 W tilsluttet opladning og 15 W trådløs opladning. De tilgængelige farver er Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow samt de tre Samsung-eksklusive farver Sandstone Orange, Sapphire Blue og Jade Green.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Lagerplads 256 GB, 512 GB eller 1 TB (12 GB RAM)

Pris fra 12.499 kr.

Fantastisk ny AI-software

Syv år med store OS- og sikkerhedsopdateringer

Lige så fyldt med funktioner som altid

(Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung Galaxy S24 Ultra bygger videre på den fantastiske S23 Ultra, vi så sidste år fra Samsung. Den er stor i både størrelse og pris, og det er mobiltelefonen til dem, der vil have ekstra alt. For at gøre sin flagskibsmodel endnu bedre har Samsung ladet sig inspirere af Google og tilføjet en masse avancerede AI-funktioner (som vi nævnte tidligere) og hele syv års større OS- og sikkerhedsopdateringer.

Designmæssigt er telefonen identisk med sin forgænger, med den forskel, at rammen nu er lavet af titanium, mens Gorilla Glass Victus 2 er brugt til de øvrige dele. Det får den i forvejen tunge telefon til at føles endnu tungere, men det gør den også meget mere holdbar. Når det gælder farvevalg, fås Galaxy S24 Ultra i fire forskellige farver: Titanium Grey, Titanium Black, Titanium Violet, Titanium Yellow og yderligere tre farver, som er eksklusive for Samsungs officielle hjemmeside: Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green.

Image 1 of 3 Galaxy S23 Ultra (venstre) vs. Galaxy S24 Ultra (højre) (Image credit: Future / Philip Berne) Galaxy S23 Ultra (nederst) vs. Galaxy S24 Ultra (øverst) (Image credit: Future / Philip Berne) Galaxy S23 Ultra (venstre) vs. Galaxy S24 Ultra (højre) (Image credit: Future / Philip Berne)

Telefonen fås med tre forskellige lagringsmuligheder på 256 GB, 512 GB eller 1 TB og koster fra 11.499 kroner. Det betyder, at dette års flagskib fra Samsung er lidt dyrere, da Galaxy S23 Ultra kostede fra 10.999 kroner (8GB/256GB) ved lanceringen, men så får du også 12GB RAM i stedet for 8GB, som sad i den billigste S23 Ultra. Hvis du vil have modellen med mest lagerplads, skal du af med hele 14.499 kroner, så det er en dyr enhed.

Skærmen på Galaxy S24 Ultra er i topklasse, men den er ikke den bedste på markedet, når det gælder lysstyrke eller opdateringshastighed. Her får du en 6,8 tommer AMOLED-skærm med en opdateringsfrekvens på 1-120 Hz og en opløsning på 3.088 x 1.440.

På indersiden af hver Galaxy S24 Ultra sidder en Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, der er specielt fremstillet til Galaxy. Mens både Galaxy S24 og Galaxy S24 Plus får både et Qualcomm- og et Exynos-chipsæt afhængigt af regionen, har Samsung (heldigvis) besluttet at bruge de hurtigere Qualcomm-chips i alle Ultra-modeller.

Kameraopsætningen består af et 200 MP hovedkamera, et 12 MP ultravidvinkelkamera, et 10 MP telekamera med 3X og 10X optisk zoom og et 12 MP selfie-kamera. Denne imponerende hardware får selvfølgelig følgeskab af de nye og avancerede AI-funktioner, som findes på de andre modeller i Galaxy S24-serien.

Sammenligning af specifikationer

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra Mål 147 x 70,6 x 7,6 mm 158,5 x 75,9 x 7,7 mm 162,3 x 79,0 x 8,6 mm Vægt 167g 196g 232g Ramme Förstärkt Armor Aluminium Förstärkt Armor Aluminium Titan Skærm 6,2-tums AMOLED, 1 Hz till 120 Hz 6,7-tums AMOLED, 1 Hz till 120 Hz 6,8-tums AMOLED, 1 Hz till 120 Hz Opløsning 2 340 x 1 080 3 088 × 1 440 3 088 × 1 440 Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 för Galaxy / Samsung Exynos 2400 för Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 för Galaxy / Samsung Exynos 2400 för Galaxy Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 för Galaxy RAM 8 GB (LPDDR5X) 12 GB (LPDDR5X) 12 GB (LPDDR5X) Lagerplads 128 GB / 256 GB (UFS 4.0) 256 GB / 512 GB (UFS 4.0) 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.0) Hoveddkamera 50 MP 50 MP 200 MP Ultravidvinkelkamera 12 MP 12 MP 12 MP Telekamera 10 MP, 3X optisk zoom 10 MP, 3X optisk zoom 10 MP, 3X och 10X optisk zoom Selfiekamera 12MP 12MP 12MP Batteri 4.000 mAh 4.900 mAh 5.000 mAh Opladning 25 W kablet, 15 W trådløs 45 W kablet, 15 W trådløs 45 W kablet, 15 W trådløs Farver Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow Exklusiv farver ved køb på Samsung.com Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green Sandstone Orange, Sapphire Blue, Jade Green

Sammenligning af priser og opbevaring

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 Galaxy S24 Galaxy S24 Plus Galaxy S24 Ultra RAM 8 GB 12 GB 12 GB Lagerplads 128 GB / 256 GB 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Pris fra 6.999 kroner fra 8.999 kroner fra 11.499 kroner

