Vi tester HP Omen 34C - en flot gaming-skærm i bredformat

Vi har testet HPs 34 tommers gaming monitor, og der er tale om en fremragende skærm til prisen. Med 165Hz og 1 ms responstid er det ikke den hurtigste gamingskærm på markedet, men du får alligevel meget for pengene. For med mindre du er pro gamer, vil disse specifikationer fungere helt fint. Vi savner dog nogle flere porte, og forstår ikke, hvorfor skærmen kun kommer med HDMI 2.0. Det er en af de praktiske ting, der halter. Men vi fandt skærmen til under 4.000 kroner, og det er en god pris for en stor skærm i denne kvalitet.

Pris og tilgængelighed

HP Omen 34C er tilgængelig nu og kan bestilles hos flere forhandlere som Proshop, Elgiganten og Power. Prisen svinger meget. Den dyreste, vi fandt kostede 6.000 kr. og den billigste under 4.000 kr. Så det er en god ide at tjekke rundt omkring, inden du slår til.

Opsætning, porte og funktioner

Her er alle de porte, du får med HP Omen 34C (Image credit: Peter Hoffmann)

HP Omen 27K - specifikationer Størrelse: 34 tommer (79,72 cm)

Panelteknik: VA

Opdateringshastighed: 165 Hz

Opløsning: WQHD (3440 x 1440)

Billedformat: 21:9

Lysstyrke: 400 nits

Kontrast: 3000:1

sRGB: 99%

DCI-P3: 90%

Opsætning af HP Omen 34C går hurtigt. Når du har pakket den ud, skal foden monteres, og det tager høst to minutter. Skærmen klikkes på foden, og så er du køreklar. Nogle skærme gør det virkelig svært at komme til portene, så man nærmest skal lægge skærmen ned for at sætte et kabel i. Her gør HP det nemt at komme til, og det er meget rart.

Der er en DisplayPort og to HDMI 2.0-porte. Der er også en 3,5mm lydudgang til højttalere eller høretelefoner. Standen har ingen huller til kabler, så de hænger lidt og flagrer under skærmen. Selv om selve standen ser enkel og diskret ud, uden hul til kablerne, så ville det samlede indtryk være pænere, hvis kablerne kunne samles og gemmes af vejen.

Det er ærgerligt, at skærmen ikke har HDMI 2.1, for det giver den bedste hastighed og mindste lag til gaming. Det vil også være anbefalingen til WQHD-opløsningen på 3440 x 1440, så det er skuffende, at HP ikke har valgt den mulighed. Men måske er det med til at holde prisen nede. Det ville også have været rart med en USB-C-port, så man kunne tilslutte en mobil.

(Image credit: Peter Hoffmann)

På bagsiden af skærmen finder du et par knapper. Med dem kan du tænde og slukke skærmen og ændre skærmens indstillinger. De er intuitive og nemme at bruge, og det er nemt at scrolle rundt i den lille menu, der dukker op på skærmen. Det kan være lidt upraktisk, hvis du skal sidde i længere tid og rode rundt i menuerne, for man sidder i en lidt akavet stilling med albuen i bordet. Det bliver ret hurtigt ubehageligt.

Heldigvis kan du også bruge HPs OMEN Gaming Hub til at styre skærm-indstillingerne med. Det kræver, at du henter og installerer det, men så har du adgang til samme indstillinger.

Her kan du f.eks. også indsætte et sigtekorn til at stå midt på skærmen, så det bliver lettere at se, hvor du præcist peger hen, når du skyder. På dyrere skærme skifter sigtekornet farve alt efter baggrund, så det hele tiden er synligt. Det får du ikke her, men du kan vælge forskellige farver, så det forhåbentlig passer til det aktuelle spil.

På mange gamingskærme, er det også i apps som Gaming Hub, du vil justere RGB-belysningen på bagsiden eller undersiden af skærmen. Men Omen 34C klarer sig helt uden RGB-belysning. Det giver et mere roligt og afslappet udtryk. Sammen med de enkle linjer i designet, betyder det, at skærmen virker meget velegnet til kontorbrug. Ja, du kan selvfølgelig bare slukke for RGB-belysningen på en gamerskærm, men der er typisk også store logoer i hidsige farver, som kan virke malplaceret på kontoret. Her er Omen 34C diskret og uden fest og farver.

Overflødige højttalere

HP har indbygget to 3W højttalere i skærmen. Dét havde de ikke behøvet. For det er faktisk noget af den værste lyd, vi har hørt siden det var fedt at afspille mp3 musik fra mobilens mono-højttaler. Højttalerne her får det til at lyde, som om der er nogen, der har gemt den højttaler i en tom dåse, puttet noget vat hen over åbningen og så hængt den om på bagsiden af skærmen. Lyden er både ulden og dåseagtig på samme tid. Du får hverken detaljer i lyden, et tåleligt lydbillede eller noget som helst andet, man forbinder med god lyd.

Selvfølgelig er der ingen gamere med respekt for sig selv, der ville bruge indbyggede skærmhøjttalere til at lægge lydspor til deres spil. Så selv om lyden er forfærdelig, kan det godt være, at nogen vil bruge det, hvis der virkelig ikke er andre muligheder.

Billedkvalitet

Billedet står skarpt og flot. Hvis du ikke har prøvet en 34-tommer skærm i 21:9-format før, vil du blive overrasket over, hvor flot og stort billedet er. Skærmen måler 80 cm i diagonalen, så der er virkelig meget plads. Skærmen buer med 1500R, som ikke er helt så meget som 1800R, men det er nok til at det får billedet til at føles tættere og mere fordybende. Når først man har gamet på en buet skærm, er det rigtig svært at vende tilbage til de helt flade skærme. Det er selvfølgelig en smagssag, men der er en grund til, at mange af de seriøse producenter laver buede skærme til gaming.

Billedkvaliteten og farverne er virkelig gode, selv i dagslys med et vindue lige foran skærmen. (Image credit: Peter Hoffmann)

Image 1 of 2 Farverne og detaljerne er fine, men der er begrænsede justeringsmuligheder. (Image credit: Peter Hoffmann) Netflix streamer film i 21:9 format, og det ser forrygende ud på denne skærm. (Image credit: Peter Hoffmann)

Farverne på skærmen er fine og klare og detaljer står skarpt. Der er tale om et VA-panel, som typisk leverer god kontrast. Det får vi også her. Farverne og kontrasten er ikke på højde med en OLED-skærm, så du får ikke helt så levende farver her. Det er ikke muligt at justere ret meget, for du har kun de eksisterende indstillinger at vælge imellem. Du kan altså ikke tilpasse farverne.

Du kan vælge imellem følgende indstillinger: Spil, Standard, Varm, Kølig, Biograf, Nat, Indbygget og HP Optimering+. Biograf fungerer rigtig godt til film, Spil er godt til spil og Indbygget giver dig en lys skærm til andet arbejde. HP Optimering+ kan justeres på tre niveauer, og her er faktisk ikke tale om farveindstillinger. Her bliver skarpheden på skærmen bare skruet op. Det burde være en indstilling i sig selv, så det også var muligt at justere skarpheden på de andre farveindstillinger.

WQHD-Opløsningen på 3440 x 1440 er ganske skarp. Selv om 4K selvfølgelig er en bedre opløsning, så får vi her fine detaljer, og det meste af tiden savner vi faktisk ikke 4K-opløsningen. Lysstyrken på 400 nit er udmærket til det meste, men ind imellem kunne vi godt tænke os muligheden for at skrue lidt mere op.

Skærmen reagerer hurtigt på input. Responstiden er 1 millisekund. Det er ikke den hurtigste, og mange (dyrere) skærme kommer med en responstid på 0,3 millisekunder. Så hvis du spiller krævende spil, med masser af hurtige bevægelser i billedet, vil du sikkert få en bedre oplevelse med en dyrere skærm. Men igen er det vigtigt at understrege, at prisen på denne skærm ligger et godt stykke under, hvad man betaler for en premium gamingskærm. Så selv om den altså er lidt langsommere, får man her stadig meget for pengene.

Det er i øvrigt en stor fornøjelse af se Netflix på skærmen. Her passer mange af videoerne nemlig til 21:9-formatet. Resultatet er en skærm med tynde kanter, hvor billedet fylder hele skærmen uden nogen kanter. Det ser fantastisk ud. Skifter du til skærmens Biograf-indstilling får du også farver og kontrast, som virkelig får filmen til at se flot ud, uden at virke overdrevet.

Her skal man være opmærksom på, om lysstyrken er justeret rigtig. På vores test-enhed var lysstyrken på mange af visningsindstillingerne sat meget lavt. Det fik billedet til at se meget mørkt ud, når vi kørte igennem de forskellige indstillinger.

Konklusion

HP Omen 34C har ingen problemer med at dominere dit skrivebord! (Image credit: Peter Hoffmann)

Prisen er rigtig god, hvilket vil sige, at du her får meget for pengene. Alene skærmens størrelse er imponerende. Både spil og film står skarpt og flot på skærmen. Du kan sagtens finde skærme, der med højere opløsning, flere nits, hurtigere opdateringshastighed, kortere responstid og med flere porte og indstillingsmuligheder. Men så betaler du også en helt anden pris. Her får du en solid skærm, der er til at betale, og som leverer flot billede og god ydelse til prisen. Så medmindre, du spiller spil, der virkelig kræver premium hardware, vil du sandsynligvis få mange gode timer med denne skærm.