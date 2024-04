Motorola klar med ny Edge 50-serie og nye Moto Buds

Motorola har introduceret sin nye smartphone-serie Motorola Edge 50, som omfatter tre forskellige modeller: Motorola Edge 50 ultra, Motorola Edge 50 pro og Motorola Edge 50 fusion. De er alle designet med fokus på æstetisk og teknologisk harmoni ved hjælp af materialer af høj kvalitet som ægte træ og vegansk ruskind, og de fås i moderne farver og med IP68-vandtæt beskyttelse.

Motorola edge 50 ultra

Dette er flagskibsmodellen, der fremhæves af sit imponerende kamerasystem. Enheden har et 50 MP prime-objektiv, et 64 MP teleobjektiv med 3x optisk zoom og 100x Super Zoom og et 50 MP ultravidvinkelkamera. Disse kameraer er optimeret af moto AI, som tilbyder avancerede funktioner som adaptiv stabilisering og Auto Focus Tracking. Derudover er edge 50 ultras 6,67 tommer Super HD pOLED-skærm Pantone-valideret, hvilket sikrer, at de farver, som brugeren ser, er nøjagtige. Enhedens kraft understøttes af Snapdragon 8s Gen 3-chipsættet og 16 GB RAM, sammen med lagerplads på op til 1 TB.

Motorola edge 50 pro

Denne model kombinerer stil og funktionalitet med et attraktivt design, der omfatter en sandblæst aluminiumsramme og vegansk læder. Den har et 50 MP-kamera med høj opløsning og funktioner som Adaptive Stabilisation og moto AI's Photo Enhancement Engine. Den 6,7 tommer store pOLED-skærm har Super HD-opløsning og understøtter Dolby Atmos for en fordybende lydoplevelse, især når den er parret med moto buds+.

Motorola edge 50 fusion

Denne model er prisvenlig, men har stadig nogle premium-funktioner som 6,7-tommer Full HD+ pOLED-skærm og Dolby Atmos-kompatibel lyd. Med et hovedkamera på 50 MP og optisk billedstabilisering er edge 50 fusion designet til at tage klare, detaljerede billeder under alle lysforhold.

De nye Moto buds

Motorola lancerer nye moto buds høretelefoner, herunder moto buds+ med Sound by Bose-teknologi. Disse hovedtelefoner udmærker sig ved god lydkvalitet med Hi-Res Audio og aktiv støjreduktion. Moto Buds+ understøtter også Dolby Head Tracking, som yderligere forbedrer lytteoplevelsen, når de bruges sammen med Dolby Atmos-kompatibelt indhold.

Motorola Pantone-validerer sine kameraer

Endelig har Motorola i et forsøg på at forbedre den visuelle autenticitet og introduceret Pantone-validering på kameraet og skærmen på edge 50 ultra- og pro-modellerne. Samarbejdet med Pantone sikrer, at de farver og hudtoner, brugerne fanger og ser på deres enheder, er autentiske og virkelighedstro, hvilket er særligt værdifuldt for indholdsskabere, fotografer og designere, der er afhængige af farvenøjagtighed i deres arbejde.