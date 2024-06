Motorola præsenterer to nye foldbare mobiler: razr 50 og razr 50 ultra

Pris og tilgængelighed Motorola razr 50 ultra er tilgængelig nu til en vejledende pris på 8.999 kroner. Motorola razr 50 er tilgængelig nu til en vejledende pris på 6.790 kroner.

Tyve år efter lanceringen af RAZR V3 fortsætter Motorola med at fastholde sin ikoniske status og skubbe grænserne for smartphone-teknologi med nye versioner af razrs. Den nye 2024 Motorola razr-familie fortsætter dette. Med den nye motorola razr 50 ultra og motorola razr 50 introducerer mærket to stilfulde smartphones.

Største frontskærm nogensinde

Motorola razr 50 ultra har det største coverdisplay til dato, som måler 4,0 tommer, mens Motorola razr 50 har et coverdisplay på 3,6 tommer. For første gang har razr-brugere direkte adgang til Google Gemini-appen fra coverdisplayet. Derudover får razr-brugere 3 måneders gratis adgang til Gemini Advanced med adgang til Googles mest avancerede AI-modeller uden ekstra omkostninger og 2 TB cloud-lagerplads som en del af Google One AI Premium-planen.

Nyt på den eksterne skærm er også adgang til Google Fotos, som giver brugerne mulighed for øjeblikkeligt at dele, se, slette eller bogmærke fotos og videoer. Der er også et dedikeret Spotify-panel, hvor du kan springe sange over, og et Bose-panel, hvor du nemt kan styre dine Bose in-ears og -hovedtelefoner.

Vand? Det er ikke noget problem!

(Image credit: Motorola)

De nye razr-enheder har iøjnefaldende farver, bløde veganske læderoverflader og konturerede kanter. Med motorola razr 50 ultra kan forbrugerne vælge mellem Midnight Blue, Spring Green og Pantone Colour of the Year 2024, Peach Fuzz. Motorola razr 50 har vegansk læderfinish i Beach Sand, Koala Grey og Spritz Orange, som findes på både for- og bagsiden af enheden.

Corning Gorilla Glass Victus beskytter den eksterne skærm mod fald og ridser, mens vandmodstand (IPx8) sikrer, at enheden kan nedsænkes på op til 1,5 meters dybde i op til 30 minutter. Det re-designede hængsel giver også forbedret beskyttelse mod støv.

Ny opsætning af kamera

(Image credit: Motorola)

Den nye Motorola razr 50 ultra tilbyder Motorolas bedste razr-kamerateknologi til dato med et 50MP hovedkamera, moto ai kamerafunktioner og Google Photos AI-redigeringsfunktioner. Tele-kameraet på 50 MP giver dig mulighed for at udnytte 2x optisk zoom uden at miste kvalitet. På indersiden er der endnu et 32MP selfie-kamera, hvilket betyder, at razr 40 ultras vidvinkelkamera ikke længere findes. Derimod er den almindelige Motorola razr 50 udstyret med et 13MP vidvinkelkamera og må klare sig uden optisk zoom.

Motorola razr 50 ultra kommer også med en række AI-drevne kamerafunktioner:

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Photo Enhancement Engine: anvender kunstig intelligens på indstillinger fra flere optagetilstande for optimal detaljegrad, klarhed, highlights, skygger, farve og bokeh-effekter.

Adaptive Stabilisation: justerer dynamisk stabiliseringsniveauet baseret på bevægelseshastighed.

Action Shot: justerer automatisk lukkerhastighed og belysning efter lysforhold.

Lang eksponering: fanger kunstneriske lysstier eller glatte vandfald med et enkelt tryk.

Superzoom: forbedrer billedresultater gennem AI-baseret maskinlæringsalgoritme.

Motorola razr 50 ultra er udstyret med Snapdragon 8s Gen 3. Dette giver brugerne mulighed for at opdage, hvad der er muligt med AI takket være accelereret ydeevne, fremragende tilslutningsmuligheder, hurtig gaming og indfangning af endnu smukkere indhold. For optimal brug af disse funktioner er motorola razr 50 ultra udstyret med et kraftigt 4000mAh-batteri, der understøtter 45W hurtigopladning, 15W trådløs opladning og 5W omvendt trådløs opladning.

Motorola razr 50 har et kraftigt batteri på 4200 mAh og 30 W TurboPower-opladning. Den understøtter også 15W trådløs opladning. MediaTek Dimensity 7300X-processoren giver bedre energieffektivitet, så den holder længere. Vigtig bemærkning: Med motorola razr 50 får du ikke en adapter med i æsken, men det gør du med motorola razr 50 ultra.

(Image credit: Motorola)

Motorolas Hello UX-softwareplatform tilbyder en personlig brugeroplevelse, omfattende funktioner og en intuitiv grænseflade. Ud over flere tilpasningsmuligheder på razr-familiens eksterne skærm kan brugerne nyde godt af avanceret økosystemtilslutning med Smart Connect, et sikkert miljø for børn med Family Space, muligheden for at slappe af med Moto Unplugged og omfattende sikkerhedsindstillinger med Moto Secure.

Fra fabrikken kører begge enheder Android 14, og de får begge tre Android-opdateringer og fire års sikkerhedsopdateringer. Vi ville have foretrukket et ekstra år med begge opdateringer her, da razr så ville være på niveau med Samsung Galaxy Z Flip 5. Som det er nu, betaler du for en premium-smartphone med opdateringspolitikken, der passer bedre til en mellemklassemobil.