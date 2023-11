Anmeldelse: Samsung Galaxy Z Flip 5: Tyndere og bedre

På trods af at Z Flip 5 er den mest polerede version af Samsungs foldbare telefoner til dato, markerer Z Flip 5 også første gang, det har føltes, som om Samsung har været nødt til at indhente noget i en kategori, de selv har skabt. Men det har de gjort, og nu hvor de har rettet en af forgængerens største fejl - dens foldede formfaktor - repræsenterer den et spring i funktionalitet for serien, der tilbyder den bedste ydeevne og softwaresupport inden for sit felt, mens den lader døren stå åben for yderligere forbedringer inden for områder som kameraer og, ja, endda design.

Hvorfor du kan stole på TechRadar Vores ekspert anmeldere bruger timer på at teste og sammenligne produkter og tjenester, så du kan vælge det bedste for dig. Find ud af mere om, hvordan vi tester .

Samsung Galaxy Z Flip 5: Anmeldelsen kort

Selvom det var Motorola, der gjorde klaptelefonen populær i midten af 1990'erne, har det i smartphone-æraen været Samsung, der har taget udfordringen op og arbejdet på at gå forrest og udvikle klaptelefonerne med foldbare skærme.

I de tre korte år, hvor Galaxy Z Flip-serien har cementeret sin plads blandt de bedste foldbare enheder, har vi set en hurtig udvikling af både selve formfaktoren og Samsungs specifikke tilgang. Dette års Samsung Galaxy Z Flip 5 byder på nogle tiltrængte forbedringer for at tage kampen op med nye konkurrenter, der vil ind på markedet, som Samsung for et par år siden havde for sig selv.

Hvis vi ser på udviklingen af det foldbare design indtil nu, har udviklingen været forholdsvis lille, og det har måske givet konkurrenterne tid nok til at udvikle telefoner, der kan true Samsungs position, når det gælder klaptelefoner med foldbar skærm. Men med Z Flip 5 viser Samsung, de stadig er mestrer inden for klaptelefoner med foldbare skærme.

Z Flip 5 - ligesom Galaxy Z Fold 5 , som blev lanceret sammen med den ved Samsung Unpacked-eventen i sommer - kommer med en vigtig og tiltrængt opgradering: Når du lukker telefonen, foldes dens to halvdele endelig helt fladt mod hinanden uden mellemrum. Tidligere har der altid været et synligt hul i den sammenfoldede position, fordi man skulle tage højde for, hvor meget skærmen kunne bøjes. Med et nyt hængsel er det lykkedes at komme uden om det problem.

Nu spejler både Flip 5 og Fold 5 de mange konkurrenter, der allerede har en sådan silhuet, og gør dem markant tyndere uden at gå på kompromis med det, der stadig er en sjældenhed, når det gælder foldbare - IPX8-certificeret vandtæthed.

Flip 5 har bedre hængsler, men er ellers meget lig sin forgænger i sammenklappet tilstand. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ud over sin slanke profil har Flip 5 uden tvivl en større opgradering at prale af end sin foldbare søskende, takket være en betydeligt større ydre skærm på telefonens yderside. En større skærm på ydersiden giver mulighed for mere funktionalitet uden at skulle åbne for at styre ting, hvilket betyder, at du kan læse og svare på e-mails og beskeder eller tjekke dine notifikationer uden at dykke ned i apps i fuld skærm. Det er mere tilgængeligt, end det nogensinde var på den lille ydre skærm på Flip 5's forgænger.

Der er stadig et dobbelt 12 MP-kamera på ydersiden som på sidste års Flip, men den større ydre skærm giver dig også en meget mere fremtrædende søger, hvilket betyder, at det er lettere end nogensinde at tage gode fotos, når du har placeret Flip 5 på en flad overflade for at tage billeder med vennerne.

I praksis, på trods af tilsyneladende identisk kamerahardware mellem generationerne (med undtagelse af en ny linse med reduceret blænde på hovedsensoren og en ny billedsignalprocessor (ISP) takket være det nye chipsæt), er billedkvaliteten generelt en imponerende forbedring, især med hensyn til hvidbalance og detaljer.

Den sidste store opgradering, man kan tale om, er systemchippen, hvor den samme Galaxy-eksklusive Snapdragon 8 Gen 2, som Samsung og Qualcomm samarbejdede om til Galaxy S23-serien, der blev lanceret i starten af året, også dukker op her (den driver også den nye Fold 5 og Galaxy Tab S9-serien), hvilket resulterer i klasseledende ydeevne, der ligger et godt stykke over den næstbedste foldbare muslingeskal.

Ligesom de ældre modeller i S23-serien - nemlig Galaxy S23 Plus og Galaxy S23 Ultra - er der ikke længere nogen 128 GB lagerplads at tale om. I stedet kan du vælge mellem 256 GB eller 512 GB intern plads. På trods af det starter prisskiltet på samme niveau som sidste års Samsung Galaxy Z Flip 4.

Med de vigtigste opgraderinger og højdepunkter af vejen, så lad os dykke ned i detaljerne i Samsungs mest sofistikerede Z Flip til dato.

Samsung Galaxy Z Flip 5: Pris og tilgængelighed

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Er i butikkerne nu

Priser fra 9.499 kr.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Flip 5 Priser RAM / Lagring Pris 8GB / 256GB 9.499 kr. 8GB / 512GB 10.499 kr.

Image 1 of 10 Motorola Razr 40 Ultra (venstre), Samsung Galaxy Z Flip 5 (højre) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Motorola Razr 40 Ultra (vänster), Samsung Galaxy Z Flip 5 (höger) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Værdi 3.5 / 5

Samsung Galaxy Z Flip 5: Specifikationer

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

I modsætning til de sidste to generationer af Z Flip har Samsung ikke lanceret en Bespoke Edition i år. Tidligere kunne brugerne blande og matche farverne på de to halvdele af telefonen, men måske gør overgangen til det nye større "Flex Window" valget unødvendigt. I stedet er der, sammen med de fire standardlanceringsfarver, også fire Samsung.com-eksklusive farvevalg, som du ikke finder hos andre forhandlere.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Z Flip 5 specs Header Cell - Column 1 Mått (foldet): 85,1 x 71,9 x 15,1mm Mått (åben) 85,1 x 165,1 x 6,9mm Vægt: 187 gram Indre skærm: 6.7-tommer Full HD+ (2640 x 1080) adaptiv 120Hz AMOLED Ydre skærm: 3.4-tommer (720 x 748) 60Hz AMOLED Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy RAM: 8GB (LPDDR5X) Lagerplads: 256GB / 512GB (UFS 4.0) Operativsystem: Android 13 med One UI 5.1.1 Hovedkamera: 12MP, f/1.8 medOIS Ultra-wide kamera: 12MP, f/2.2, 123º FoV Frontkamera: 10MP, f/2.2, 85º FoV Batteri: 3,700mAh Opladning: 25W kablet, 15W trådløs, 4.5W Omvendt trådløs Farver: Mint, lavender, graphite, cream Samsung.com-exklusive farver: Blue, green, gray, yellow

Samsung Galaxy Z Flip 5: Design

Image 1 of 8 (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Peter Hoffmann) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Gorilla Glass Victus 2 på bagsiden

IPX8-certifierad vandtæt

2mm tyndere sammenklappet i forhold til forgængeren

Der er ikke så mange foldbare enheder på markedet herhjemme lige nu. Men Galaxy Z Flip-serien har den mest definerede æstetik af dem alle, og den minder meget om det, vi så i dens forgængere.

Z Flip 5 har masser af velkendte træk, hvis du kender de to sidste generationer af Samsungs signatur-klaptelefoner, med Armour Aluminium-ramme, relativt stramme radier i hjørnerne og en flad bagside - bortset fra de to cirkulære kameralinser, der stikker ud af det øverste venstre hjørne.

På de sidste to modeller var linserne monteret lodret (med den ultrabrede linse under hovedkameraet), men for at få plads til den nye, meget større ydre skærm på Flip 5, er de nu monteret vandret. Telefonen har heller ikke den samme tofarvede finish som sine forgængere, idet yderskærmen fylder hele den ene halvdel af telefonen, så den øverste halvdel af Z Flip 5's yderside nu består af den sorte skærm (når skærmen er slukket).

Apropos farver, så har Samsung holdt sig til en lignende pastelpalet som tidligere generationer, men mætningen ser ud til at være faldet over hele linjen, hvilket betyder, at det i nogle lysforhold er svært at se, hvilken farve telefonens finish overhovedet har - er det den nye signatur Mint-finish, eller bare hvid?

Heldigvis, og især hvis du ikke er solgt til standardfarverne Mint, Lavender, Graphite og Cream, er der nogle dristigere muligheder at vælge imellem. Som med tidligere generationer er der en række eksklusive Samsung.com-farver at vælge imellem: blå, grøn, grå og gul, som vi ikke har set i virkeligheden, men som ser ud til at være lidt mere friske i farven i sammenligning.

Image 1 of 13 Samsung Galaxy Z Flip 4 (venstre), Samsung Galaxy Z Flip 5 (højre) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (venstre), Samsung Galaxy Z Flip 5 (højre) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (venstre), Samsung Galaxy Z Flip 5 (højre) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (venstre), Samsung Galaxy Z Flip 5 (højre) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (venstre), Samsung Galaxy Z Flip 5 (højre) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (venstre), Samsung Galaxy Z Flip 5 (højre) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (venstre), Samsung Galaxy Z Flip 5 (højre) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (venstre), Samsung Galaxy Z Flip 5 (højre) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (nederst), Samsung Galaxy Z Flip 5 (øverst) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (venstre), Samsung Galaxy Z Flip 5 (højre) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (venstre), Samsung Galaxy Z Flip 5 (højre) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (venstre), Samsung Galaxy Z Flip 5 (højre) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd) Samsung Galaxy Z Flip 4 (venstre), Samsung Galaxy Z Flip 5 (højre) (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ud over nye farver og en afbalancering af den visuelle kontrast i designet (på grund af den nye større ydre skærm) har Z Flip 5 - sammenlignet med sine forgængere - et forbedret hængsel, som endelig gør det muligt at klappe telefonen helt sammen, uden synligt gab imellem skærmene. Det giver en 2 mm smallere profil end Flip 4. Det lyder måske ikke af meget, men i hånden, og endnu vigtigere, i lommen, vil du bemærke forskellen, hvis du sammenligner de to telefoner side om side.

På trods af omarbejdningen af seriens mest komplicerede mekanisme har Samsung udstyret Flip 5 med den samme robuste Flex Hinge-følelse, som du finder på tidligere generationer, og som før kan du folde telefonen ud til mellem 75 grader og 115 grader for at aktivere Flex Mode, som justerer placeringen af indholdet på skærmen, når du placerer telefonen på en flad overflade. Det gør det muligt lige at åbne telefonen og stille den på f.eks. køkkenbordet, så du kan se en opskrift på YouTube eller en serie, imens du laver mad. Det gør det også nemt at foretage et håndfrit videoopkald.

Samsung har også formået at bevare telefonens IPX8-certificerede vandtæthed - en enestående holdbarhedsfunktion, som de fleste konkurrenter ikke kan matche. Der er også tale om forbedret støvmodstand, selvom Samsung ikke har bekræftet dette som en officiel funktion, hvilket betyder, at holdbarheden på papiret svarer til Flip 4, om end med den ekstra garanti fra den nyere Gorilla Glass Victus 2 - serie, som blev introduceret på Galaxy S23. Samsung lover, at telefonen kan holde til atblive åbnet og lukket mindst 200.000 gange.

Design: 5 / 5

Samsung Galaxy Z Flip 5: Skærm

Galaxy Z Flip 5 (Image credit: Peter Hoffmann)

6,7-tommer Full HD+ (2640 x 1080) AMOLED-hovedskærm med adaptiv opdateringshastighed på 1 Hz til 120 Hz

3,4-tommer 720 x 748 60Hz AMOLED ydre skærm

Næsten 80 % større ydre skærm sammenlignet med Z Flip 4

Sammenlignet med hovedkonkurrenten Motorola har Samsung vist sig konsekvent tilbageholdende med at udvide størrelsen på coverskærmen på sine seneste klaptelefoner mellem generationerne, med en fast størrelse på 1,9 tommer for de to modeller før Flip 5.

I år har man dog endelig besluttet sig for at tage springet og dække størstedelen af den øverste halvdel af telefonens bagside med pixels, hvilket resulterer i en forøgelse af skærmstørrelsen på næsten 80%. Det betyder, at funktionaliteten i "Flex Window" - som Samsung kalder det - er blevet kraftigt udvidet; med velkendte oplevelser som ure, en kalender og timere lige ved hånden, samt tredjepartsunderstøttelse (til ting som Spotify og Google Stocks), der sandsynligvis vil fortsætte med at vokse, når flere brugere får fat i telefonen.

Den ekstra størrelse giver også mulighed for en fuld skriveoplevelse med et QWERTY-tastatur, så du ikke længere er afhængig af hurtige svar - kun når du svarer på beskeder uden at åbne telefonen.

Samsung Labs-menuen i telefonens indstillinger lader dig også aktivere ikke-understøttede apps til at køre i Flex Window, hvilket bringer funktionaliteten mere på linje med, hvad de sidste to generationer af Motorola Razr har været i stand til. Vi mener, at det er en vigtig funktion, som virkelig bør være aktiveret som standard for at få mest muligt ud af skærmoplevelsen på Flip 5. At kunne gennemse musik og filer i deres helhed uden at skulle åbne telefonen er fantastisk til enhåndsbrug, selv om ikke alle apps, der kan køre på skærmen, virker som om de er optimeret til den.

Folden i skærmen er måske lidt mindre fremtrædende denne gang, men det er svært at sige. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Mens der er masser at tale om, når det gælder coverskærmen, er Flip 5's hovedskærm forholdsvis mindre interessant. I hvert fald i den forstand, at den tilsyneladende er uændret i forhold til hovedskærmen på den seneste Z Flip: Det er en 6,7 tommer Full HD+ (2640 x 1080) "Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display" med en adaptiv opdateringshastighed, der kan skaleres fra silkebløde 120 Hz helt ned til 1 Hz for optimalt strømforbrug.

Under det yderste lag beskyttelse, som Samsung kalder UTG (ultratyndt glas), ligger dette et fantastisk Full HD+-panel med fantastiske farver, kontrast og betragtningsvinkler, forbedret af endnu højere maksimal lysstyrke end Flip 4 (1750 nits, op fra 1200 nits). Det skaber bedre læsbarhed udendørs på det, der allerede var en fin oplevelse.