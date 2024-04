Sony fremviser deres 2024 TV-lineup med næste generations mini-LED - se dem her

Sony har annonceret sin 2024 serie af fjernsyn, som består af modellerne Bravia 9, 8 og 7, der kommer med et nyt mini-LED-flagskib. Virksomheden afslørede også, at flere af 2023-tv'erne, såsom flagskibet Sony A95L QD-OLED vil fortsætte ind i 2024.

Sonys nye modeller for 2024 følger et nyt navngivningssystem med Bravia-mærket. Flagskibet for 2024 er Sony Bravia 9, et mini-LED-tv med 325 % flere dæmpningszoner end sidste års bedste mini-LED, Sony X95L. Herunder er Sony Bravia 8 OLED, efterfølgeren til et af sidste års bedste fjernsyn, Sony A80L, og et, der lover 10 % højere lysstyrke.

Nyt er også Sony Bravia 7, endnu et mini-LED-tv, der lover 790 % flere dæmpningszoner end Sony X90L.

De nye tv kommer med en ny 'Narrow Soundbar'-mulighed, Dolby Vision- og Dolby Atmos-understøttelse og en ny Prime Video-kalibreringstilstand - en billedtilstand, der automatisk anvender de bedst mulige billedindstillinger til Prime Video-tv-program, film eller endda sport uden at skulle skifte billedtilstand.

Her er Sonys 2024 TV-linup. De nye skærme vil være tilgængelige i Danmark i løbet af juni 2024.

Sony Bravia 9

Sony Bravia 9 (billedet) er Sonys 2024-flagskibs-tv - og det bruger mini-LED. (Image credit: Future)

Bravia 9 er Sonys flagskib for 2024, og mærket har valgt mini-LED frem for OLED som den foretrukne teknologi til deres mest eksklusive 4K-tv. Bravia 9 fås i størrelserne 75 og 85 tommer. De vil være tilgængelige fra juni 2024 til følgende priser:

Sony Bravia 9 85-tommer: 37.500 kr.

Sony Bravia 9 75-tommer: 30.000 kr.

Bravia 9 lover at være 50 % lysere og have tre gange så mange dæmpningszoner som sidste års flagskib X95L mini-LED. Den signalerer også ankomsten af Sonys seneste udvikling inden for mini-LED-teknologi: en ny 22-bit mini-LED-driver, der er mindre end et riskorn. Denne nye driver muliggør ikke kun øget lysstyrke og højere dæmpningszoner, men Bravia 9 vil også producere 'OLED-level blacks' for endnu bedre kontrast - en funktion kaldet High Peak Luminance - ifølge Sony.

Bravia 9 understøtter Dolby Vision og leveres med studiekalibreringstilstande fra Netflix og Sony Pictures samt en ny Prime Video Calibrated Mode. Ud over automatisk at anvende de optimale billedindstillinger til ethvert Prime Video TV-show, film eller sportsprogram, justerer den også lysstyrken baseret på det omgivende miljø ved hjælp af TV'ets lyssensor.

Hvad angår gaming-funktioner, understøtter Bravia 9 4K 120Hz, VRR og ALLM og vil også overføre Game Menu, 'Auto Tone Mapping' og andre 'Perfect for PS5'-funktioner fra 2023-modellerne. Desværre kommer Bravia 9 til kort over for nogle af de bedste gaming-tv, da det kun har to HDMI 2.1-porte.

Lyd er et område, hvor Sony-tv'er ofte udmærker sig, og Bravia 9 kommer med et 2.2.2-kanals højttalersystem, der udnytter Sonys Acoustic Multi Audio+-funktion, som tilføjer to nye strålediskanter, der sidder øverst på skærmen for en mere direkte og rummelig lyd. Der er også Voice Zoom 3, som lover at forbedre dialogen i ethvert program, og Acoustic Center Sync, som bruger TV'et som centerhøjttaler, når det er tilsluttet en kompatibel Sony soundbar. Bravia 9 understøtter også Dolby Atmos og DTS:X og er IMAX Enhanced-certificeret.

Sony Bravia 8

Sony Bravia 8 (billedet) er Sonys 2024 OLED i mellemklassen, som efterfølger Sony A80L. (Image credit: Future)

Sony Bravia 8 er virksomhedens 2024 OLED-udbud. Bravia 8 fås i størrelserne 55, 65 og 77 tommer og har mange af de samme funktioner som sidste års A80L, men den øgede lysstyrke på 10 % betyder, at du kan forvente en maksimal lysstyrke på ca. 900 nits, hvilket potentielt placerer det i samme boldgade som det nye LG C4 OLED-TV. De vil være tilgængelige fra juni 2024 til følgende priser:

Sony Bravia 8 77-tommer: 30.000 kr.

Sony Bravia 8 65-tommer: 22.000 kr.

Sony Bravia 8 55-tommer: 17.000 kr.

Bravia 8 har mange af de samme funktioner som flagskibsmodellen Bravia 9, herunder Prime Video Calibrated Mode, Voice Zoom 3 til dialogforbedring, Dolby Vision- og Dolby Atmos-understøttelse og gaming-funktioner som 4K 120Hz og VRR via de to HDMI 2.1-porte.

Designmæssigt siges Bravia 8 at være 31% tyndere med en 29% slankere ramme end A80L. Bravia 8, og også Bravia 9 og 7, leveres med Sonys nye Eco-fjernbetjening, som er lavet af 80% genbrugsmateriale og er USB-C genopladelig, hvor en fuld opladning tager 2 timer, og en enkelt opladning potentielt kan vare 4 måneder afhængigt af brug,

Sony Bravia 7

Sony Bravia 7 (billedet) er et mini-LED-tv i Sonys 2024-serie. (Image credit: Future)

Sony Bravia 7 er endnu en mini-LED-model i Sonys 2024 TV-serie, der fungerer som den åndelige efterfølger til sidste års Sony X90L (som er en full-array LED-model med local dimming) og siges at være 790% lysere end X90L. Bravia 7 fås i størrelserne 65, 75 og 85 tommer. De er tilgængelige fra juni 2024 til følgende priser:

Sony Bravia 7 85-tommer: 26.000 kr.

Sony Bravia 7 75-tommer: 21.000 kr.

Sony Bravia 7 65-tommer: 17.000 kr.

Bravia 7 har igen de samme funktioner som Bravia 9, herunder firevejsstativ, Dolby Vision- og Dolby Atmos/DTS:X-understøttelse, Prime Video Calibrated-tilstand og Voice Zoom 3. Den har også mange af de samme spilfunktioner som Bravia 9, herunder 4K 120Hz, VRR, ALLM og Game Menu.

Bravia 7 har ikke High Peak Luminance-funktionen, som Bravia 9's nye mini-LED-teknologi gør mulig, og derfor har den ikke så mange dæmpningszoner.

Sony A95L videreføres

Sony A95L vil fortsat være Sonys OLED-flagskib i 2024. (Image credit: Future)

Som nævnt ovenfor vil Sony A95L fungere som Sonys flagskib inden for QD-OLED-tv i 2024. Et andet sted meddelte Sony, at i USA vil Z9K (et 8K mini-LED-tv fra 2022), A90K OLED (i 42 og 48 tommer) og X90L LED-modellen alle fortsætte i 2024.

I Storbritannien fortsætter flere af Sonys tv-serier fra 2023, da X85L, X80L og X75L LED-modellerne i mellem- og indgangsklassen alle fortsætter i 2024 sammen med de amerikanske modeller, der er nævnt ovenfor. Sony gav ingen opdaterede prisoplysninger for disse, så om priserne vil forblive de samme, eller om vi vil se en rabat, når året går, er endnu uvist.