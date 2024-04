Sonys klar med deres 2024 soundbar-serie - her er alt, hvad du skal vide

Sony har afsløret sin nye Dolby Atmos soundbar-serie for 2024. I spidsen er to premium soundbars, Bravia Theater Bar 9 og Bravia Theater Bar 8, sammen med den trådløse højttaler Bravia Theater Quad og Bravia Theater U. Bravia Theater U er en personlig højttaler, som man bærer på nakken.

Bravia Bar 9 og Bravia Bar 8 har henholdsvis 13 og 11 højttalere og er mere kompakte end deres forgænger, Sony HT-A7000 og Sony HT-A5000, som de skal erstatte. Begge soundbars har indbyggede højttalere, der retter lyden opad, og Bar 9 tilføjer ekstra diskanthøjttalere og passive radiatorer for en fyldigere lyd.

Bravia Quad er en pakke med fire trådløse højttalere, der erstatter Sony HT-A9. Hver enhed har en ny højttaler, der leder lyden opad, hvilket giver i alt 16 højttalere på tværs af de fire enheder sammenlignet med HT-A9's 12. Bravia Quad-højttalerne har et slankt, fladt design, der gør det muligt at montere dem på væggen eller placere dem frit med Sonys højttalerstandere.

Alle tre modeller understøtter Dolby Atmos og DTS:X og har en HDMI 2.1-port til gaming med VRR og ALLM pass-through. De understøtter også Sonys 360 Spatial Sound Mapping, som bruger virtuel behandling til at skabe "fantomhøjttalere" mellem de faktiske højttalere for at udvide lydbilledet.

Den sidste tilføjelse til Sonys AV-sortiment i 2024 er Bravia Theater U. Den er designet til at blive båret om halsen og giver en mere personlig højttaleroplevelse. Bravia U understøtter Dolby Atmos og bruger 360 Spatial Sound Personalisation til at skræddersy lyden til brugeren.

Sony Bravia Bar 9, Bar 8 og Quad-højttalerne bruger alle Sonys nye Bravia Connect-app, som erstatter Home Entertainment-appen.

Læs videre for at få en detaljeret oversigt over Sonys nye lydprodukter, herunder mål, funktioner og priser.

Sony Bravia Theater Bar 9

Sony Bravia Theatre Bar 9 (nærmest) har en lavere profil end Sony HT-A7000 (bagved). (Image credit: Future)

Bravia Bar 9 har i alt 13 højttalere, herunder to opadvendte højttalere og to sidehøjttalere. Den understøtter Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced (via en kommende opdatering) og high definition-lyd og har to HDMI-porte, hvoraf den ene er HDMI version 2.1 med understøttelse af VRR og ALLM pass-through.

Bravia Bar 9 understøtter 360 Spatial Sound Mapping til virtuel surround sound, men kan også opgraderes med Sonys trådløse baghøjttalere SA-RS5 og SA-RS3 og trådløse subwoofere SA-SW5 og SA-SW3 (ekstraudstyr).

Med målene 1300 x 64 x 113 mm er Bravia 9 hele 36 % mere kompakt end Sonys tidligere flagskib HT-A7000 og er delvist fremstillet af genbrugte PET3-flasker. Ved lanceringen koster Bravia Bar 9 10.500 kr. Højttaleren vil være tilgængelig fra juni 2024.

Sony Bravia Theater Bar 8

Sony Bravia Theatre Bar 8 (billedet) er en enklere version af Bar 9, men indeholder stadig 11 højttalere i en enkelt soundbar. (Image credit: Sony)

Bravia Bar 8 (7.500 kr.) kommer i handlen i jun 2024. Den har i alt 11 højttalere, herunder to opadrettede højttalere og sidehøjttalere, men mangler de to strålediskanter og passive radiatorer, som findes i Bravia Bar 9. Den er også kompatibel med Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced (via en kommende opdatering) og high definition-lyd og har to HDMI-porte, hvoraf den ene er HDMI version 2.1 med understøttelse af VRR og ALLM.

Ligesom Bravia Bar 9 understøtter den 360 Spatial Sound Mapping og kan parres med Sonys valgfrie trådløse baghøjttalere og subwoofere for et mere komplet hjemmebiografsystem.

Med en størrelse på 1100 x 64 x 113 mm er Bravia Bar 8 hele 30% mere kompakt end HT-A5000, som den erstatter, men den er stadig større end andre kompakte soundbars som Sonos Beam (Gen 2) eller Bose Smart Soundbar 600.

Sony Bravia Theater Quad

Sony Bravia Theatre Quad (på billedet med en Bravia 8 OLED) giver fleksible surround sound-muligheder. (Image credit: Future)

Bravia Theater Quad er et trådløst hjemmebiografsystem med fire højttalere, som efterfølger Sony HT-A9. Med en ny upstream-driver tilføjet til hver enhed, har Bravia Quad i alt 16 højttalere fordelt på de fire enheder, sammenlignet med 12 højttalere fordelt på HT-A9's fire enheder.

Bravia Quad dækker et stort område med understøttelse af Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced (via en kommende opdatering) og high definition-lyd. Den understøtter også Sonys 360 Spatial Sound Mapping-funktion, som analyserer det omgivende miljø og placerer "fantomhøjttalere" rundt omkring i rummet for at skabe en mere fordybende surround sound-oplevelse. Bravia Quad har to HDMI-porte på den trådløse kontrolboks med understøttelse af VRR og ALLM til gaming.

Hver højttalerenhed måler 289 x 275 x 55 mm og kan placeres på sin stander eller vægmonteres for en mere diskret placering, mens kontrolboksen måler 160 x 56 x 160 mm.

Med en pris på 20.000 kr. er Bravia Quad det dyreste produkt i Sonys 2024-serie. Den leveres uden en subwoofer, men kan parres med Sonys valgfrie SA-SW5- og SA-SW3-subwoofere. Bravia Theater Quad kommer i handlen i maj 2024.

Sony Bravia Theater U

Sony Bravia Theater U (billedet) er designet til at skabe en personlig hjemmebiografoplevelse. (Image credit: Sony)

Bravia U, Sonys "personlige hjemmebiograf", er et pandebånd med to højttalere. Det har en batterilevetid på 12 timer og tilbyder en times afspilning efter en 10-minutters opladning. Det tilsluttes trådløst til Sony TV fra 2024, men hvis du vil tilslutte til et ældre TV, kræves en valgfri Bluetooth-dongle.

Bravia U skaber en lydboble for brugeren, og to enheder kan forbindes samtidigt til det samme TV. Bravia U tilbyder også multipoint-tilslutning og kan tilsluttes en PS5 via et kabel til controlleren.

Bravia U understøtter Dolby Atmos, men kun når den er tilsluttet Sonys nyeste Bravia-modeller 7, 8 og 9. Den har også en indstilling til 360 Spatial Sound-optimering, som ser ud til at være en version af 360 Spatial Sound Mapping, som findes på dette års soundbars.

Med målene 235 x 51 x 178 mm og en vægt på 268 gram er Bravia U behagelig nok til at have på i et par timer - i hvert fald så længe en film varer. Med en pris på 2.300 kr. koster den omtrent lige så meget som Sony WH-1000XM5, som er en af de bedste trådløse hovedtelefoner der er findes lige nu.

Ældre modeller, der bliver på markedet

Sony har bekræftet, at nogle ældre soundbars i mellem- og livprisklassen fortsat vil være at finde i deres produktsortiment i 2024. De bekræftede modeller inkluderer Sony HT-S2000, en af de bedste billige Dolby Atmos-soundbars, der findes, samt Sony HT-S400 og Sony HT-A3000.