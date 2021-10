Windows 11 systemkrav - er din PC kompatibel?

Microsofts seneste (og meget forventede) operativsystem, Windows 11, er endelig kommet, hvilket betyder, at du nu kan opgradere gratis, hvis du i øjeblikket bruger Windows 10. Hvis din pc eller bærbare computer altså opfylder de høje systemkrav for at gøre det uden at bryde nogen regler.

Microsofts opmærksomhed på sikkerhed har resulteret i, at det nye operativsystem kræver tidligere ualmindeligt hardware, f.eks. Et TPM 2.0 (Trusted Platform Module) for at gøre Windows 11 til det sikreste operativsystem til dato. Forståeligt nok vil der være mange mennesker, der vil føle sig frustrerede, da de på trods af at have en fed gaming-pc eller en relativt ny bærbar computer ikke opfylder de nødvendige specifikationer.

Heldigvis understøttes Windows 10 indtil 2025, så det er ikke nødvendigt at skynde sig at købe en ny enhed, der leveres med Windows 11 allerede installeret, men der er et par ting, du kan gøre for at dit nuværende system kan opgradere til det nye operativsystem snarere end senere.

Windows 11 systemkrav

Hvis du besøger Microsoft siden til Windows 11, kan du finde en sektion nederst på siden til PC Health Check appen. Selvom den oprindelige udgivelse skabte stor forvirring (på grund af angivelsen af nye, kraftfulde pc'er og bærbare computere som ude af stand til at understøtte det kommende operativsystem uden at give en bestemt årsag), er dette siden blevet rettet.

Download appen PC Health Check på linket ovenfor.

på linket ovenfor. Kør den downloadede fil, og følg vejledningen på skærmen for at starte installationsprocessen.

Når installationen er færdig, skal du køre programmet, og du bør se "PC health at a glance" skærmen.

skærmen. Under afsnittet Introduktion til Windows 11 , skal du klikke på knappen Kontroller nu

, skal du klikke på knappen Når du er færdig, vil du se en af følgende to meddelelser, enten "Denne pc kan køre Windows 11" eller "Denne pc kan ikke køre Windows 11".

Der er stadig et par problemer, som vi vil gennemgå senere, men dette er den hurtigste måde at finde ud af, om din pc eller bærbare computer er Windows 11 klar.

Hvis du vil have et fuldt overblik over, hvilke komponenter din enhed skal bruge, får du her den komplette liste over system minimumskravene, som du skal opfylde for at være berettiget til den gratis Windows 11 opgradering:

64-bit processor (en komplet liste over kompatible CPU'er findes på Microsoft Blog).

1Ghz clock speed

4GB of RAM

64GB drive

UEFI, Secure Boot capable

TPM 2.0 (Trusted Platform Module)

En skærm større end 9-tommer med HD opløsning (1366x768)

DirectX 12-kompatibel grafik / WDDM 2.x

Internetforbindelse

De fleste enheder, der er udgivet i de sidste par år, vil let opfylde disse krav, bortset fra at TPM 2.0 modulet overraskede mange mennesker og fik mange ellers kvalificerede enheder til at blive afvist fra opdateringen, hvilket endda resulterede i midlertidig hurtig inflation af priserne på TPM moduler, fordi folk skyndte sig for at få et installeret på deres computere.

Trusted Platform Module er dybest set en lille co-processor, der styrker din pc's forsvar mod at blive manipuleret med, men du ville ikke være alene, hvis du aldrig har hørt om det, selvom der er en chance for, at din enhed allerede har en TPM 2.0 modul installeret, der bare skal aktiveres.

Så før du skynder dig at tilføje en til din kurv, bør du prøve følgende:

Tryk på Windows tasten + R

Når boksen vises, skal du skrive tpm.msc for at åbne vinduet Trusted Platform Module Management

for at åbne vinduet Trusted Platform Module Management Se efter et undervindue med titlen TPM Manufacturer Information, og tjek under Specification Version for at se, hvilken TPM version din enhed har

Hvad hvis mit system ikke er kompatibelt?

(Image credit: Microsoft / The Verge)

En Windows 11 Readiness Audit udført af LanSweeper afslørede, at over 55% af virksomhedens systemer ikke bruger en understøttet CPU til at køre OS, med yderligere 19% af de undersøgte bærbare og pc'er der ikke opfyldte TPM 2.0 kravet, så hvis du finder at Microsoft ikke er tilfreds med at opgradere din enhed, er du ikke alene.

Microsoft har argumenteret for, at kravene til Windows 11 er på plads af sikkerhedsmæssige årsager, så selvom begrundelsen er berettiget, vil mange af os stadig forståeligt nok blive frustrerede over, at det er usandsynligt, at Microsoft ændrer holdning til sagen.

Hvis du forsøger at installere Windows 11 på en enhed, der ikke opfylder systemkravene, er det muligt, at du ikke modtager opdateringer, og at al fremtidig support vil blive droppet. Hvis du alligevel forsøger at tvinge en installation, har nogle brugere rapporteret om et pop-up-vindue, der beder dig skrive under på, at alle skader på din pc på grund af manglende kompatibilitet ikke vil være dækket af producentens garanti.

Ikke alt håb er tabt, hvis du er parat til at være lidt fræk. Du kan omgå TPM 2.0 kravet takket være et GitHub projekt, der indeholder et script kaldet 'Skip_TPM_Check_on_Dynamic_Update.cmd', som gør det muligt for Windows 11 installationsprogrammet at ignorere et utilstrækkeligt TPM modul (eller manglen på et).

Faktisk fjerner dette script ikke bare TPM 2.0 begrænsningen, det tillader også Windows 11 installationsprogrammet at ignorere andre problemer, der ikke opfylder systemkravene, såsom tilgængelig lagerplads.

Vi råder dig på ingen måde til at gøre dette - disse krav er blevet indført af en grund, og at ignore dem kan resultere i en ustabil version af det nye operativsystem, hvilket sandsynligvis er årsagen til, at de beder om en underskrift. Hvis du ignorerer Microsofts begrænsninger, kan din garanti annulleres og i værste fald efterlade dig med en ubrugelig enhed, så hvis du er klar til at forsøge at omgå de strenge systemkrav, gør du det på egen risiko.

Hvis du ikke har lyst til at bryde nogen regler, skal du ikke bekymre dig. Windows 11 pc'er og bærbare computere kommer i de næste par måneder, så hvis du har penge til overs og har brug for en opgradering, kan du få det bedste fra begge verdener ved blot at sikre, at dit næste køb leveres med det nye operativsystem installeret.