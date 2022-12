Fejl i Windows-opdatering kan få frygtede konsekvenser

Microsoft er i gang med at undersøge et problem, der fører til Blue Screen of Death (BSOD)-nedbrud eller såkaldte stopfejl.

Det skriver mediet Bleepingcomputer ifølge Computerworld.

Der er tale om 0xc000021a-fejl efter installation af den valgfri Windows 10-opdatering KB5021233.

Opdateringen blev udgivet ved den seneste Patch Tuesday.

"Efter installation af KB5021233, kan nogle Windows-enheder starte op til en fejl (0xc000021a) med en blå skærm," meddeler Microsoft ifølge mediet.

Problemet rammer flere Windows 10-versioner, fra Windows 10 20H2 til den seneste udgivelse, som er Windows 10 22H2. Det skriver Computerworld.

Problemet lader ifølge Computerworld til at skyldes misforhold mellem filversionerne af hidparse.sys i system32 og system32/drivere i Windows-mappen. Microsoft har endnu ikke meldt ud, hvornår problemet vil være løst, men tech-giganten har dog offentliggjort en midlertidig løsning, som kan findes her (Åbner i nyt vindue).