Er gratis antivirus nok til at beskytte min computer?

Et gratis antivirusprogram kan måske virke fristende ved første øjekast. For når alt kommer til alt, hvorfor skulle du dog betale for en premium-app, når du kan få en helt gratis? Så hvad betyder det egentlig med det her gratis virusbeskyttelse? Er denne type gratis software nok til at beskytte din pc mod malware, eller er der fejl og mangler, som du skal være opmærksom på?

Tjek vores liste med bedste antivirusprogrammer

Leder du efter mere beskyttelse online? Find den bedste VPN

Bedste gratis download for sikkerhed er Avira Free Antivirus

Avira tager titlen på vores favorit gratis sikkerhedsprogram lige nu. Ud over at score fremragende, når det kommer til virusbeskyttelse fra uafhængige tests, kommer den også med en lang række funktioner som anti-ransomware, beskyttelse med scams, administration af kodeord og endda en gratis VPN.

Se tilbud

Grundlæggende beskyttelse

En gratis app til sikkerhed online - i det mindste, når det kommer til de store sikkerhedsvirksomheder, der klarer sig godt i vores samling af bedste gratis antivirus - kan yde fremragende grundlæggende beskyttelse (mindre eller dårlige mærker er muligvis ikke så gode, så vær på vagt der). Med en god anitvirusapplikation får du den samme grundmekanisme som med premium-appen til beskyttelse af din PC.

Den holder dig sikker, og derfor er det korte svar på vores spørgsmål om, hvorvidt gratis software er nok til din computer: Ja, det er det. En god gratis app fra en kvalitetsleverandør - blandt de softwareproducenterne, der er placeret øverst af de uafhængige testlaboratorier - holder generelt set din computer sikker.

Selv Windows Defender, som er indbygget i Windows 10, er god nok til at kunne leve op til sit navn og forsvare din PC fra nutidens trusler (selvom det ikke var tilfældet tidligere). Så selv de folk, der ikke gider at bruge tid på at finde antivirusbeskyttelse, har en solid mulighed på deres computer som standard - i hvert fald, hvis den kommer kører med Microsoft.

Ekstra lag

Men hvad du skal huske på, når det kommer til en gratis virusbeskyttelse, er, at du kun får det absolutte minimum af sikkerhed, hvor solidt det end måtte være. Premium-produkterne er på markedet, fordi de giver ekstra modforanstaltninger og yderligere lag af beskyttelse, der styrker din computers eller laptops sikkerhed.

Som et eksempel kan et premium-antivirus have et ekstra lag af anti-ransomware-beskyttelse ud over den gratis version, som gør det mere sandsynligt at fange de nyeste versioner af ransomware - en særlig grim variant af malware, der kan lægge lås på hele din digitalt liv, så du får det aldrig tilbage.

(Image credit: Shutterstock)

Ofte har førsteklasses antivirusprodukter flere ekstra funktioner som forældrekontrol, overvågning af sociale medier og andre værktøjer, der kan holde dine børn sikre online. I stedet for at tage en gratis version er betalte produkter derfor oftest en god investering for familier, især en af de pakker til ​​internetsikkerhed, der byder på beskyttelse til et større antal enheder (hvis du har en stor familie eller en masse hardware, der skal beskyttes).

Gratis apps bruger ofte en eller anden form for reklame som et middel til at understøtte deres eksistens (fx med pop-up-reklamer, der til sidst får dig til at opgradere til premium-appen). Betalte produkter generer dig ikke med sådanne annoncer.

Naturligvis vil en god gratis antivirus-app ikke bombardere dig med reklamer, og nogle af de bedste produkter har faktisk ingen reklamer overhovedet, selvom de er gratis.

En sidste ting, du skal tjekke, er deres tekniske support. Med et gratis produkt er den support, du får, begrænset eller minimal - der kan være, at du fx kun har mulighed for at henvende dig til andre brugere via et forum online eller gå til en vidensbase på nettet. Det er ikke altid lige gode ressourcer. Premium-produkter leverer altid fuldt kundesupport med rigtige mennesker, der kan hjælpe dig, når du bliver forvirret, eller hvis noget går galt.

Er gratis antivirus nok til at beskytte min computer?

Et godt gratis produkt giver dig et solidt nok forsvar til, at din pc er sikker. Derfor er svaret ja - sådan et produkt kan godt være nok. Du går dog glip af flere ekstra lag af beskyttelse, som til tider er ret vigtige! Det kan fx være foranstaltninger for anti-phishing eller en sikker browser, hvor du kan foretage onlinebank helt trygt - og andre fordele som bedre kundesupport. Det kan uden tvivl være værd at betale, hvis din nøjagtige situation, og hvordan du bruger nettet, taler for det.