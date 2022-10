Alle nyere Windows-versioner hærdes mod særlig type it-angreb

It-administratorer kan nu konfigurere ethvert Windows-system, der stadig modtager sikkerhedsopdateringer, til automatisk at blokere brute force-angreb, har Microsoft meddelt.

Det skriver Bleepingcomputer ifølge Computerworld.

Windows 11-systemerne, hvor denne policy er aktiveret, låser automatisk brugerkonti i 10 minutter efter 10 mislykkede loginforsøg inden for 10 minutter. Dette har været aktuelt siden juli måned.

Og nu er funktionen altså blevet implementeret på tværs af Windows-versioner.

Et brute force-angreb er en type af angreb, hvor brugerens kode bliver forsøgt brudt, ved at hackere arbejder gennem alle mulige kombinationer i håb om at gætte rigtigt.

"I et forsøg på at forhindre yderligere brute force-angreb implementerer vi kontolåse for administratorkonti. Fra og med de kumulative Windows-opdateringer den 11. oktober 2022 eller senere vil en lokal politik være tilgængelig for at aktivere låsning af lokale administratorkonti," skriver Microsoft ifølge Computerworld.