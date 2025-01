Selv om det bare er januar, er det allerede tid for en av årets største telefonlanseringer, da Samsung Galaxy S25-serien er i ferd med å bli avduket.

Samsung har annonsert at neste Galaxy Unpacked vil finne sted 22. januar. Selv om selskapet ikke har bekreftet hva som skal vises der, tyder alt på at vi ser Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus og Samsung Galaxy S25 Ultra – og muligens noen overraskelser.

TechRadar vil rapportere live fra arrangementet, så sørg for å sjekke ut nettsiden vår for alt det siste. Du kan også velge å følge arrangementet selv, les videre så forklarer vi hvordan.

Slik ser du Samsung Galaxy Unpacked 2025 live

Samsungs neste Galaxy Unpacked-arrangement starter klokken 19.00 norsk tid, onsdag 22. januar.

Arrangementet holdes i San Jose, California, men det vil også bli streamet online. Du kan se det via Samsungs hemsida, Samsung Newsroom eller Samsungs YouTube-kanal. Alternativt kan du se den direkte via den innebygde YouTube-videoen nedenfor. Vi anbefaler at du klikker på varslings-knappen på videoen for å motta en påminnelse når den starter.

Hvis du foretrekker å lese i stedet for å se, kan du besøke TechRadar på arrangementsdagen. Vi vil ha en liveblogg før og under arrangementet med detaljert dekning, samt en haug med nyhetsartikler og førsteinntrykk om produktene som presenteres.

Galaxy Unpacked January 2025: Official Livestream - YouTube Watch On

Hva kan vi vente oss på Samsung Galaxy Unpacked 2025

De største kunngjøringene vi venter oss på Samsung Galaxy Unpacked 2025 er lanseringen av Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus og Samsung Galaxy S25 Ultra.

Basert på lekkasjer og rykter, kan disse modellene ligne forgjengerne på noen måter, men viktige rykteoppgraderinger inkluderer en større 6,9-tommers skjerm og et nytt 50 MP ultravidvinkelkamera for Galaxy S25 Ultra, en ny og kraftig Snapdragon 8 Elite-brikke til alle de tre modellene, mer RAM i basis- og Ultra-modellene, samt bedre AI – inkludert en ChatGPT-lignende oppgradering for Bixby.

Den oppgraderingen kommer sannsynligvis også til noen eksisterende Samsung Galaxy-telefoner, og sammen med andre nye AI-funksjoner, ventes den å få et stort fokus under arrangementet.

På programvarefronten forventer vi å se Samsungs One UI 7, den neste versjonen av deres Android-grensesnitt, som Samsung Galaxy S25-serien ventes å lanseres med.

En ny Samsung Galaxy Ring kan dukke opp. (Image credit: Future / Matt Evans)

Hva mer vi får se er mer usikkert, men det er mulig at den omtalte Samsung Galaxy S25 Slim vil bli avduket der – selv om vi ikke regner med en fullstendig kunngjøring før rundt mai.

Vi kan også se Samsung Galaxy Ring 2, og det er en sjanse for at Project Moohan kan dukke opp. Dette er Samsungs mixed reality-headset som allerede er annonsert, men viktige spørsmål som hvor mye denne konkurrenten til Apple Vision Pro vil koste har ennå ikke blitt besvart.

For mer informasjon om hva du kan forvente, kan du sjekke ut vår dekning av Samsung Galaxy Unpacked.