Samsung Galaxy S25: seneste nyheter, rykter og alt vi ønsker oss

Samsungs Galaxy S-telefoner rangerer konsekvent blant de aller beste telefonene, så de nye modellene er alltid en kilde til spenning. Derfor ser vi fremover mot hva de kan bringe til mobilmarkedet.

Samsungs nyeste flaggskiptelefoner – altså Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24 Plus og Galaxy S24 Ultra – er unektelig suverene, men de har også rom for forbedring, som du vil se i våre anmeldelser av disse modellene.

Med det i tankene har vi laget en ønskeliste over alle viktige oppgraderinger vi ønsker fra Samsung Galaxy S25-sortimentet, samt en liste over de største ryktene som allerede har dukket opp om disse kommende utfordrerne til de beste Samsung-mobilene.

Samsung Galaxy S25: Seneste nyheter og rykter

Rett på sak

Hva er dette? Det neste ikke-brettbare Samsung-flaggskipet

Det neste ikke-brettbare Samsung-flaggskipet Når lanseres den? Muligens 22. januar

Muligens 22. januar Hvor mye vil den koste? Sannsynligvis mer enn 11 500 kroner

En mulig prisøkning

S25-serien vil sannsynligvis koste minst like mye som S24-serien (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Kan koste mer enn dagens modeller

Kan lanseres 22. januar

Med tanke på at Samsung Galaxy S24-linjen kom i januar 2024, er det sannsynlig at utgivelsesdatoen for Samsung Galaxy S25 vil bli i eller rundt januar 2025. Selvfølgelig forventer vi disse telefonene tidlig i 2025 uansett, siden Samsung noen ganger lanserer nye modeller i februar. Og deres nye generasjoner har alltid kommet tidlig på året.

Vi kan bli mer spesifikke også, ettersom en Samsung Galaxy S25-lekkasje om utgivelsesdatoen peker mot en lansering 23. januar, med Samsung Galaxy S25 Slim muligens også satt til å lande da.

En annen lekkasje har siden dukket opp, og den peker i stedet mot en lanseringsdato for Galaxy S25 den 22. januar, men på grunn av tidsforskjeller på stedene disse lekkasjene stammer fra, er de faktisk ikke i konflikt. Med tanke på at Galaxy S25 også ryktes å li avduket i San Francisco, er det 22. januar-datoen som mest sannsynlig vil gjelde for amerikanske og norske lesere.

Samsung Galaxy S25 er også tilsynelatende blitt sertifisert av FCC (Federal Communications Commission), som antyder at den snart er klar for lansering.

Uansett kan prisen for Samsung Galaxy S25 bli høy, siden det er sannsynlig at i minst noen regioner vil disse telefonene bli drevet av prosessorbrikken Snapdragon 8 Elite, som i seg selv forventes å få en prisøkning.

En nyere lekkasje antydet spesifikt at Snapdragon 8 Elite kan koste rundt $40 (omtrent 500 kroner) mer enn Snapdragon 8 Gen 3, og en annen lekkasje om Snapdragon 8 Elite sa at den ville koste rundt 20 % mer enn Snapdragon 8 Gen 3.

Vi har også nå spesifikt hørt at prisen på Samsung Galaxy S25-serien kan bli litt høyere. En kilde angir den til 150 000 won (omtrent 1000 kroner) høyere enn for S24.

Til sammenligning hadde Samsung Galaxy S24 ved lansering en startpris på 11 490, så det er sannsynligvis det absolutte minimumet du kan forvente å betale for Galaxy S25. Men hvis Snapdragon 8 Elite faktisk koster mer enn Snapdragon 8 Gen 3, vil Samsung sannsynligvis gi den prisøkningen videre til forbrukerne. Og selvfølgelig vil Samsung Galaxy S25 Plus og Samsung Galaxy S25 Ultra også koste mer enn basismodellen.

Kan du stole på disse ryktene?

En lansering 22. januar virker ganske sannsynlig, ettersom flere kilder nå har pekt på den lanseringsdatoen.

Når det gjelder prisen, har Qualcomm selv sagt at den nye flaggskipbrikken sannsynligvis vil koste mer, så dette er nesten helt sikkert tilfelle, og hvis den gjør det, er det stor sjanse for at Samsung Galaxy S25-linjen også vil øke i pris.

Et nytt navn

Samsung Galaxy S24 Plus (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Ultra kan bli Note

Plus kan bli Pro

Det kan komme en ny og slankere modell

Før vi kommer til design og spesifikasjonsrykter, har vi interessant nok hørt at Samsung Galaxy S25 Plus og Samsung Galaxy Ultra kan få nye navn.

En kilde hevder at Samsung Galaxy S25 Ultra i stedet kan bli lansert som Samsung Galaxy S25 Note, mens Samsung Galaxy S25 Plus kan lande som Samsung Galaxy S25 Pro.

I tillegg er det kommet meldinger om at Samsung kan legge til en fjerde modell i serien, om enn en som kan komme på markedet noen måneder senere. Dette vil tilsynelatende være ekstremt tynt, så vi refererer til det som Samsung Galaxy S25 Slim foreløpig. Et modellnummer for denne fjerde Galaxy S25-mobilen har også blitt oppdaget, så det kan godt være ekte vare.

Kan du stole på disse ryktene?

Vi er mindre sikre på navnepåstanden enn mange andre lekkasjer, ikke minst fordi bare én kilde så langt har sagt at navnene kan endre seg.

Når det er sagt, er det en viss logikk i det, siden de nyeste Ultra-modellene med sine S Pen-penner er mer som Galaxy Note-telefoner enn de originale Galaxy Ultra-modellene uansett.

Å endre Plus-navnet til Pro kan imidlertid kreve et spesifikasjonsløft, og kan også føre til litt forvirring blant kjøpere om hvorvidt Pro-modellen eller Note er den beste i sortimentet.

Når det gjelder en Samsung Galaxy S25 Slim, vil det være fornuftig som en konkurrent til Apples angivelige iPhone 17 Slim, men det er også noe vi ikke har hørt mye om ennå.

Oppjustert design

Galaxy S24 (t.v.) og Galaxy S24 Ultra (t.h.) (Image credit: Future / Samsung)

«Betydelige designendringer» ryktes for S25-linjen

Galaxy S25 Ultra kan få en større skjerm og mindre rammer

S25 Ultra kan også få avrundede hjørner

Tipseren @Tech_Reve hevder at Samsung Galaxy S25 vil ha «betydelige designendringer». Så ikke regn med at disse telefonene ser ut som de nåværende modellene. Når det er sagt, tyder nyere lekkasjer på at vi kanskje ser mer på raffinement enn revolusjon.

Når det gjelder hvilken form disse designendringene kan ha, har en tipser hevdet på X at Galaxy S25 Ultra kan få en litt større skjerm som er nærmere 6,9 ​​tommer enn 6,8 tommer på Samsung Galaxy S24 Ultra.

Den anerkjente tipseren @UniverseIce har gjentatt denne påstanden og sa at Samsung Galaxy S25 Ultra vil få en 6,86-tommers skjerm som er litt bredere enn S24 Ultra med 73 mm. Men takket være krymping av rammene og rammen, kan den totale bredden til Galaxy S25 Ultra være marginalt mindre enn S24 Ultra, på 77,6 mm.

Så med andre ord kan Galaxy S25 Ultra ha en større skjerm samtidig som den oppnår et mindre fotavtrykk (da den ikke ser høyere ut heller på eksempelbildene deres).

@UniverseIce har også hevdet at Galaxy S24 Ultra kan erstatte de skarpe hjørnene med nye avrundede kanter, noe som kan gjøre mobilen mer behagelig å holde i.

(Image credit: @UniverseIce)

De har gjentatt denne påstanden siden, og til og med publisert en rendering av Samsung Galaxy S25 Ultra, som du kan se ovenfor, komplett med de avrundede hjørnene. Ytterligere bilder av Galaxy S25 Ultra er også siden blitt delt av samme kilde, og viser det samme designet igjen.

Og den samme kilden har også sagt at Samsung Galaxy S25 Ultra kan få lignende dimensjoner på 162,8 mm x 77,6 mm x 8,2 mm.

Vi har også nå sett flere uoffisielle renderinger av Samsung Galaxy S25 Ultra, som viser et lignende design som de ovenfor, med avrundede hjørner og flate sider. Denne lekkasjen nevner også at skjermstørrelsen vil være den samme som i fjor, og at telefonen blir lettere på 219 gram.

(Image credit: @OnLeaks / Android Headlines)

Faktisk er en video av Samsung Galaxy S25 Ultra blitt lekket, som nok en gang viser avrundede hjørner, sammen med tilsynelatende større ringer rundt kameralinsene.

Den samme kilden har siden delt bilder av Samsung Galaxy S25 Ultra, som du kan se nedenfor.

(Image credit: Android Authority / youtube.com/@MBernardK)

Et bilde av et deksel til Samsung Galaxy S25 Ultra er også blitt lekket, og dette viser også mer avrundede hjørner, men et ellers lignende design.

Når det gjelder standardutgaven Samsung Galaxy S25, har vi også sett lekkede gjengivelser av den. Ett av dem kan du se ovenfor.

Disse viser et veldig likt design som Samsung Galaxy S24, med en 6,17-tommers skjerm som nok en gang sannsynligvis vil bli markedsført som 6,2 tommer.

Imidlertid er det nå en svart ring rundt kameralinsene, og rammene er litt mindre, noe som fører til tilsynelatende reduserte dimensjoner på rundt 146,9 x 70,4 x 7,2 mm, sammenlignet med 147 x 70,6 x 7,6 mm Samsung Galaxy S24.

Når det gjelder dimensjoner, har en annen kilde antydet at Galaxy S25 vil være 146,94 x 70,46 x 7,25 mm, Galaxy S25 Plus vil være 158,44 x 75,79 x 7,35 mm, og Galaxy S25 Ultra vil være 162,85 x 77.

Vi har også hørt at Samsung Galaxy S25 Slim kanskje ikke blir så tynn som Samsung håpet, siden den tilsynelatende ikke ga nok plass til et stort nok batteri, men det er ikke sagt noe om nøyaktig hvor tykk telefonen kan bli.

I tillegg har et bilde som tilsynelatende viser alle de tre Samsung Galaxy S25-modellene blitt lekket. Dette viser at Galaxy S25 Plus er nesten like stor som Samsung Galaxy S25 Ultra, mens standard Galaxy S25 er ikke overraskende mye mindre. Du kan også se at Ultra har kurvere hjørner enn forgjengeren, som tidligere ryktet, og at alle tre telefonene kan ha små rammer.

Og vi har nå sett deksler til alle tre Samsung Galaxy S25-modellene, som matcher de lekkede renderingene ovenfor.

Vi har også nå snappet opp skjermdetaljer for alle de tre Samsung Galaxy S25-modellene, der Galaxy S25 sies å ha en 6,16-tommers skjerm, Samsung Galaxy S25 Plus en 6,66-tommers, og Samsung Galaxy S25 Ultra en 6,86-tommers.

Det er i tråd med tidligere lekkasjer, men denne kilden legger til at alle tre telefonene vil bruke de samme M13-skjermpanelene som Galaxy S24-linjen, noe som betyr at kvaliteten på skjermene kanskje ikke blir bedre, og kanskje ikke samsvarer med iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max, som begge har M14-paneler.

Og når det gjelder fargene til Samsung Galaxy S25, har vi hørt at Samsung Galaxy S25-fargene kan omfatte Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparking Blue og Sparkling Green, Galaxy S25 Plus-fargene kan være de samme med tillegg av Midnight Black, og Samsung Galaxy S25 Ultra kan komme i nyanser Titanium Black, Titanium Blue, Titanium Grey og Titanium Silver.

Siden den gang har den samme kilden kommet tilbake med flere nyanser i Galaxy S25-serien, denne gangen de som kan være eksklusive for Samsungs butikk. Disse inkluderer tilsynelatende rosegull, blått/gull og korallrødt for Galaxy S25 og Samsung Galaxy S25 Plus, og titanblått/svart, titanjadegrønt og titan rosegull til Samsung Galaxy S25 Ultra.

Når det er sagt, var en litt tidligere lekkasje uenig, og sa at Samsung Galaxy S25 Ultra kunne selges i nyanser av svart, blå, grønn og titan.

Vi har også sett hvordan fargene Sparking Blue og Sparkling Green Galaxy S25 kan se ut, og de er overraskende bleke.

I tillegg viser lekkede Samsung Galaxy S25 SIM-kortbilder svarte, grønne, lyseblå, mørkeblå og hvite nyanser, mens lekkede Samsung Galaxy S25 Ultra SIM-kortbilder viser alternativer i svart, blått, sølv og gull.

Kan du stole på disse ryktene?

Så langt har vi egentlig bare hørt om designet til Samsung Galaxy S25 Ultra, men flere kilder har kommet med lignende påstander om det, og disse er også ganske anerkjente, så det er en god sjanse for at Samsung Galaxy S25 Ultra vil få en større skjerm, mindre rammer og avrundede hjørner.

Flere nye kameraer

Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Samsung / Future)

Et nytt 200 MP 1-tommers kamera til Galaxy S25 Ultra

En 10x tele og en 3-5x variabel tele til S25 Ultra

Et nytt 50 MP ultravidvinkelkamera til S25 Ultra

I flere innlegg på X har tipseren @BennettBuhner hevdet at S25 Ultra kan få et nytt hovedkamera på 200 MP med en større 1-tommers sensor, pluss et forbedret 50 MP ultrabredt kamera, et 50 MP 10x zoom telefotokamera og et 50 MP 3x -5x telefotokamera med variabel zoom.

De bemerker imidlertid at dette er tidlige lekkasjer, så vi tar dem med en klype salt.

Siden den gang har en annen kilde pekt på at Samsung Galaxy S25 Ultra har stort sett lignende kameraer som forgjengeren, inkludert en 200 MP hovedsensor, en 50 MP 5x tele og en 10 MP 3x tele, men med en ny 50 MP ultravidvinkel.

Når det gjelder kameraene til basismodellen Samsung Galaxy S25 og til Samsung Galaxy S25 Plus, hevder TechManiacs at de vil være de samme som de nåværende modellene, som betyr et 50 MP hovedkamera, et 12 MP ultrabredt kamera, en 10 MP telefoto-snapper (med 3x optisk zoom), og et 12MP frontkamera.

Vi har også hørt at Samsung Galaxy S25 Slim kan få et kamera på «Ultra»-nivå, noe som kanskje betyr samme 200 MP snapper som Galaxy S24 Ultra eller Galaxy S25 Ultra.

Kan du stole på disse ryktene?

Vi er mer tilbøyelige til å stole på lekkasjen som sier at bare Galaxy S25 Ultras ultravidvinkelkamera vil endre seg enn den tidligere lekkasjen som peker på en rekke endringer, siden den kilden ikke har noen god merittliste.

Det er troverdig at ingenting egentlig vil endre seg på basis- og Plus-modellene, men inntil flere kilder forteller mer, vil vi fortsatt ta det med en klype salt.

Og vi vil ta påstander om at Samsung Galaxy S25 Slim får et «Ultra»-kamera med en klype salt.

Tre alternative prosessorbrikker

Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

Snapdragon, Exynos og MediaTek er alle aktuelle prosessorbrikker

Snapdragon 8 Elite ser nå mest sannsynlig ut

Galaxy S25 og S25 Ultra kan få mer RAM enn forgjengerne

Når det gjelder spesifikasjonene til Samsung Galaxy S25, og spesifikt brikken som skal drive Samsung Galaxy S25, er ting litt uklart. I utgangspunktet trodde man at Samsung ønsket å tilby forskjellige brikker i forskjellige regioner med Galaxy S25-linjen, slik den gjorde med Galaxy S24-linjen.

Spesifikt skulle selskapet ha planlagt å sende Galaxy S24 og Galaxy S24 Plus med sitt eget Exynos 2500-brikkesett i Europa, India og Sør-Korea, samtidig som det skulle gi det amerikanske markedet Qualcomms Snapdragon 8 Elite over hele linja.

Da ble det klart at Samsung slet med å møte produksjonskravene for Exynos 2500, noe som fikk tipsere til å tro at selskapet kunne ta i bruk Snapdragon 8 Elite-brikken i hver Galaxy S25-modell, uavhengig av region.

Nylig har vi imidlertid hørt at Samsung vurderer å henvende seg til MediaTek for å få hjelp med produksjon av Galaxy S25-brikker på grunn av den høye prisen som kreves for Qualcomms Snapdragon 8 Elite. Vi har nå også hørt noen Google-ansatte antyder at MediaTek vil bli brukt i Galaxy S25-linjen.

Hvis Samsung faktisk inngår en avtale med MediaTek, kan det bety at noen Galaxy S25-modeller i Europa, India og Sør-Korea blir utstyrt med en MediaTek-brikke – antagelig MediaTek Dimensity 9400 – mens andre tar i bruk Samsungs egen Exynos 2500.

Som med Galaxy S24-linjen, vil det amerikanske markedet sannsynligvis forbli Qualcomm-eksklusivt over hele linja, og det er også verdt å merke seg at Samsung Galaxy S25 Ultra spesifikt ser ut til å bli tilbudt med Snapdragon 8 Elite i alle regioner.

Vi kan likevel få se at alle hovedmodeller i hver region bruker Snapdragon, ettersom i henhold til en lekkasje, vil Samsung bare legge en MediaTek-brikke i Samsung Galaxy S25 FE. Og en annen nylig lekkasje har også sagt at Snapdragon 8 Elite vil bli brukt i alle hovedmodeller av Galaxy S25. Så sent som i midten av november har en lekkasje igjen sagt at Snapdragon 8 Elite vil bli brukt globalt.

En enda nyere lekkasje fra begynnelsen av desember pekte imidlertid mot at i hvert fall Samsung Galaxy S25 Plus får en Exynos 2500-brikke, så det råder fortsatt en viss usikkerhet.

Uansett hvilke brikker Samsung velger å bruke, virker det sikkert at Snapdragon 8 Elite vil bli betydelig kraftigere enn Snapdragon 8 Gen 3, der den nå annonserte brikken lover store løft for spillytelse og AI-evner.

En tidlig ytelsestest for Samsung Galaxy S25 Ultra med denne brikken antyder til og med at den kan være kraftigere (i hvert fall i flerkjernetester) enn iPhone 16 Pro Max, og en andre Samsung Galaxy S25 Ultra-referanse viser enda høyere poengsum. Vi har også sett tilsvarende høye poengsummer i en Samsung Galaxy S25 Plus-referansetest.

Imidlertid har en ytelsestest Av basismodellen Samsung Galaxy S25, som også har Snapdragon 8 Elite, mindre imponerende tall.

Vi har også hørt at Snapdragon 8 Elite kan støtte raskere RAM, noe som kan tillate telefoner utstyrt med det brikkesettet å håndtere flere AI-oppgaver på enheten.

Og når vi snakker om RAM, tyder lekkasjer på at Samsung Galaxy S25 kan få 12 GB (opp fra 8 GB i Galaxy S24), og Galaxy S25 Ultra kan ha 16 GB (opp fra 12 GB i forrige modell), med Samsung Galaxy S25 Plus har 12 GB, akkurat som forgjengeren.

En mer detaljert Samsung Galaxy S25 Ultra RAM-lekkasje sier imidlertid at selv om det vil komme 16 GB-modeller (sammen med et valg mellom 512 GB eller 1 TB lagringsplass), vil basismodellen på 256 GB tilsynelatende bare få 12 GB RAM.

Når det gjelder lagring har vi i tillegg hørt at Samsung Galaxy S25 kan bli levert i konfigurasjoner med 128 GB og 256 GB, mens Galaxy S25 Plus kan selges i versjoner med 256 GB og 512 GB.

På programvarefronten har Samsung endelig begynt å tilby sømløse Android-oppdateringer i sine nye telefoner, så antagelig vil Samsung Galaxy S25 få dette også. Faktisk antyder lekkasjer nå spesifikt at Samsung Galaxy S25-serien vil få sømløse oppdateringer.

Kan du stole på disse ryktene?

Det ser ut til å råde en viss forvirring om hvilke prosessorbrikker Galaxy S25-linjen vil ta i bruk, men basert på tidligere modeller er vi nesten sikre på at noen regioner (spesielt USA) vil få en Snapdragon 8 Elite-brikke.

Det er imidlertid svært mulig at andre steder vil noen Galaxy S25-modeller i stedet bruke en MediaTek-brikke, men Exynos ser foreløpig usannsynlig ut.

Påstander om økt RAM er troverdige, spesielt i kjølvannet av Google Pixel 9-serien, som har mye RAM for å hjelpe med AI.

Større batterier

Samsung Galaxy S24 (Image credit: Future)

Batteriene kan bli større

Men en annen lekkasje sier at basismodellen S25 vil få samme batteristørrelse som før

Ladehastigheten kan bli uendret

Tipseren @BennettBuhner hevder at S25-linjen kan få større batterier enn forgjengerne, men en nyere lekkasje (og fra en mer anerkjent kilde) hevder at Samsung Galaxy S25 vil få et 4000 mAh-batteri, akkurat som forgjengeren. På samme måte sier en annen nyere lekkasje at Samsung Galaxy S25 Ultra vil få et batteri på 5000 mAh, som forgjengeren.

Så det er motstridende informasjon her, men lekkasjen som hevder at Samsung Galaxy S25 vil få samme batterikapasitet som S24 virker mest troverdig.

Når det gjelder ladehastigheter antyder en FCC (Federal Communications Commission)-sertifisering at ingenting egentlig vil endre seg fra i fjor, der Galaxy S25 vil lade ved 25 W, og de to andre modellene ved 45 W. Imidlertid kan basismodellen (og derfor sannsynligvis de andre også) ha litt raskere 9W omvendt trådløs lading, opp fra 4,5W på Galaxy S24-serien.

Vi har også hørt at Samsung Galaxy S25-serien kan støtte Qi2-standarden, noe som betyr at du burde kunne koble til trådløse ladere og tilbehør magnetisk.

Kan du stole på disse ryktene?

Påstandene om større batterier er tvilsomme, siden kilden ikke har noe særlig til merittliste og det er en tidlig lekkasje som er i strid med en nyere.

Så foreløpig vil vi tippe at Samsung Galaxy S25 i det minste vil få et batteri p 4000 mAh, akkurat som Samsung Galaxy S24, og at S25 Ultra vil arve forgjengerens batteri på 5000 mAh.

Samsung Galaxy S25: Dette ønsker vi oss

Samsung Galaxy S25-serien kan bli enda mer imponerende enn Galaxy S24-linjen, hvis Samsung gjør følgende endringer.

1. Nytt design

Samsung Galaxy S24 trenger en utseendemessig oppgradering (Image credit: Future | Roland Moore-Colyer)

Samsung Galaxy S24 og dens søsken ligner alle ganske mye på sine forgjengere, og Samsung Galaxy S24 Ultra ligner til og med mye på Samsung Galaxy S22 Ultra. Så vi håper på noen mer omfattende designendringer med Samsung Galaxy S25-linjen.

Den gode nyheten er at det ryktes om store endringer, selv om det er uklart hvilken form de vil få. Men et nytt og friskt design vil bidra til å bygge opp spenningen rundt disse kommende telefonene, mens det å forbli den samme kan få dem til å virke foreldet.

2. Forbedret AI

Samsung pakket Galaxy S24-linjen full av AI-verktøy og funksjoner, men som anmeldelsene våre bekrefter, er disse funksjonene en salig blanding av heftige og ubrukelige, og de kan til og med forårsake ytelsesproblemer.

Galaxy S24-linjen mangler også noen av Google Pixel 8s beste AI-verktøy, for eksempel muligheten til å skjerpe gamle, ufokuserte bilder.

Så for Samsung Galaxy S25 ønsker vi flere AI-verktøy og forbedringer av dem som allerede er der.

3. Smidigere programvare

Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Philip Berne / Future)

Samsung elsker å fylle telefonene sine fulle av nesten uendelige funksjoner, men dette har ført til oppblåst og klønete programvare, der mange av de beste funksjonene – inkludert AI-verktøy – ligger begravet flere lag nedover i innstillingsmenyen.

Dette gjør telefonene komplekse og lite intuitive å bruke, og det er noe vi virkelig ønsker at Samsung skal forbedre med Galaxy S25.

4. Ikke flere ulike prosessorbrikker

Samsung Galaxy S24 har en Snapdragon 8 Gen 3-brikken hvis du kjøper den i USA, men hvis du kjøper den de fleste andre steder får du en Exynos 2400. Det er det samme med Galaxy S24 Plus, selv om S24 Ultra har en Snapdragon 8 Gen 3 overalt.

Med Samsung Galaxy S25 vil vi ikke ha denne delingen, siden det betyr at du egentlig får en annen telefon avhengig av hvor i verden du er, og den ene brikken er uunngåelig bedre enn den andre.

Vanligvis er det Snapdragon som er bedre, så vi vil helst se Snapdragon 8 Gen 4 brukt i alle regioner med Galaxy S25, men vi vil til og med ta Exynos overalt i stedet for forskjellige brikker i ulike regioner. På den måten ville det i det minste være tydeligere for kjøpere hvilken telefon de får, og om anmeldelsene de har lest gjenspeiler hva som er tilgjengelig for dem.

5. Gjeninnfør 10x zoom

Samsung Galaxy S24 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En av de mer overraskende avgjørelsene Samsung tok med Galaxy S24 Ultra var å bytte ut forgjengerens 10x optiske zoom med en 5x. Dette var ikke nødvendigvis en grusom avgjørelse, siden sensoren som ble brukt var en bedre 50 MP (opp fra 10 MP), og den tillot fortsatt en beskjæring på 10x optisk kvalitet.

Det betød imidlertid at S24 Ultra-kameraet mistet et objektiv som bidro til å skille seg ut fra konkurrentene – og noen av dem har 5x zoom-kameraer.

Så vi vil gjerne se at 10x zoom vender tilbake i Samsung Galaxy S25 Ultra, men med en forbedret sensor og flere megapiksler, slik at den kanskje kan tilby en 20x optisk kvalitet.

Hvis Samsung også øker antallet megapiksler i kameraet med 3x zoom, kan vi sannsynligvis få en 5x beskjæring av det. Eller – som en lekkasje antyder – S25 Ultra kan til og med ha både 10x telefoto og variabel optisk zoom, som kan bytte mellom 3x og 5x.