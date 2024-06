Apple arrangerer hvert år sin Worldwide Developers Conference, og årets WWDC nærmer seg med stormskritt, med 10. juni som startdato.

Den vil vare frem til 14. juni, men basert på tidligere arrangementer, venter vi at de fleste eller alle de store kunngjøringene vil skje på dag én.

Det er dagen Apple holder sitt hovedinnlegg, hvor vi forventer at selskapet vil kunngjøre blant annet iOS 18, iPadOS 18 og watchOS 11 – så det kommer til å bli en veldig programvarefokusert begivenhet.

Men du trenger ikke å være der personlig for å se presentasjonen, ettersom den vil bli streamet på nettet. Nedenfor finner du opplysninger hvordan du kan se WWDC 2024 og hva vi kan vente deg å se under arrangementet.

Slik ser du WWDC 2024-livestreamen

Apple har ennå ikke kunngjort det eksakte starttidspunktet for sin WWDC 2024-keynote 10. juni, men basert på tidligere arrangementer vil den sannsynligvis begynne klokken 19.00 norsk tid.

Vi regner med at du vil kunne se direktesendingen på Apples YouTube-kanal eller på Apples hemsida. Hvis du bruker en Apple-enhet, vil du sannsynligvis også kunne lytte i Apple TV-appen.

Strømmelenken er ikke aktiv i skrivende stund.

Dette kan du vente deg fra WWDC 2024

Det kommer sannsynligvis en rekke store programvarekunngjøringer under WWDC 2024. iOS 18 ventes å bli høydepunktet.

Basert på det vi har hørt så langt, vil iOS 18 bli den største overhalingen av Apples mobile operativsystem på mange år, med en rekke AI-funksjoner – inkludert en AI-drevet oppgradering av Siri – sammen med en AI App Store, et oppgradert visuelt design, nye tilgjengelighetsfunksjoner og muligheten til en friere tilpasning av iPhone-startskjermen.

Ved siden av iOS 18 forventer vi også å se iPadOS 18, som sannsynligvis vil få en lignende rekke nye funksjoner og forbedringer.

For Apple Watch-brukere vil watchOS 11 mest sannsynlig dukke opp, men dette får nok ikke en så stor overhaling. Den vanligvis pålitelige Mark Gurman beskriver dette som en «ganske liten» oppdatering, men at et par AI-funksjoner fortsatt kan dukke opp.

Vi venter også å se nye programvareoppdateringer til diverse andre Apple-produkter, som macOS 15 (som trolig også vil få nytte av noen nye AI-verktøy), tvOS 18, HomePod Software 18 og visionOS 2, selv om vi ikke har hørt så mye om disse oppdateringene ennå.

Vær imidlertid oppmerksom på at selv om nye versjoner av alle disse operativsystemene sannsynligvis vil bli annonsert på WWDC, vil de ikke være endelige versjoner. Vi venter oss betaer av i det minste noen av dem like etter arrangementet, men de ferdige versjonene vil ikke lande før senere i år. iOS 18, for eksempel, vil trolig ikke være helt ferdig før i september.

Det er all programvaren vi venter oss å høre om, og mens WWDC vanligvis fokuserer på programvare, får vi av og til se et par maskinvarerelaterte kunngjøringer også, med Apple Vision Pro under WWDC 2023 som et godt eksempel. Det er imidlertid uklart om noen maskinvare vil vises på WWDC 2024.

Nye iPad-er inkludert iPad Pro 2024 og iPad Air 6 ble avduket nylig, 7. mai, mens iPhone 16-serien og Apple Watch 10 ikke vil bli lansert før senere i år. Men noen nye Mac-er – som nye utgaver av Mac Studio, Mac Mini og Mac Pro – kan dukke opp.

Det er også mulig at Apple vil kunngjøre når Vision Pro vil være tilgjengelig i flere regioner enn USA.

