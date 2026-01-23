Slik bruker du de «hemmelige» Netflix-kodene til å finne nye favorittserier og -filmer

Koden 3272152 avslører filmer og serier du ikke burde se på når du er sulten.

Føler du deg lite inspirert av programmene som vises på Netflix-hjemmesiden din? Netflix bruker algoritmer for å vise deg ting du sannsynligvis vil like basert på din tidligere oppførsel, men de prøver også å lokke deg med det som er populært for øyeblikket og promoterer ofte sitt eget interne innhold. I utgangspunktet kan hjemmesiden din noen ganger se litt lik ut når Netflix stadig foreslår de samme programmene, selv om det er en av de beste strømmetjenestene med tanke på hvor dypt biblioteket deres er.

Du bruker sannsynligvis allerede Netflix' søkefunksjon for å finne bestemte titler eller filmer eller TV-programmer med bestemte skuespillere eller regissører. Du kan også bruke Bla gjennom-funksjonen for å vise titler i henhold til sjangere som action, skrekk eller komedie. Men visste du at du kan bruke hemmelige koder for å snevre inn Netflix-kategorier ytterligere, for å finne akkurat det du vil ha?

Netflix' hemmelige koder er numeriske snarveier som dateres tilbake til 2007, de tidlige dagene til Netflix' strømmetjeneste da det var en DVD-utleietjeneste. Netflix utviklet et intrikat merkesystem som kategoriserte filmer og TV-programmer i mikrosjangere. Disse kodene låser opp nisjekategorier som kanskje ikke er lett synlige gjennom standard nettleseralternativer, noe som gjør det enklere å finne innhold som passer til svært spesifikke smaker eller stemninger. For eksempel, i stedet for bare å bla gjennom «Grøss», kan du dykke dypt ned i «varulvfilmer» (75930) eller «dyphavsgrøss» (45028).

I denne guiden forteller vi deg alt du trenger å vite om bruk av hemmelige koder og avdekking av skjulte Netflix-skatter.

Slik bruker du hemmelige Netflix-koder

Først og fremst trenger du en ganske omfattende liste over hemmelige Netflix-koder før du går gjennom trinnene nedenfor.

Det ville være nesten umulig å gi en liste over alle tilgjengelige koder. Det finnes over 4000 koder, og listen vokser hele tiden etter hvert som den legges til av Netflix-kurateringsstrateger. Dette inkluderer skreddersydde kuraterte lister, ofte laget for å gjenspeile bestemte strømmetrender. «Lady Whistledown foretrukne fortellinger» (81787782) er en samling filmer og TV-serier for Bridgerton-fans, der hver kategori er ledet av et sitat fra sladderskribentens samfunnsavis.

Det finnes også kategorier for regissører og skuespillere, som «Filmer med Brad Pitt i hovedrollen» (3891), men disse kan faktisk finnes like enkelt ved hjelp av Netflix sine søkefunksjoner. Det finnes også generiske kategorier, inkludert «filmer på 90-minutter» (81466194), «Filmer regissert av kvinner» (2974953) og «Popkulturikoner» (81278963), som ville være vanskelige å få plass til i noen av underoverskriftene på listen vår.

Listen vår med over 200 hemmelige Netflix-koder nedenfor vil absolutt være nok til å komme i gang, men den er på ingen måte uttømmende. (Merk at selv om koder er standardiserte – koden for «Actionfilmer» vil være den samme uansett hvor du er – vil ikke alle koder gi resultater i alle regioner. Vi går nærmere inn på dette i trinn 5.)

Klikk på kodene for å gå rett til kategoriene i Netflix.

