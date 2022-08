Overraskelse! «The Sandman» på Netflix har en bonusepisode

Enkelte spoilere for «The Sandman» følger. Du er herved advart!

Netflix har annonsert to ny episoder (eller snarere én episode delt i to) i sin TV-adaptasjon av «The Sandman» – begge kan sees allerede nå.



I et presseskriv avslører strømmegiganten at bonusepisoden i to deler skal bestå av fortellinger fra tredje bind i Neil Gaimans ikoniske fantasy-tegneserie, med andre ord «The Sandman: Dream Country». Boken inneholder fire separate historier, og blodfansen vil nok være temmelig fornøyde med å høre at Netflix-episoden dekker to av de mest populære Dream Country-historiene, nemlig Calliope og A Dream of a Thousand Cats.



Interessant nok vil ellevte episode av «The Sandman» inneholde både animasjon og tradisjonell film. Hele A Dream of a Thousand Cats vil være animert, og Hisko Hulsing («Undone», «Junkyard») vil stå bak regien. Det drømmeaktige tegne- og animasjonsarbeidet vil være utført av det London-baserte animasjonsselskapet Untold Studios.

I en uttalelse fortalte Hulsing hva Gaiman-tilhengerne kan forvente av Netflix-tolkningen av den populære historien: «Vi satte oss fore å lage en animert versjon av 'A Dream of a Thousand Cats' så trollbindende og hypnotisk som vi kunne ved å ta i bruk magien i faktiske oljemalerier på lerreter.»



«Vi kombinerte maleriene med klassisk tegnet 2D-animasjon, basert på realistisk 3D-animasjon av telepatiske katter, slik at vi kunne lage en syre-aktig verden som føles både velfundert og drømmeaktig på én og samme tid. Untold Studios i London skapte den bergtakende 3D-animasjonen i kattene. Den fantastiske 2D-animasjonen, oljemaleriene og det stilistiske ble gjort hos Submarine Studios i Amsterdam.»



Tom Sturridge er tilbake som Dream/Morpheaus i den animerte novelle-episoden, og leder en stjernespekket gjeng på stemmefronten: Sandra Oh, David Tennant, James McAvoy, Michael Sheen, Diane Morgan og Joe Lycett er bare noen av skuespillerne med på lasset i A Dream of a Thousand Cats. Selveste Neil Gaiman vil også ha stemmen til en av karakterene i episoden, nemlig Crow/Skull Bird.

«The Sandman»-bonusepisoden vil inneholde to fortellinger fra Dream Country. (Image credit: Netflix)

Calliope, på sin side, kommer i likhet med resten av «The Sandman» til å være live-action. Louise Hooper, som regisserte Lost Hearts-episoden i førstesesongen, står bak spakene i Netflix-versjonen av historien.



Arthur Darvill («Doctor Who»), Anita Suman («Shadow and Bone»), og Derek Jacobi («Murder on the Orient Express») er blant de medvirkende i Calliope. Nina Wadia, Souad Faress, og Dinita Gohil vil være tilbake som The Fates, sist sett i episode 2 og 7 av «The Sandman», mens Melissanthi Mahut («Assassin's Creed: Odyssey», «The Other Me») skal spille tittelkarakteren Calliope.



Vi vet ikke om Netflix har planer om å legge ut flere overraskelser i tiden fremover mot sesong to av «The Sandman». Det ville i så fall vært en aldri så liten genistrek, gitt at «The Sandman»-tegneserien gjennom årenes løp opparbeidet seg en god del slike individuelle historier, som kunne ha gitt tempoproblemer midt i en ordinær sesong. Gode eksempler er A Midsummer Night's Dream (basert på det ikoniske Shakespeare-skuespillet) og Façade, også disse fra «The Sandman: Dream Country.» Hvis Netflix kunne ha gjort ventetiden på (en eventuell) sesong to litt kortere med små drypp i månedene som kommer tror vi mange Vertigo-fans hadde blitt svært så fornøyde.

Ifølge serieskaper Alan Heinberg vil en potensiell andre sesong adaptere det fjerde bindet i samlingen (takk til Entertainment Weekly (opens in new tab)), med andre ord «The Sandman: Season of Mists» – hvis serien i det hele tatt får en sesong nummer to. Siden første sesong av «The Sandman» dekker de første to bindene – Preludes and Nocturnes og The Doll's House – gir det mening at Netflix kunne gjøre nytte av de korte historiene i Dream Country i mellomtiden. Uansett hvor mye materiale vi får mellom sesongene er dette en feiende flott overraskelse som kan holde liv i «The Sandman»-fansen i påvente sesong to.

Gitt at «The Sandman» har dominert Netflix-listene siden premieren den 5. august ville det vært merkelig om en sesong nummer to ikke allerede er på vei. Annonseringen burde være en ren formalitet. Netflix-abonnenter så nesten 200 millioner timer «The Sandman» i de første ti dagene etter lansering – hvilket har resultert at serien har toppet listen over de mest sette TV-seriene på strømmetjenesten i blant annet Storbritannia og USA, for ikke å snakke om at den har plassert seg innenfor topp 10-listen (opens in new tab) i 93 land totalt. Vi ser for oss at nytt om sesong to kommer om ikke så lenge, med andre ord.