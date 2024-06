Nye iOS 18-rykter: 5 nyttige AI-funksjoner som kan komme til iPhone

Vi har visst en stund at iOS 18 kommer til å by på mange AI-oppgraderinger, men etter hvert som WWDC 2024 nærmer seg – der Apple offisielt vil avduke iOS 18 10. juni – fortsetter lekkasjer og rykter å dukke opp i et jevnt tempo.

Nedenfor har vi listet opp fem av de seneste godbitene vi har hørt om fra forskjellige kilder og rangert dem etter hvor ivrige vi er etter å teste dem ut. Alle disse har dukket opp i løpet av de siste dagene og ukene – og vi vil uten tvil høre mer før 10. juni.

1. Smartere Siri

En lang rekke iOS-apper kan få AI-funksjoner lagt til i fremtiden. (Image credit: Apple)

Det er allment kjent at Siri kan trenge en oppgradering, og kilder som har snakket med AppleInsider har hevdet at Siri vil få en bedre forståelse av konteksten og hva den snakker om, og blant annet dekker «mennesker og bedrifter, kalenderbegivenheter, steder og datoer».

Vi har tidligere hørt at Siri kan bli i stand til å oppsummere dokumenter, nettartikler, meldinger og varsler, og AppleInsider sier at sammendragsfunksjonen er kjent innen Apple som «Greymatter Catch Up» – Greymatter er kodenavnet for Apples AI-prosjekt.

2. Handsfree appkontroll

(Image credit: Apple)

Dette er en annen Siri-relatert funksjon vi har hørt om: Bloombergs Mark Gurman tror Siri vil få dypere app-integrasjon, noe som betyr mer kontroll over hva apper kan gjøre, som for eksempel å flytte filer, sende e-post eller beskjære bilder.

Basert på hva Gurman og AppleInsider sier, får Siri oppgraderinger omtalt som Large Language Model (LLM) og «smart response framework», noe som burde bety at den blir mer samtalefokusert og mer kapabel når det gjelder oppgavene den kan utføre.

(Image credit: Shutterstock / Tada Images)

Vi fortsetter med Bloombergs Mark Gurman, som nylig antydet endringer som kommer for Innstillinger-appen i iOS 18 (og Systemvalg i macOS 15). Dette er strengt tatt ikke AI, men vi kan godt få se at se AI bli brukt til å vise, søke eller konfigurere innstillinger på en intelligent måte.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

I følge Gurman vil det være en «omorganisert og renere layout» – noe Innstillinger i iOS virkelig trenger, som du vil vite hvis du nylig har åpnet det – samt «oppdateringer» til Control Center. Det ser ut til at vi må lære noen innstillingssnarveier på nytt i iOS 18.

4. AI-fotoredigering

Apple Photos kan bli seende annerledes ut i iOS 18 (Image credit: Shutterstock / natmac stock)

Dette er enda en stor nyhet, og det er noe vi har sett mye fra selskaper som Google, Samsung, Adobe, OpenAI og andre. AppleInsider sier at iOS 18 vil kunne rydde opp i bildene dine på forskjellige måter og fjerne objekter du ikke vil se.

Det er tilsynelatende også et verktøy under utvikling kalt «Generative Playground» for å lage bilder fra bunnen av. Det se ut til at dette vil bli tilgjengelig gjennom en rekke apper, inkludert meldinger, og kan godt være knyttet til ryktet om AI-emojier som vi allerede har hørt .

5. Bonus: Chattbotter

(Image credit: Shutterstock)

På toppen av alt annet høres det ut som at Apple også har en avtale på gang med ChatGPT-utvikleren OpenAI i forbindelse med iOS 18, som vil bli annonsert på WWDC 2024. Med det i tankene vil Siri sannsynligvis ikke bli en fullverdig generativ AI chatbot som ChatGPT eller Google Gemini.

I følge informasjon innhentet av AppleInsider, vil ikke Siri kunne svare på komplekse spørsmål eller arbeide i forskjellige modi – for eksempel over bilder og video. Det betyr at vi godt kan se tredjeparts AI-integrasjon inkludert i iOS 18 også.