Deler du fortsatt passordet til Netflix med noen du ikke bor sammen med? Det blir det snart slutt på.

I sin kvartalsrapport for første kvartal i 2023 til aksjonærene (Åpnes i ny fane) bekreftet en av verdens beste strømmetjenester (Åpnes i ny fane) at de vil iverksette sin kamp mot deling av passord i løpet av annet kvartal av 2023. For å si det enkelt, betyr det at alle «parasittene» – mennesker som benytter Netflix (Åpnes i ny fane)-kontoen til en venn eller et familiemedlem gratis, og som bor et annet sted – vil ikke lenger få tilgang til den aktuell kontoen etter 30. juni.

Denne kunngjøringen kommer bare noen få måneder etter at Netflix testet ut blokkering av passorddeling i Canada New Zealand, Spain og Portugal i første kvartal 2023. I sin seneste rapport til aksjonærene bekreftet Netflix at de aktuelle brukerne i disse fire landene avsluttet sine abonnementer straks de nye retningslinjene ble innført. Det samme skjedde da Netflix gjennomførte en test av disse rutinene i Latin-Amerika i 2022.

Netflix hevder – etter at bråket rundt tiltaket ga seg – å ha observert en økning i antallet betalende abonnenter, i tillegg til en oppgang i antallet «ekstramedlemmer», som kan få gleden av en ny abonnementspakke. Slik Netflix ser det, har disse testene vært en stor suksess. Det har gitt dem troen på at tiltakene kan gjennomføres globalt.

Snart må du ha ditt eget Netflix-abonnement for å kunne se populære filmer som The Night Agent. (Image credit: Dan Power/Netflix)

Dette er ikke første gang vi har omtalt Netflix' forsøk på å slå ned på deling av passord. Våren 2022 fortalte vi om Netflix' planer for å kunne tjene penger på deling av kontoer (Åpnes i ny fane). Strømmegiganten er ute etter å bedre inntjeningen, da de etter en krevende start på 2022 stablet seg på beina økonomisk igjen (Åpnes i ny fane).

I tiden som fulgte, har Netflix med jevne mellomrom orientert sine aksjonærer og kunder om når deres planer skulle iverksettes. Opprinnelig skulle Netflix meddele sin tidslinje for arbeidet mot passorddeling (Åpnes i ny fane) før utgangen av 2022. Denne fristen ble i januar forskjøvet til slutten av første kvartal 2023 (Åpnes i ny fane). Nå har Netflix igjen forsinket utrullingen, slik at kampen mot deling av passord skal igangsettes for fullt i andre kvartal av 2023.

Netflix har altså utsatt det uunngåelige to ganger, og dermed har vi ingen garantier for at de faktisk vil stanse all deling av passord før utgangen av juni. Men med selskapets brede lanseringsvindu – annet kvartal 2023 – kan de faktisk også finne på å iverksette innstrammingen enda tidligere enn 30. juni. Uansett må du vente deg å måtte betale mer enn før, og at du som ikke har et abonnement for øyeblikket, må opprette ett for å kunne fortsette å kose deg med de beste seriene (Åpnes i ny fane) og de beste filmene (Åpnes i ny fane) på Netflix.

Nye Netflix-funksjoner som plaster på såret

Netflix tilbyr nye fordeler i det annonsebaserte abonnementet for å lokke deg ombord. (Image credit: Future)

Som Netflix forklarer, er ikke den planlagte innstrammingen av passordbruk spesielt populære blant de nåværende brukerne, og særlig ikke blant alle dem som har kunnet bruke andre menneskers abonnement gratis. På sin side håper Netflix at de ved å introdusere noen nye fortrinn i det billigste abonnementet, et abonnement som delvis finansieres av annonser, vil overbevise nye brukere om å etablere sin egen konto. Det annonsebaserte abonnementet er noe Netflix lover å satse tyngre på etter en treg start (Åpnes i ny fane).

I aksjonærrapporten for første kvartal 2023 avslørte Netflix at de i løpet av de kommende ukene vil oppgradere egenskapene til det annonsebaserte abonnementet. Men hva er det brukerne av dette abonnementet skal få nå? Først og fremst bedre videokvalitet, med et løft fra 720p til 1080p, i tillegg til at det skal være mulig å strømme samtidig på to enheter i stedet for én. Disse egenskapene ble gjort tilgjengelige for abonnenter i Canada og Spania 18. april, mens egenskapene skal bli tilgjengelige i de ti øvrige markedene hvor det annonsebaserte abonnementet er tilgjengelig.

Det er tydelig at Netflix prøver å lokke nye brukere til å ta i bruk det billigste abonnementet med disse nye og tilsynelatende flott egenskapene. Basert på økningen i antallet nye abonnementer i Canada nylig, og med tanke på at Netflix ikke egentlig vil at du skal ta i bruk den annonsefrie basisløsningen (Åpnes i ny fane), er dette en strategi som kanskje også vil lykkes i de øvrige markedene.

Her er alle detaljene du trenger å vite om med de nye Netflix-abonnementene … (Image credit: Netflix)

Naturligvis har de ingen garanti for at dette vil skje. Særlig med tanke på at en rekke andre strømmetjenester, som Disney+ og SkyShowtime, trolig gir deg mer for pengene (avhengig av hvilket abonnement du velger).

På sin side håper nok Netflix at deres nye strategier vil gi dem flere fortrinn i den evinnelige kampen om strømmetronen. Tiden vil vise om disse anstrengelsene faktisk lykkes.