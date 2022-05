Netflix har bestemt seg for når det skal bli slutt på deling av konto – ikke lenge til

Netflix har bestemt seg for å begynne å håndheve regelen om at man ikke får lov til å dele konto innen slutten av 2022, ifølge The New York Times.



Tidligere artikler om emnet beskrev en situasjon der strømmegiganten var i ferd med å gjennomføre et forsøk som innebar en ekstra-regning for alle som så på Netflix ved hjelp av kontoen tilhørende en annen husholdning – men den ferskeste informasjonen vitner om at det nye passordregimet skal implementeres i alle Netflix-regioner med det aller første.

I et brev til selskapets aksjonærer, som ble sendt i forbindelse med den økonomiske rapporteringen for første kvartal, sa ledelsen i strømmegiganten at rundt 100 millioner husholdninger delte passord. Netflix liker å smykke seg med at de har 221 millioner betalende abonnenter, men det faktiske tallet burde med andre ord være langt høyere.

Enden på visa ble at Netflix testet et system i Chile, Costa Rica og Peru, der alle kunder som ville dele kontoen med andre fikk en ekstra-regning på omlag 30 kroner.



Testen har tydeligvis vært en suksess, for nå melder The New York Times om at Netflix-ledelsen har fortalt ansatte at selskapet skal slå ned på passsord-deling, og at prosessen skal begynne i løpet av de tre siste månedene av 2022 – man kan med andre ord få ekstra-regningen allerede i oktober.



Nyheten kommer i kjølvannet av en voldsom nedgang i Netflix-aksjene.

Den 21. april fikk vi vite at 200 000 abonnenter hadde valgt å droppe strømmetjenesten i årets første fire måneder, og konsekvensene lot ikke vente på seg. Totalverdien på Netflix-aksjene stupte med mer enn 54 milliarder amerikanske dollar. Kort tid etter aksjeraset valgte Netflix å kansellere en rekke serier, å sette mange prosjekter på vent (inkludert et med prins Harry og Meghan Markle) og avsluttet en rekke arbeidsforhold innad Tudum, Netflix' nyhetsside.



Sparekniven ble brukt til det fulle, og på toppen av det hele blir vi nå servert nyheten om at passord-deling snart forsvinner.

Hva betyr det for deg som abonnent?

Kort forklart, så vil man ikke lenger kunne dele Netflix-konto med andre som bor på en annen adresse enn deg selv, uten å betale for det. Du kan fortsatt dele konto med en partner du ikke bor sammen med, med foreldre eller en gruppe venner – det nye er at du må betale mer for en slik løsning.



Dette kommer selvsagt ikke til å være helt uproblematisk. Mange kommer til å la seg irritere over nok et prishopp fra Netflix. Tenk deg bare hvis du har barn som besøker besteforeldre jevnlig. Nå må du betale en ekstrasum hvis du vil at poden skal få tilgang til Netflix utenfor huset.



Nå som prisene stiger på alt fra mat til bensin, og drøssevis av andre strømmetjenester har kommet til, kan dette fremprovosere en brukerflukt fra den populære strømmetjenesten. Ledelsen i Netflix har utvilsomt regnet med et fall i antall brukere når prisen nå skal opp, men også med en betydelig inntjening på de gjenværende abonnentene.

Kommentar: Hvorfor setter Netflix opp prisen?

Selv om Netflix-aksjen nylig ser ut til å ha stabilisert seg, så er det snodig at selskapet nå, nok en gang, velger å foreta et såpass upopulært trekk blant abonnentene. Grunnproblemet er at Netflix trenger likvider.



Økt konkurranse fra andre strømmetjenester som HBO Max, Disney+ og Paramount+ har ikke bare ført til at Netflix har vanskeligheter med å skaffe seg nye kunder. De nye tjenestene, som baserer seg på store mediekonglomerater, holder rettighetene til svært mye innhold, hvilket setter et visst press på Netflix: mer penger må brukes på å lage egne filmer og TV-serier.

Etter en rekke kanselleringer og avskjedigelser er det liten tvil om at Netflix prøver å snu på krona så godt de kan, men mer penger må tydeligvis til. Som vi nevnte tidligere, er det rimelig å anta at mange abonnenter vil ha problemer med å godta en enda høyere regning, særlig nå som verdensøkonomien generelt er på hell – men gitt at Netflix nå prøver å få bukt med passorddeling blir risikoen tydeligvis vurdert som akseptabel av ledelsen. Hvis enden på visa er høyere inntjening og flere abonnenter på sikt vil Netflix komme styrket ut, spørsmålet er bare hvor mange som rømmer til andre tjenester.