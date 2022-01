Test: Paramount+

Da Paramount+ dukket opp, var det ikke som en lansering av en ny og spennende strømmetjeneste. Det var heller en diskret omforming ev en eksisterende sådan. Tjenestens mest fristende titler er klassiske TV-programmer og CBS All Access-originaler som eksisterende abonnenter kanskje har sett allerede. Hvis du digger velkjente TV-klassikere og lar deg friste av løftet om fremtidige originalproduksjoner, kan det være lurt å teste ut en gratis uke før du eventuelt bestemmer deg for å betale for et fullverdig abonnement.

Kort sammendrag

En ny dag, en ny strømmetjeneste. Denne gangen var det ViacomCBS som endret navnet til sin eksisterende CBS All Access-tjeneste, slik at den ble hetende Paramount+. Strømmeplattformen har vært tilgjengelig i Norge siden tidlig i 2021. Den inkluderer alt det tidligere innholdet fra CBS All Access sammen med en rekke on-demand-filmer og serier fra Viacoms ulike forgreninger, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Paramount Pictures og Smithsonian Channel.

Den første tiden gjorde Paramount+ omkring 6000 titler (medregnet filmer og serieepisoder) tilgjengelig i Norge. Det største trekkplasteret for nye abonnenter var nok løftene om den nye versjonen av Frasier med Kelsey Grammer, Halo i TV-serieformat og en ny Beavis og Butthead-film.

Ankomsten til Paramount+ var godt varslet på forhånd, og derfor var det en skuffelse at ingen av disse titlene fantes tilgjengelige fra starten av – særlig når man husker at Disney+ gikk hardt ut med en superserie som The Mandalorian. Paramount+ har ingen direkte utfordrere til dette, med mindre man regner med de nye SpongeBob Squarepants-produksjonene.

Mens vi venter på nytt originalinnhold, kan vi som nye abonnenter i det minste glede oss over umiddelbar tilgang til en mengde ypperlige originalprogrammer. Alle disse har fulgt med på lasset fra CBS All Access-plattformen. Miniserien The Stand samt The Good Fight er noe av innholdet man kan kose seg med.

Star Trek-franchisen blir i stor grad brukt som lokkemat, men utenfor USA er det Amazon som eier rettighetene, og derfor er disse produksjonene ikke tilgjengelig via Paramount+ i Norge.

Men hva med prisen? Hvis du vil abonnere på Paramount+ i Norge, ligger prisen på 69 kroner i måneden. Det er billigere enn for de fleste andre strømmetjenestene. Før du begynner å belastes for abonnementet, får du en prøveperiode på syv dager. Du kan ellers avslutte abonnementet når det passer deg.

Paramount Plus – pris og lanseringsdato

Paramount+ ble lansert under sitt nåværende navn 4. mars 2021. Her i Norden fikk vi etterhvert tilgang til tjenesten fra 25. mars samme år. Vi kan i det minste trøste oss med at vi i Norden var blant de første som fikk tilgang, mens andre deler av verden måtte vente enda lenger på tur. I sammenheng med nylanseringen fikk man også en helt ny app til Paramount+. Både hjemmesiden og appen ser imidlertid ut til å fremdeles kunne trenge en liten finpuss, ettersom de fremdeles er på engelsk og det er vanskelig å finne informasjon.

Som nevnt får du en prøveperiode på syv dager før du begynner å belastes for ditt abonnement på Paramount+. Etter at prøveperioden er unnagjort, blir du trukket 69 kroner i måneden for basisabonnementet. Dette er rimeligere enn tjenester som for eksempel Netflix, som har en startpris på 89 kroner i måneden.

Paramount+-appen finnes tilgjengelig for Apple TV, iPhone og iPad, Android TV, Android-mobiler og nettbrett, Chromecast, Amazon Fire TV, Portal TV, PlayStation 4, Samsung TV, Vizio TV, LG TV, Roku, Xbox og Xfinity Flex. Du kan også se programmene direkte i nettleseren via ParamountPlus.com/no.

Paramount Plus – app og brukergrensesnitt

Bilde 1 av 3 (Image credit: Future/screengrab) Bilde 2 av 3 (Image credit: Future/screengrab) Bilde 3 av 3 (Image credit: Future/screengrab)

Hvorfor forandre på noe som fungerer godt? Paramount+-appen kaster seg på det samme toget som Netflix, Amazon Prime og HBO Max, og tilbyr et lignende grensesnitt, som det skal være enkelt for brukerne å navigere i.

Når du åpner appen på en iPhone, får du muligheten til å velge program og sjanger etter egne preferanser, slik at appen ved hjelp av sine algoritmer kan tilby skreddersydd innhold. Når du har gjort de innledende valgene, kommer du til appens startskjerm, der du kan bla deg nedover gjennom en rekke kategorier. Under hver av kategoriene finner du forslag til innhold som er tilgjengelig for strømming, som for eksempel de best rangerte filmene og dokumentarene og hva som er mest populært for øyeblikket. Du har også egne knapper som fører deg til innhold fra CBS, BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon og Smithsonian Channel. Ved å klikke på logoen, kommer du til alt innholdet som er tilknyttet det aktuelle nettverket.

Skroller du videre nedover hovedskjermen, finner du flere underkategorier med innhold, sortert i rekker. Shows Recommended For You, On Now, Originals, Comedies og så videre.

Trykk på fanen Browse for å finne innhold fra alle nettverkene fordelt på to faner lengst oppe: serier og filmer. Under dette kan du velge blant de ulike sjangrene. Ved lanseringen manglet flere sjangre, for eksempel skrekk, men dette er kommet til senere.

Hver film viser handlingsbeskrivelsen sammen med en trailer, mens TV-seriene har faner for episoder, ekstramateriale og lignende og beslektede serier. Det hadde vært en hyggelig, liten detalj hvis også filmene inkluderte en egen seksjon for beslektede og lignende filmer, samt ekstramateriale.

Ved lanseringen av Paramount+ hadde men ikke muligheten til å opprette egne seerlister eller lagre titler man ønsket å se senere. Dette virket som en merkelig forglemmelse, ettersom dette er standardfunksjoner på de fleste andre strømmetjenester. Dette er imidlertid blitt tilføyet i etterkant, og du ka nå legge inn titler under «My List».

For deg som liker å se innhold offline, er mobilnedlastinger et alternativ. I andre markeder kreves det at man velger et dyrere abonnement hvis man ønsker å laste ned titler eller se innhold i 4K. På det norske markedet ser dette ut til å være inkludert i basisabonnementet. Abonnenter kan benytte tjenesten på inntil tre enheter samtidig, og dessuten opprette seks brukerprofiler. Dermed er det enkelt for familier å fordele seergledene på alle i husstanden.

Paramount+-innhold: serier og filmer

(Image credit: Future)

Paramount+ byr på en lang rekke kjente TV-serier og filmer. Det største trekkplasteret er den enorme katalogen med nye og eldre serier som inkluderer Dexter, South Park, The Good Wife, Avatar: The Last Airbender og Yellowstone – og mange flere.

Tjenesten har et åpenbart svakt punkt, nemlig Paramount Plus Originals, der den hanger langt etter Netflix og andre konkurrenter, Paramount Plus Originals som er eksklusive for tjenesten inkluderer en SpongeBob Squarepants-film og SpongeBob prequel-serien Kamp Koral, The Gentlemen og Mayor of Kingstown. De førstnevnte kan være fristende for familier, men de vil ikke tilfredsstille dem som er på jakt etter overbevisende eksklusive serier. Hos konkurrentene finner man massevis av fristende, eksklusivt innhold.

Hos Paramount+ får abonnentene dessuten tilgang til CBS All Access Originals, som du her finner under Paramount Plus Originals. I Norge er imidlertid langt mindre av dette innholdet tilgjengelig enn i USA.

Fra Viacom-hyllene finnes det mye moro for familier under Nickelodeon-banneret, som for eksempel Avatar: The Last Airbender, Dora The Explorer, iCarly, Ned's Declassified School Survival Guide, Paw Patrol, The Fairly OddParents og SpongeBob SquarePants.

Tross bredden av gjenkjennelig innhold, savnes mange CBS-produksjoner på grunn av lisensrettighetene.

Altså ligger som nevnt fascinasjonen for Paramount+ først og fremst i løftet om fremtidig innhold. Derfor lurer vi på hvorfor tjenesten ble lansert allerede våren 2021 – før noe av alt det lovede, storslagne innholdet er blitt tilgjengelig. Det er temmelig tynt, for å si det forsiktig.

Paramount+ drar imidlertid nytte av nye retningslinjer fra Paramount Pictures. Etter integreringen med ViacomCBS har nemlig filmstudioet kortet ned det typiske 90-dagersvinduet mellom en kinopremiere og tilgjengeliggjøringen på strømmetjenesten.

Planen er et noen nye filmer skal bli tilgjengelige på Paramount+ 30–45 dager etter at de er kommet på kino. Noen av filmene som har kommet så langt er Mission: Impossible 7, Top Gun: Maverick, Paw Patrol og A Quiet Place II, som ble sluppet på strømmetjenesten innen 45 dager etter kinopremieren.

Filmtilbudet er imidlertid fremdeles temmelig glissent. De store attraksjonene er Indiana Jones-serien og noen Mission: Impossible-filmer samt noen klassikere som Gudfaren-filmene og No Country For Old Men. Paramount planlegger dessuten å produsere noen skrekkfilmer som er designet spesifikt for å slippes på denne strømmetjenesten. De har allerede kommet med en Paranormal Activity-oppfølger og har planer og å komme med en prequel til Pet Sematary.

Foruten filmer og serier, tilbyr Paramount+ også en del reality-TV. Her kan du blant annet se Jersey Shore: Family Vacation, Geordie Shore, Just Tattoo of Us, Ex On The Beach, Teen Mom og mange flere.

Strømmetjenesten kan også skilte med en del perler innenfor dokumentarsjangeren, med mye britisk innhold, som for eksempel Britain in Color, Aerial Britain, The Story of The Royals og flere dokumentarer som Amy Winehouse & Me, The Lost Tapes, Story of Songs med flere.

Burde jeg abonnere på Paramount+?

Abonner hvis ...

… du digger nostalgi

Det tilgjengelige innholdet vil stort sett slå an blant dem som er ute etter serier og filmer de allerede har sett – og som likte dem så godt at de mer enn gjerne seg dem igjen.

… du er glad i familievennlig innhold

Gjennom å blande en rekke CBS All Access-originaler med en lang rekke populære barneserier, er Paramount+ et ypperlig alternativ.

… du er ivrig etter å se nye produksjoner

Kinofilmene fra Paramount Pictures blir fort tilgjengelige på Paramount+, og flere nye titler kommer til å få sin eksklusive debut her.

Ikke abonner hvis ...

… du sliter med engelsk

Både hjemmesiden og appen finnes fremdeles dessverre bare tilgjengelige på engelsk. Det kan bli vanskelig for dem som ikke behersker språket så godt.

… du vil ha nytt og spennende originalinnhold

Det er for øyeblikket temmelig tynt med originaltitler på Paramount+, men det loves flere og større serier og filmer i fremtiden. Det kan imidlertid ta en god stund før serien henter ut sitt fulle potensial.

… du vil ha en større filmkatalog

Filmkatalogen er fremdeles temmelig tom hos Paramount+, og særlig når man sammenligner med konkurrerende strømmetjenester som Netflix og HBO Max.