Knives Out: Glass Onion kommer snart!

Ikke før hadde Rian Johnson skrevet og regissert "Star Wars: The Last Jedi" før han endret fokus til en av filmverdens mest populære sjangere: mordmysteriet.

Med "Knives Out" satte Johnson sin egen vri på de klassiske mysteriene som Agata Christie utviklet til en egen kunstform på 1900-tallet. Ja, vi kjenner igjen stereotypiene - kranglevorne slektninger, mange og varierte motiver og uventede plottvister. I tillegg la han også til sin egen særegne humor i miksen. Men viktigst av alt: han skapte en minneverdig detektiv til å nøste opp i sakene i form av Daniel Craigs herlig eksentriske Benoit Blanc. Oppskriften var så god, så en oppfølger var så å si uunngåelig.

Den hett etterlengtede oppfølgeren "Glass Onion: A Knives Out Mystery" har forventet slipp hos Netflix lillejulaften (etter en kort periode på kino fra den 23. november). For å stille tålmodigheten din har vi samlet sammen sju filmer som kommer ganske nær Knives Outs spesielle vibe. Filmene i lista er en blanding av periodedrama, film noir og pånyttfødt klassisk drama, men de har alle noe til felles - alle inneholder mord, mer eller mindre bestialske.

Brick

Brick var Rian Johnsons aller første film. (Image credit: Focus Features)

Mange år før han hoppet ombord i Looperen og besøkte den der galaksen langt, langt borte i "The Last Jedi", begikk Rian Johnson debut som filmskaper med dette mordmysteriet fra 2005.

Mens "Knives Out" er inspirert av Agatha Christies klassiske mysterier, er Brick en high school-hyllest til den hardkokte Raymond Chandler- og Dashiell Hammetkrimmen.

Joseph Gordon-Levitt spiller en tenåring som etterforsker mordet på sin eks . Han navigerer gjennom film noir-attributter som femme fatales og en labyrintlignende plott mens han prøver å knekke saken. Resultatet er et smart, skrudd krimdrama med en egen ordbok av kul slang.

Clue

Cluet er i tittelen. (Image credit: Paramount)

"Battleship" var ikke den første filmen som var inspirert av et brettspill. Terningspillet Cluedo (Clue i USA) fikk en uventet kinosuksess i 1985 og deler mer DNA med "Knives Out" enn noen annen film i lista.

I denne mysteriekomedien (eller er det omvendt?) ankommer seks fremmede med fargekodede navn et uhyggelig slott hvor ond, brå død selvfølgelig venter

Tim Curry stjeler showet som butleren Wadworth, og hans innsats løfter kultstatusen til filmen opp til hans egen "Rocky Horror Picture Show"s høyder. Verdt å få med seg er at filmen ble sluppet i forskjellige kinosalonger, med tre forskjellige slutter, sånn at mysteriet kunne strekkes litt lenger. Det beste av alt er at den fortsatt kan kjøpes eller strømmes fra forskjellige plattformer som Google (Åpnes i ny fane) eller iTunes (Åpnes i ny fane)

Enola Holmes

No sh*t Sherlock. (Image credit: Netflix)

"Stranger Things" med Millie Bobby Brown kommer snart med en femte sesong, men mens du venter på det kan du la deg underholde med det viktorianske eventyret "Enola Holmes".

Sir Arthur Conan Doyle skrev selvfølgelig aldri om Sherlocks geniale lillesøster Enola, så det er kanskje ikke så rart at mysteriene i "Enola Holmes (Åpnes i ny fane)" ikke riktig når opp til Den Store Detektivens nivå. Uansett treffer filmen rett med actionscenene og en Brown som storkoser seg som tenårig spaner. Gjerne med replikker rett i kamera.

Oppfølgeren med den kreative tittelen "Enola Holmes 2 (Åpnes i ny fane)" er også tilgjengelig på Netflix. Hvis du vil ha enda fler dypdykk i Sherlockiana, er det verdt å lete etter Steven Spielbergs "Young Sherlock".

Fargo

Frances McDormand som Marge Gunderson i Fargo. (Image credit: Gramercy)

Helt siden debuten med "Blood Simple" i 1984 har brødrene Ethan og Joel Coen fortalt historier om kriminelle som har tatt seg litt for mye vann over hodet. Denne Oscarvinneren er en mørk, komisk fortelling om kidnappinger, svik og iøynefallende udugelighet.

Frances McDormand glinser som den supersmarte, supergravide politisjefen Marge Gunderson. Men resten av casten, med blant andre William H. Macy, Steve Buscemi og Peter Stormare gjør også en god jobb med Coenbrødrenes skrudde handling og mildt sagt særegne dialog.

Det fins også en briljant spin-offserie i fire sesonger, skapt av Noah Hawley. Kan med fordel ses på TV2 Play (Åpnes i ny fane).

Gosford Park

21 år siden Gosford Park! Hva skjedde?! (Image credit: USA Films)

Julian Fellowes er nok mest kjent for å ha skrevet "Downtown Abbey", der vi får følge herskap og tjenestefolk på et fornemt gods over noen tiår i begynnelsen av 1900-tallet. Dette var ikke første gang han befant seg i dette miljøet. 2001 kom "Gosford Park", som også utspiller seg på et gods, også her blant både herskap og tjenestefolk. Stephen Fry spiller den latterlig udugelige inspektør Thompson, en mann langt fra førsteplassen i konkurransen Verdens beste detektiv. Dette er nok poenget i en "hvem-var-det" der det egentlig ikke er så viktig hvem som gjorde det.

Viktigere enn selve mysteriet var hvordan manuset utforsket det britiske klassesystemet, et tema den legendariske regisøren av filmen, Robert Altman, utnyttet til fulle. Strøm den nå på Disney Plus (Åpnes i ny fane).

Murder on the Orient Express

Bartevoks en masse. (Image credit: 20th Century Fox)

Rian Johnson stablet et stjernelag på bena i "Knives Out", men ikke engang Daniel Craig, Jamie Lee Curtis og kompani kunne måle seg med stjerneglansen i Murder on the Orient Express. Michelle Pfeiffer, Judi Dench og Willem Dafoe som passasjerer brakte glamouren inn i kupeene i det som ellers var en oppskriftsmessig tolkning av Agatha Christies klassiker.

Det mest minnesverdige fra filmen er kanskje Kenneth Branaghs imponerende/latterlige (stryk det som ikke passer) ansiktsbehåring som Hercule Poirot.

Både "Murder ..." og den etterfølgende "Death on the Nile" er tilgjengelige på Disney Plus (Åpnes i ny fane).

Who Framed Roger Rabbit

Who Framed Roger Rabbit er en annen klassisk "hvemvare?" (Image credit: Disney Plus)

Selv om det først og fremst var teknikken og spesialeffekter som fikk overskriftene, er Robert Zemeckis live action/animasjons-crossover en strålende detektivhistorie i seg selv – om enn en med en ulykkesutsatt tegneseriekanin i sentrum.

Med et drap satt mot et bakteppe av skumle eiendomsutviklere i old-school Hollywood, er handlingen som hentet fra Chinatown, mens londoneren Bob Hoskins viser seg å være en av filmens store amerikanske private eyes. Det faktum at "Who Framed Roger Rabbit" (det manglende spørsmålstegnet er ikke en skrivefeil) også gjestes av Bugs Bunny, Mikke Mus og stort sett alle andre klassiske tegneseriefigurer du kan tenke deg, er bare prikken over i-en. Som mange av de ovennevnte, er den tilgjengelig for streaming på Disney Plus (Åpnes i ny fane).

