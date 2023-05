Netflix-brukere avslutter abonnementer mens manusforfatterne streiker

Netflix står i fare for å miste en stor andel av brukerbasen i forbindelse med at streiken blant manusforfatterne intensiveres.

Strømmegiganten mistet millioner av abonnementer i 2022 (Åpnes i ny fane) på grunn av de økte levekostnadene. Nå kan de oppleve et lignende tilbakeslag på grunn av sin rolle i den pågående konflikten mellom Writers' Guild of America (WGA) og Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).

Vi forsøker oss på et lite sammendrag om årsakene til denne streiken: WGA, som representerer 20 000 forfattere i underholdningsbransjen (via US Department of Labor (Åpnes i ny fane)), har forsøkt å forhandle om bedre arbeidsforhold i AMPTP. Og årsaken? WGAs medlemmer er bekymret over at den urovekkende økningen i bruken av kunstig intelligens (AI/KI), som for eksempel ChatGPT og Bard, kan komme til å erstatte dem i en bransje som vil kunne unytte kunstig intelligens som billig argeidskraft. Medlemmene i WGA ber også om bedre betalingsvilkår fra produksjonsselskapene, og spesielt fra dem som driver noen av verdens beste strømmetjenester, som Netflix (Åpnes i ny fane) og Prime Video (Åpnes i ny fane) – som opprettholder sine lave lønnsnivåer til tross for den kraftige inflasjonen.

AMPTP representerer verdens mest velkjente produksjonsselskaper innen film og TV. Nå nekter de å være med på leken til WGA. På sin side holdt WGA, som representerer folk som arbeider med blant annet film, TV-serier, podcaster, dokumentarer og nyhetsprogrammer, en avstemning om streiken i midten av april. Hele 97,5 % av medlemmene stemte for å gå ut i streik (via Gizmodo (Åpnes i ny fane)). Streiken begynt 2. mai og vil vare helt til AMPTP og WGA kommer til enighet.

Siste sesong av Stranger Things vil trolig bli påvirket av streiken blant manusforfatterne. (Image credit: Netflix)

Men hva er Netflix' rolle i alt dette? Det begynte 18. april, da co-CEO Ted Sarandos fortalte journalister (via Deadline (Åpnes i ny fane)) at produksjonsselskapene «ikke ønsket» at det skulle bli streik. Sarandos uttrykte den gangen dessuten tro på at Netflix ville ri av en eventuell streik, og han sa blant annet at «hvis det blir en, har vi en stor base av kommende serier og filmer fra hele verden. Vi kan trolig betjene våre medlemmer bedre enn de fleste».

Uttalelsene fra Sarandos møtte forståelig nok lite velvilje hos medlemmene av WGA og alle som er solidariske mot dem. Et rykte forteller at Netflix spilte en sentral rolle i forbindelse med sammenbruddet i forhandlingene mellom WGA og AMPTP. Det har bare helt mer bensin på bålet.

Bransjekjenneren Jeff Sneider snakket i den seneste episoden av John Rocha's The Hot Mic podcast (Åpnes i ny fane). Der hevdet han at store deler av bransjen klandrer Netflix for forfatterstreiken. Sneider fortalte blant annet at «selskapene er faktisk klare til å inngå en avtale. Det er Netflix som nekter å være med på dette, ettersom de rett og slett ikke har lyst … til å være åpne om strømmetallene. Dette er en viktig del av bakgrunnen.»

The immediate fear of AI isn’t that us writers will have our work replaced by artificially generated content. It’s that we will be underpaid to rewrite that trash into something we could have done better from the start. This is what the WGA is opposing and the studios want.May 2, 2023 See more

Sneider var kjapp med å legge til at han er usikker på hvor sant dette ryktet er. Kilden hans var heller ikke 100 % sikker, men ryktet fikk fort bein å gå på i hele underholdningsbransjen. Som et resultat av dette, har både WGA-medlemmer og flere Netflix-brukere oppfordret brukerne til å avslutte sine abonnementer på strømmetjenesten. Slik vil de ramme Netflix der det gjør mest vondt, altså i pengepungen. Ifølge Gabriel Sherman (Åpnes i ny fane) hos Vanity Fair, har Netflix allerede opplevd at aksjekursen er blitt nedjustert med 1,7 % etter at streiken brøt ut.

Tawyna Benavides Bhattacharya (Åpnes i ny fane), som jobbet med Netflix-produksjonen My Life With The Walter Boys, var blant de første WGA-medlemmene som erklærte å skulle avslutte alle strømmeabonnementene sine, deriblant Netflix, helt til streiken er over. Raskt fulgte andre etter, blant andre Bosch-forfatter Dylan Park-Pettiford (Åpnes i ny fane), stemmeskuespiller Janine Granda (Åpnes i ny fane) og Tell Me Lies'-skribent Meagan Oppenheimer (Åpnes i ny fane). Gjennom noen kjappe Twitter-søk, får vi bekreftet at mange flere i bransjen og blant Netflix-brukerne kaster seg på denne trenden.

Netflix didn’t start producing content until 2011. They’ve never truly experienced a writers strike. Amazon has made sure to keep unions out of their workforce but entered Hollywood after guilds were established… this is going to be interesting.May 2, 2023 See more

Dette er ikke første gang Netflix har stått overfor en potensielt stor nedgang i antallet brukere. Under selskapets inntjeningskonferanse for første kvartal 2023 kunngjorde Netflix at deres tiltak mot deling av passord faktisk skulle iverksettes (Åpnes i ny fane). I etterkant av kunngjøringen kunne Netflix bekrefte at de hadde opplevd en liten nedgang i antallet brukere etter at de strammet inn på delingen av passord i Latin-Amerika. Men Netflix er optimister, og uttaler at de regner med at brukerne vil reaktivere kontiene sine (Åpnes i ny fane) – og at til og med nye brukere vil komme til. For folk vil vel ikke gå glipp av alt det nye og spennende tjenesten har å tilby, ikke sant?

Det er ennå uklart hvordan ryktene omrking Netflix' rolle i denne konflikten vil påvirke brukerbasen. For øyeblikket later det til at antallet brukere som avslutter abonnementene sine bare er for krusninger i overflaten å regne – ikke en flodbølge av kanselleringer. Og hvis Netflix er like selvsikre som de kommuniserer utad når det gjelder deres kommende produksjoner av filmer og serier, kan de komme til å beholde de aller fleste brukerne til tross for streiken.

Noe som imidlertid kan skape vanskeligheter for Netflix, er om brukerne begynner å hisse seg opp over at flere av de mest etterlengtede seriene blir forsinket. Serier som Stranger Things sesong 5, Wednesday sesong 2, The Night Agent sesong 2, Squid Game sesong 2 og Arcane sesong to er alle under arbeid. Forfatterstreiken innebærer at alle WGA-medlemmene (og deres støttespillere) nekter å arbeide med disse ekstremt populære TV-seriene. Ettersom manusene ikke er fullført, kan ikke det innledende innspillingsarbeidet påbegynnes. Dermed blir slippdatoene ytterligere forskjøvet.

The Shield put FX on the map. Mad Men put AMC on the map. House of Cards put Netflix on the map. Writers did that. Not some CEO. Know what you get when you put CEOs in creative lanes? You get Quibi.May 1, 2023 See more

Hvis streiken trekker ut, og den verdensomspennende brukerbasen til Netflix blir lei av å vente på at disse seriene skal komme tilbake, vil kanskje flere brukere vende ryggen til den populære strømmetjenesten. Hvis dette skulle skje, vil nok ikke Netflix ha andre valgmuligheter enn å komme tilbake til forhandlingsbordet sammen med de andre produksjonsselskapene, slik at det kan etableres en enighet med WGA.

Uansett hvor viktig rolle Netflix egentlig spiller i det store og hele, men man kan uansett enes om at ansatte må få riktig betaling for innsatsen de legger ned. Hvis WGAs medlemmer ikke opplever at de får en rettferdig avtale, kan de fortsette å streike til det kommer en løsning de blir tilfredse med. Da er det opp til Netflix & co.