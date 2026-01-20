Netflix og Sony har inngått en stor global strømmeavtale – her er 5 bekreftede filmer du kan glede deg til

KPop Demon Hunters er en av Sonys største suksesser på Netflix.

Netflix og Sony har signert en avtale verdt opptil 7 milliarder dollar.

Dette betyr at Sony-filmer først vil bli vist eksklusivt på Netflix.

Rettighetene gjelder globalt fra begynnelsen av 2029.

Netflix og Sony har signert en omfattende rettighetsavtale – angivelig verdt rundt 7 milliarder dollar – som vil føre til at fremtidige Sony-filmer strømmes eksklusivt på Netflix globalt, umiddelbart etter kinolansering.

Hvis det høres kjent ut, er det delvis sant. Netflix hadde allerede disse rettighetene i USA, Tyskland og noen andre markeder. Nå utvides avtalen til å dekke alle Netflix-lokasjoner, noe som gjør den til den første av sitt slag på global skala.

Det er også en såkalt Pay-1-avtale, som betyr den første eksklusive strømmeperioden etter kinolanseringen. Netflix og Sony har ikke spesifisert hvor lang perioden er, men den er vanligvis rundt 18 måneder. Etter det kan filmene også vises på andre plattformer.

Avtalen inkluderer også et utvalg filmer og serier fra Sonys bakkatalog, selv om ingen spesifikke titler har blitt nevnt. Sony-filmer som allerede strømmes på Netflix inkluderer KPops Demon Hunters, Uncharted og Anyone But You.

«Sonys imponerende utvalg av ikoniske filmfranchiser som Spider-Man: Across the Spider-Verse og originaltitler som Anyone But You har vært populære blant vårt amerikanske publikum, og vi er glade for å kunne tilby dette til våre medlemmer over hele verden», sier Lauren Smith, Vice President of Licensing and Programming Strategy hos Netflix.

Det vil imidlertid ta tid før avtalen er fullt implementert i alle land, gitt eksisterende lisensavtaler og andre strømmetjenester. Ifølge Netflix kan vi forvente full global tilgjengelighet tidlig i 2029.

Kombinert med det faktum at Netflix også jobber med en avtale med Warner Bros., styrker dette Netflix' posisjon betydelig når det gjelder filmbiblioteket. For Sony betyr dette at så lenge selskapet kan fortsette å sikre seg denne typen avtale, er det usannsynlig at de vil trenge å lansere sin egen strømmetjeneste.

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

5 filmer å glede seg til

Bo Bragason spiller hovedrollen i filmen The Legend of Zelda. (Image credit: Nintendo/Sony Pictures)

Så hvilke Sony-filmer vet vi at vi kan se på Netflix i fremtiden, til tross for regionale rettigheter?

Vi vet allerede at Sony og Netflix har signert en avtale for KPop Demon Hunters 2, noe som neppe er overraskende. Vi må imidlertid vente til 2029 før den animerte oppfølgeren kommer på strømmetjenesten.

Nærmere i tid kommer The Legend of Zelda Movie, som nå er i produksjon og har premiere på kino 7. mai 2027. Etter det vil eventyrene til Link og Zelda være tilgjengelige for se på Netflix.

Det eneste vi for øyeblikket vet om filmen, foruten premieredatoen, er rollebesetningen: Benjamin Evan Ainsworth spiller Link og Bo Bragason tar på seg rollen som Zelda. Videospillserien har en omfattende bakgrunnshistorie, så det blir interessant å se hvilke roller som blir valgt til live-action-filmen.

En annen film vi gleder oss veldig til er Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, den siste delen av Spider-Verse-trilogien. «Miles Morales and his friends and fiends» ventes å komme på kino 18. juni 2027.

Netflix og Sony fremhever også Buds i pressemeldingen sin. Premieren er satt til 12. mars 2027, men utover det er det fortsatt få detaljer. I det minste vet vi at det er en animasjonsfilm, så håpet er at den vil holde samme høye nivå som Spider-Verse-filmene.

Den femte filmen vi venter på er faktisk fire filmer. Regissør Sam Mendes (American Beauty, Skyfall) spiller inn fire filmer om The Beatles, som alle etter planen skal slippes samtidig 7. april 2028.

Hver film forteller historien fra perspektivet til et av bandmedlemmene: John Lennon (Harris Dickinson), Paul McCartney (Paul Mescal), George Harrison (Joseph Quinn) og Ringo Starr (Barry Keoghan). Det høres ut som et ekstremt ambisiøst prosjekt, og innspillingen er allerede i full gang.