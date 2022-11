«Troll» – alt du trenger å vite om Netflix-filmen.

Troll

I filmen "Troll" vekker noen fjellklatrere et digert troll som har sovet i tusen år. Trollet er ikke spesielt fornøyd med å ha blitt forstyrret, og begynner på en destruktiv ferd mot hovedstaden. Trollet må stoppes, men hvordan stanser man et vesen som bare har eksistert i eventyr?

Filmen er et norsk actioneventyr basert på folkeeventyr om troll. Netflix leverer filmen og man kan se på traileren at dette er et gjennomført prosjekt.

I traileren ser vi norske fjell og daler. Filmingen har foregått på steder som Ulsteinvik, Sognefjellet, Lom, Åndalsnes, Valdresflya, Hunderfossen og Rena.

Se traileren her:

Premieredato og hvor man kan se

Det norske action-eventyret "Troll" har verdenspremiere 1. desember. Da er det klart for et enormt eventyr og troll-film. Som man ser i traileren går det hardt for seg. og trollet er både innom Hunderfossen og Karl Johan på sin destruktive ferd. Aiaiaiaiai boff!

Det er Netflix som gjelder om du vil få med seg troll-filmen. Da må man tegne et abonnement og da får du tilgang til filmen og masse annet innhold.



Skuespillere

Troll (Image credit: Netflix) Premiere: 1.desember 2022

Sjanger: Action-eventyr

Original tale: Norsk

Utgiver: Netflix

Regi: Roar Uthaug

Skuespillere: Ine Marie Wilmann, Gard Eidsvoll, Kim Falck, og Mads Sjøgård Pettersen



Hovedrollen er det Ine Marie Wilmann som bekler. Hun er en av våre mest profilerte skuespillere for øyeblikket. Fra før har Wilmann spilt i filmer som «Sonja» og «Krigsseileren» for å nevne noen. Rollen hennes heter Nora og hun er arkeolog og datter av tidligere folklorist Tobias. (Gard Eidsvoll). Sammen får de et litt annerledes far-datter-eventyr enn det de er vandt til.

Andre kjente fjes som er med er Kim Falck, som spiller statsministerens sin rådgiver og Mads Sjøgård Pettersen, som Kristoffer – en kaptein i det norske forsvaret.

Regi og manus

Regissøren er Roar Uthaug og produsentene er Espen Horn og Kristian Strand. Roar Uthaug har tidligere hatt regi på «Bølgen» og «Tomb Raider». Manuset er skrevet av Espen Aukan.

Troll er kjente vesen for oss i Norge. Vi er oppvokst med troll i eventyr, sanger og i suvenirbutikker. Om vi ser på troll annerledes etter denne filmen gjenstår å se. En ting er dog sikkert- Trollmor har ikke lagt alle sine 11 små troll.

Hvordan skaffer jeg meg Netflix?

Gå inn på den offisielle nettsiden til Netflix (Åpnes i ny fane) for å opprette en konto, velg hvilket abonnement du ønsker deg og aktiver dette. Deretter vil du belastes månedlig for abonnementet. Netflix har ingen bindingstid, og du kan velge og avslutte abonnementet når du selv vil.

Et abonnement koster 79 kr i måneden.

Når kom Netflix i Norge?

Netflix ble lansert i Norge i oktober 2012, og er antagelig den strømmetjenesten flest av oss i Norge har et løpende forhold til. Ikke bare var den tidlig ute, men den hadde også et godt utvalg. «Netflix and chill»-begrepet kom definitivt ikke helt ut av det blå.