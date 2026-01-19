Netflix och Sony har slutit ett enormt globalt streamingavtal – här är 5 bekräftade filmer att se fram emot

Netflix och Sony har skrivit på ett avtal värt uppemot 7 miljarder dollar

Det innebär att Sony-filmer först visas exklusivt på Netflix

Rättigheterna gäller globalt från början av 2029

Netflix och Sony har tecknat ett omfattande rättighetsavtal – enligt uppgifter värt omkring 7 miljarder dollar – som innebär att framtida Sony-filmer kommer att streamas exklusivt på Netflix globalt, direkt efter att deras biovisningar är avslutade.

Om det låter bekant så stämmer det delvis. Netflix har redan haft dessa rättigheter i USA, Tyskland och vissa andra marknader. Nu utökas avtalet till att gälla överallt där Netflix finns, vilket gör det till det första avtalet av sitt slag i global skala.

Det rör sig dessutom om ett så kallat Pay-1-avtal, vilket innebär den första exklusiva streamingperioden efter biofönstret. Netflix och Sony har inte specificerat hur lång perioden är, men den brukar ligga runt 18 månader. Därefter kan filmerna även dyka upp på andra plattformar.

Avtalet inkluderar också ett urval av filmer och serier ur Sonys bak­katalog, även om några specifika titlar inte har nämnts. Sony-filmer som redan streamas på Netflix inkluderar bland annat KPop Demon Hunters, Uncharted och Anyone But You.

– Sonys imponerande uppställning av ikoniska filmserier som Spider-Man: Across the Spider-Verse och originaltitlar som Anyone But You har varit populära hos vår publik i USA, och nu är vi glada över att kunna erbjuda detta till våra medlemmar världen över, säger Lauren Smith, Vice President of Licensing and Programming Strategy på Netflix.

Det kommer dock att ta tid innan avtalet fullt ut gäller i alla länder, med tanke på befintliga licensavtal och andra streamingtjänster. Enligt Netflix kan vi räkna med full global tillgänglighet i början av 2029.

I kombination med att Netflix även arbetar på ett avtal med Warner Bros stärker detta Netflix position rejält när det gäller filmbiblioteket. För Sony innebär det att bolaget, så länge man kan fortsätta säkra den här typen av avtal, sannolikt inte behöver lansera en egen streamingtjänst.

5 filmer att se fram emot

Så vilka Sony-filmer vet vi att vi kommer att kunna se på Netflix framöver, regionala rättigheter till trots?

Vi vet redan att Sony och Netflix har tecknat avtal för KPop Demon Hunters 2, vilket knappast är överraskande. Däremot får vi vänta till 2029 innan den animerade uppföljaren når streamingtjänsten.

Närmare i tid ligger The Legend of Zelda Movie, som nu är under produktion och har biopremiär den 7 maj 2027. Därefter kommer äventyren med Link och Zelda att kunna ses på Netflix.

Det enda vi i nuläget vet om filmen, utöver premiärdatumet, är rollbesättningen: Benjamin Evan Ainsworth spelar Link och Bo Bragason axlar rollen som Zelda. Spelserien har en omfattande bakgrundshistoria, så det blir intressant att se vilka delar som väljs för liveaction-filmen.

En annan film vi ser mycket fram emot är Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, den avslutande delen i Spider-Verse-trilogin. Miles Morales och hans vänner och fiender väntas dyka upp på biodukarna den 18 juni 2027.

Netflix och Sony lyfter även fram Buds i sitt pressmeddelande. Premiären är satt till den 12 mars 2027, men utöver det finns det ännu få detaljer. Vi vet i alla fall att det är en animerad film, så förhoppningen är att den håller samma höga nivå som Spider-Verse-filmerna.

Den femte filmen vi väntar på är egentligen fyra filmer. Regissören Sam Mendes (American Beauty, Skyfall) håller på att spela in en kvartett filmer om The Beatles, som alla ska ha biopremiär samtidigt den 7 april 2028.

Varje film berättar historien ur perspektivet hos en av bandmedlemmarna: John Lennon (Harris Dickinson), Paul McCartney (Paul Mescal), George Harrison (Joseph Quinn) och Ringo Starr (Barry Keoghan). Det låter som ett extremt ambitiöst projekt, och inspelningen är redan i full gång.