Netflix vill fortsätta utveckla annonsstödda prenumerationer trots en trög start

Netflix är fortfarande positiva kring streamingtjänstens billigare, annonsstödda plan, Netflix Basic with Ads (Öppnas i ny flik), trots dess relativt svala mottagande bland prenumeranter. Enligt en analys utförd av researchföretaget Antenna (Öppnas i ny flik) stod Netflix Basic with Ads för endast 9% av prenumeranterna i USA under månaden efter lanseringen i november 2022 – men Netflix har försäkrat investerare att de är "nöjda" med planens tillväxt.

Det påståendet kommer via streamingtjänstens president för Worldwide Advertising, Jeremi Gorman, som samtidigt som han talade på Varietys Entertainment Summit under CES 2023 (Öppnas i ny flik), också sade att samtal för att omförhandla innehållsavtal som inte ursprungligen inkluderade AVOD (advertising video on demand) rättigheter går framåt för var dag.

Med andra ord kommer mängden innehåll som är tillgängligt att titta på via Netflix Basic with Ads att öka. För närvarande har den billigare prenumerationsnivån tillgång till cirka 85% av innehållet (Öppnas i ny flik) som är tillgängligt att streama på Netflix (även om nästan alla de bästa Netflix-serierna (Öppnas i ny flik) och bästa Netflix-filmerna (Öppnas i ny flik) redan ingår i planen).

Netflix Basic with Ads, som lanserades i november 2022, innebär att tittarna får räkna med upp till fem minuters annonser per timme och ett 720p-tak för videokvalitet i utbyte mot en billigare månadsavgift. Prenumeranter kan inte heller ladda ned innehåll för offlinetittande (Öppnas i ny flik) med den nya planen.

Netflix håller fast vid sin billigare prenumerationsplan som innehåller reklam. (Image credit: Shutterstock / Koshiro K)

Man kan lugnt säga att den nya prenumerationsnivån har visat sig impopulär i sin tidiga form, där många kritiserar dess inkonsekventa implementering av annonser (Öppnas i ny flik) och förstör hela idén med annonsfritt tittande (Öppnas i ny flik) som streamingtjänster en gång stod för.

På den förstnämnda punkten håller Netflix inte med. Under sin presentation på CES 2023 förklarade Gorman att streamingtjänsten anser att deras "breda utbud av reklamtyper" är "bra för konsumentupplevelsen.”

Netflix är inte heller den enda streamingtjänsten som lägger fokus på reklam inför 2023. Warner Bros. Discovery kommer att fortsätta att erbjuda en billigare, annonsstödd prenumerationsnivå när deras HBO Max- och Discovery Plus-tjänster slagits samman (Öppnas i ny flik) till en tjänst senare i år, medan Disneys motsvarande plan (Öppnas i ny flik) ser ut att bli kvar på Disney Plus (Öppnas i ny flik).

Bör du prenumerera på annonsstödda streamingplaner?

Är du villig att se lite reklam för ett billigare månadspris? (Image credit: Shutterstock / Daniel Constante)

Det beror helt på dina egna preferenser och budget. Visst, det låter inte särskilt lockande att dina Netflix-, Disney Plus- eller HBO Max (Öppnas i ny flik)-filmer och TV-serier kommer att avbrytas av upp till fem minuters annonser per timme om du prenumererar på deras respektive annonsstödda planer – men samtidigt är detta de absolut billigaste prenumerationerna på streamingtjänsterna vi någonsin sett.

För den billigare annonsstödda planen på Netflix, kan du fortfarande se populära titlar som Stranger Things (Öppnas i ny flik), Squid Game (Öppnas i ny flik), The Crown (Öppnas i ny flik), Sex Education (Öppnas i ny flik) och Bridgerton. Du måste bara vara okej med att se några 15 till 30 sekunder långa annonser före och under tittandet.

Streamingföretags satsning på att börja med annonser är naturligtvis främst motiverad av deras önskan att förbättra sina resultat, men övergången ger också större valmöjligheter för kunder som föredrar att betala mindre för innehåll på bekostnad av annonsfritt tittande.

Problemet uppstår när streamingtjänster bestämmer sig för att höja priset på sina annonsfria planer för att göra plats för de annonsstödda planerna. Även om Netflix har behållit samma pris på sin vanliga prenumeration som innan lanseringen av Basic With Ads, valde Disney Plus att höja priserna under veckorna efter lanseringen av deras motsvarande annonsstödda prenumerationsnivå (Öppnas i ny flik). Om Netflix bestämmer sig för att köra på något liknande under 2023, tror vi inte att den annonsstödda planen kommer att bli den stora hit som företaget hoppas på.