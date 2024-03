Nya trailern för 3 Body Problem tyder på en ambitiös, tankeböjande Netflix sci-fi-serie som kräver full fokus

Den sista trailern för Netflix ambitiösa nya sci-fi-serie 3 Body Problem har släppts – och den verkar vara en tankevridande serie som kommer att kräva din uppmärksamhet.

Med en spöklik version av låten This Bitter Earth av Dina Washington, erbjuder 3 Body Problem senaste klipp en oroväckande men episk inblick i Netflix liveaction-tolkning av Liu Cixins bästsäljande romanserie. Med melodrama i överflöd, oförklarliga sci-fi-fenomen och en ryslig tonalitet, har den alla förutsättningar för att bli den nya TV-succén för världens bästa streamingtjänst.

3 Body Problems senaste teaser följer i fotspåren av två andra trailers den har fått inför seriens lansering den 21 mars. I november 2023 avslöjade Netflix den första trailern för serien, som tydde på en tankeböjande sci-fi-serie som kommer ge dig mardrömmar om virtuell verklighet. Två månader senare visade en ny 3 Body Problem-trailer upp dess månggenre-handling mer i detalj och tydde på en sci-fi-epos, VR-skräck och mysteriethriller i ett.

Så, vad handlar 3 Body Problem om exakt? Det är... svårt att förklara. Cixins romanserie är en invecklad väv av abstrakta idéer, sci-fi-genreinnehåll och verklig historia, så det är svårt att sammanfatta vad man kan förvänta sig av ett projekt som verkar säkert att ansluta sig till vår lista över bästa Netflix-serier.

Tja, vi tycker att det känns svårt att sammanfatta i alla fall. Med det i åtanke, lämnar vi över det till Netflix att ge en mer koncis översikt av berättelsen: "Ett ung kvinnas ödesdigra beslut i Kina på 1960-talet skapar ett eko genom rymden och tiden fram till nutid. När naturens lagar oförklarligt upplöses inför deras ögon, slår en sammanhållen grupp av lysande vetenskapsmän sig samman med en okonventionell detektiv för att möta det största hotet i mänsklighetens historia."

David Benioff och D.B. Weiss, skaparna av Game of Thrones liveaction-adaption, har tillsammans med Alexander Woo (True Blood) skapat serien. Bland medverkande skådespelare har vi Jon Bradley, Jonathan Pryce och Liam Cunningham (alla Game of Thrones), samt Eiza Gonzalez (Ambulance), Jovan Adepo (The Stand), Jess Hong (Inked), Rosalind Chao (Mulan), Alex Sharp (One Life), Benedict Wong (Doctor Strange), Marlo Kelly (Dare Me), Saamer Usmani (Succession) och nykomlingen Zine Tseng.

Tar sig an Apples dominans inom sci-fi-genren

Netflixs 3 Body Problem kan ge Apples sci-fi-TV-sortiment tuff konkurrens. (Image credit: Netflix)

Netflix är världens mest populära streamingplattform, men låt oss vara ärliga: de har inte en fantastisk bakgrundskatalog av fantastiska sci-fi-serier att skryta med. Visst, serier som Stranger Things, Dark, Manifest och Sweet Tooth är hyfsade titlar inom genren, men samtidigt skulle vi inte kalla dessa rena sci-fi-titlar. Faktum är att Stranger Things enligt oss känns lite mer som övernaturlig skräck, medan Dark, Manifest och Sweet Tooth snarare skulle klassificeras som en thriller, övernaturlig drama och fantasyserie respektive.

Okej, 3 Body Problem är likaså genreböjande, men det går inte att förneka att det – visuellt, berättarmässigt och tematiskt – först och främst är ett sci-fi-projekt. Netflix har dominerat marknaden inom många andra genrer, men dess bibliotek av superb sci-fi är inte så starkt som vi hade önskat.

Det är här 3 Body Problem kommer in. Den har budgeten, den visuella ambitionen, det episka berättandet och den vetenskapliga grunden för att vara en måste-se Netflix sci-fi-serie. Kanske ännu viktigare är att den har kapaciteten att utdela ett slag mot Apple TV Plus utbud av lysande sci-fi-serier också. Apples streamingplattform har blivit mångas förstahandsval för allt inom sci-fi, med hyllade och prisbelönta serier som Foundation, Silo, Severance och For All Mankind, vilket positionerar streamingtjänsten som ledaren inom denna genre.

Om Netflix vill komma ikapp och verkligen konkurrera på allvar inom sci-fi-genren, behöver serier som 3 Body Problem att inte bara vara bra, utan bli storhits. Vi tror verkligen att den har förmågan att fascinera och förvåna, och lyfta Netflix ur dess sci-fi-stiltje. Vi vet i alla fall vad vi ska kolla på i helgen.

