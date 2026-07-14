Sådan downloader du den offentlige betaversion af iOS 27 – se tre nye funktioner, du bør afprøve med det samme

Udviklingsversionen af iOS 27 har været tilgængelig et stykke tid, men nu har Apple også udgivet en offentlig betaversion. Det gør den lidt nemmere at få adgang til og tyder desuden på, at den kan være mere stabil end de tidligste versioner.

Når det er sagt, er det stadig ikke færdigudviklet software. Selvom stabiliteten måske er blevet bedre, vil du stadig støde på fejl og funktioner, der ikke er helt på plads.

Betaversionen er derfor ikke for alle, og som en generel anbefaling mener vi, at den helst bør installeres på en ekstra iPhone. Er du i tvivl, er det bedre at vente på den færdige version af iOS 27, som vi regner med bliver udgivet i september.

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Har du derimod en ekstra telefon liggende, eller er du parat til at tage risikoen med din primære enhed, kan betaversionen være værd at afprøve. Den indeholder masser af nye og forbedrede funktioner, og længere nede har vi fremhævet nogle af de mest interessante.

Sådan installerer du den offentlige betaversion af iOS 27 på din iPhone

Start med at sikkerhedskopiere din iPhone for en sikkerheds skyld. Vi går ikke nærmere ind på det her, da vi allerede har en komplet guide, der viser hvordan du sikkerhedskopierer din iPhone.

Når dine data er sikkerhedskopieret, er det næste trin – hvis du ikke tidligere har kørt en betaversion – at tilmelde dig Apples betaprogram. Det gør du ved at gå til Apples betaside og trykke på »Tilmeld dig«. Derefter skal du logge ind på din Apple-konto for at tilmelde dig programmet. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du allerede er tilmeldt, kan du i stedet trykke på »Log ind« på samme side. Hvis det ikke lykkes at logge ind, skal du først tilmelde dig.

Når tilmeldingen er færdig, skal du gå til Indstillinger > Generelt > Softwareopdatering > Betaversioner på din iPhone og trykke på iOS 27 Public Beta. Der kan være andre betaversioner på listen, men det er denne, du skal vælge.