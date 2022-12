Apple planlægger ny iOS-opdatering inden jul

Det er vel at mærke endnu ikke bekræftet. MEN - det forventes, at iOS 16.2 frigives af Apple i december. Softwaren er pt. i betaversion og ude i test, så det kunne tyde på, at rygterne der har svirret længe holder stik.

Der skulle være mindst otte nye features på vej med opdateringen.

iOS 16.2 introducerer blandt andet Apples nye whiteboard app Freeform, to nye widgets til låseskærmen (Søvn og Meditation), muligheden for at fjerne baggrundsbillede og notifikationer i ”Always On”-mode på iPhone 14 Pro-modellerne, Live Activities-forbedringer, redesignet Home-app m.m. Det skriver meremobil.dk

Ifølge MacRumors.com vil der på iPhone 14 Pro-modellerne kunne justeres i “Always On”-funktionen, så man eksempelvis ikke ser baggrunden eller notifikationer.

Dermed kan vi måske få iOS 16.2 opdateringen i midten af december eller inden jul i hvert fald. Her ventes det også, at iPadOS 16.2 vil blive frigivet samtidig.

Apple sendte lige en opdatering ud til iPhones tidligere på ugen.

iOS 16.2 opdateringen åbner samtidig også op for understøttelse af 5G-netværkene i Indien. Det skriver meremobil.dk