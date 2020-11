De bedste Apple Watch-tilbud på Black Friday

Black Friday 2020 (Image credit: Future) Du er vel klar over, at det snart er Black Friday? Årets store shoppingbegivenhed finder sted den 27. november, og det er den perfekte mulighed for at købe julegaver til hele familien. På TechRadar følger vi denne forbrugsfest nøje, og vi samler de allerbedste tilbud på ét sted, så du hurtigt og nemt kan få et overblik over alt det bedste. Klik her for at gå til vores Black Friday-side.

Leder du efter de bedste tilbud på Apple Watch på Black Friday? Så har vi gode nyheder til dig. Apple har netop frigivet to nye urmodeller i efteråret 2020. Så ikke nok med, at du har yderligere to ure at vælge imellem, det beyder også, at ældre modeller kan fås til lavere priser.

Det nye Apple Watch Series 6 har en startpris på 4.499- kr. for 40-millimeter modellen med GPS + Cellular. Dette er nøjagtigt den samme pris som lanceringsprisen på Apple Watch Series 5. Det helt nye Apple Watch SE er dog betydeligt billigere. Det fås fra 3.299,- kr.

SE er dermed den billigste model. Men hvis du ikke skal absolut have en af ​​de allernyeste modeller, kan du få en model fra Apple Watch Series 3 for så lidt som 1.333,- kr.

Med lanceringen af ​​Apple Watch 6 og Apple Watch SE vil vi sandsynligvis se, at priserne på det nu udfasede Apple Watch 5 vil falde. Dette er stadig et godt ur, og forhandlere har stadig mange på lager. Apple har dog ingen planer om at udfase den gode gamle Apple Watch 3, så vores billige favorit vil sandsynligvis ikke forsvinde lige med det samme.

Nedenfor ser du de bedste tilbud, vi har fundet på Apple Watch, helt fra Series 3 til nyere modeller.

Smartwatches er også noget, du vil se mange tilbud på i løbet af efterårets store salgsbegivenhed Black Friday. Derfor er dette et fremragende tidspunkt at starte tilbudsjagten på.

Nu er der Black Friday-feber, og intet er, som det plejer . Det gælder bare om at følge med og holde øje med på tilbuddene nedenfor:

Apple Watch 5 (40 mm, GPS): 2.799,- kr. hos Humac Apple Watch Series 5 har en retina-skærm, som altid er aktiv, så du slipper for at dreje håndleddet for at se vigtige oplysninger, og hvad klokken er. 40 mm Space Grey Aluminium Case, Black Sport Band.



Apple Watch 4 (40 mm, GPS): 2.699,- kr. hos Power

Vælg det smarte med Apple Watch Series 4. Leveres med en lang række funktioner, der forbinder dig med omverdenen.



Apple Watch 3 (38 mm, GPS): 1.699,- kr. hos Humac

Hold øje med dit helbred. Registrer dine aktiviteter. Bliv motiveret til at nå dine mål. Hold kontakten med dem, du holder af. Og hold dig opdateret om, hvad der sker.

Apple Watch 1 (38 mm): 1.873.40 kr. hos Computersalg

Her er originalen, elegant udførelse med sort sportsbånd. Her får du blandt andet pulsmåler, opkaldshåndtering, håndfri, fjernbetjening af musik, mikrofon og alarmer.



Apple Watch-moderlene

Apple Watch Series 6 Apples nye flagskib OS: watchOS 7 | Kompatibilitet: iOS | Skærm: 40 mm - 44 mm altid aktiv | Processor: S6 dual-core | Indbygget lagringkapacitet: 32 GB | Batterilevetid: 18 timer | Opladning: Trådløs | IP-vurdering: IPX7 | Tilslutning: Wi-fi, Bluetooth, NFC, GPS 3.599 kr. Se tilbud hos Komplett Nye farver Nye helbredssensorer 20 % hurtigere end Series 5 Ikke meget nyt på designfronten

Den seneste udgave af Apple Watch, Series 6, er netop kommet på markedet med priser fra 4.499- kr. for 40-millimeter modellen med GPS + Cellular. Dette er nøjagtigt den samme pris som lanceringsprisen på Apple Watch Series 5 i 2019.

Priserne på Apple Watch 6 er i øjeblikket fastlåst, og vi forventer, at de forbliver stabile i den kommende tid. Vi vil sandsynligvis kunne se større bevægelser, når alle de store detailhandlere har fået fyldt deres lagre.

Apple Watch 6 har fået nogle vigtige opgraderinger i forhold til sidste års Series 5, nemlig en måler iltniveauet i blodet (med ledsagende app) og en helt ny dobbeltprocessor, som Apple hævder er 20 % hurtigere end den i sidste års model.

Ud over disse vigtige opgraderinger er den altid aktive skærm tilbage, men i en dramatisk forbedret version med nye alarmer, så du kan fuldt ud interagere uden at vække klokken. Du får også det nye watchOS 7 som standard i begge de to nye udgaver af Apple Watch. Her får du nogle nye træningsfunktioner og en unik familie-delingsapp, hvor du kan følge aktiviteter i grupper.

Apple Watch SE Apples nye enhed i mellemlejet OS: watchOS 7 | Kompatibilitet: iOS | Skærm: 40 mm - 44 mm | Processor: S5 dual-core | Indbygget lagrkapacitet: 32 GB | Batterilevetid: 18 timer | Opladningsmetode: Trådløs | IP-vurdering: IPX7 | Tilslutning: Wi-fi, Bluetooth, NFC, GPS 2.312 kr. Se tilbud hos Computersalg DK Nye watchOS7 Rimelig Ganske kraftfuld Ingen nye sensorer

Det nye Apple Watch SE er den anden urlancering fra Apple i år, og det er en model, der skiller sig ud som et billigere alternativ til Series 6. Det fås til en startpris på 2.299,- kr.

Blandt andet får man det nyeste watchOS 7, som giver denne enhed adgang til mange af de nye opgraderinger, som Series 6 også praler af - men til en meget lavere pris. Indvendigt får du den samme højdemåler, gyroskop og accelerometer som i Series 6, hvilket er tilstrækkeligt til de centrale aktivitetsapps, men du går glip af den nye iltniveaumåler.

Alt i alt er dette ur med et mere begrænset udvalg end fuldpakken i Series 6, men i betragtning af at du får omtrent lige så meget power som Series 6 til en meget lavere pris, og så også med watchOS 7, giver denne model dig stor værdi for pengene.

Apple Watch 5 GPS Her er prisen på vei nedover OS: watchOS 6 | Kompatibilitet: iOS | Skærm: 40 mm og 44 mm OLED | Processor: S5 dual-core | Indbygget lagerkapacitet: 32 GB | Batterilevetid: 18 timer | Opladningsmetode: Trådløs | IP-vurdering: IPX7 | Tilslutning: Wi-fi, Bluetooth, NFC, GPS Low Stock 2.876 kr. Se tilbud hos Proshop.dk Altid aktiv retina-skærm Fremstillet af 100 % genanvendt aluminium Nye lokationsfunktioner

Apple Watch Series 5 i GPS-version kan købes for knap 2.800 kr. Modellen, der kun har GPS, er den billigste i 5-serien, og den har ikke LTE-forbindelse. Hvis du ikke har brug for wi-fi-forbindelse fra uret, kan dette være en model for dig.

Series 5 smartwatch er udstyret med en altid aktiv retina skærm, der løser brugernes hovedanke mod de tidligere modeller. Den afdæmpede version af skærmen viser altid den vage urskive og lyser op, når uret bemærker den samme bevægelse i håndleddet, som også vækkede skærmen på tidligere versioner. Uret har også placeringsfunktioner såsom et integreret kompas og en opdateret kort-app.

Umiddelbart efter lanceringen i 2019 rapporterede mange brugere, at batteriets levetid var kort i Series 5. Dette problem kunne ikke løses ved at slukke for altid aktiv-skærmfunktionen. Dette blev senere løst med introduktionen af ​​watchOS 6.1, hvilket tyder på, at funktionen altid aktiv ikke rigtig var problemet.

Apple Watch 5 fik også forbedrede sikkerhedsfunktioner med muligheden for at foretage nødopkald i mere end 150 lande, selv uden en iPhone i nærheden. Med Black Friday lige rundt om hjørnet kan der være mange gode tilbud på Apple Watch 5.

Apple Watch 5 GPS med wi-fi Stream musik og bevar forbindelsen - selv uden en telefon OS: watchOS 6 | Kompatibilitet: iOS | Skærm: 40 mm og 44 mm OLED | Processor: S5 dual-core | Indbygget lagerkapacitet: 32 GB | Batterilevetid: 18 timer | Opladningsmetode: Trådløs | IP-vurdering: IPX7 | Tilslutning: Wi-fi, Bluetooth, NFC, GPS, Cellular 3.046 kr. Se tilbud hos Computersalg DK Inkluderer LTE-tilslutning Retina-skærm, altid aktiv Fremstillet af 100 % genanvendt aluminium

Apple Watch Series 5 GPS + wi-fi kan købes fra lige under 2.900 kr. Denne Series 5-smartwatch inkluderer LTE-forbindelse, som giver dig internet- og mobilforbindelse, selv når din iPhone er langt væk. Du kan streame musik, foretage opkald og modtage beskeder med kun dit Apple Watch ved hånden. Husk at medtage abonnementsomkostninger ved beregningen.

Apple Watch Nike 5 GPS Sportsrem der ånder og et opdateret design OS: watchOS 6 | Kompatibilitet: iOS | Skærm: 40 mm og 44 mm OLED | Processor: S5 dual-core | Indbygget lagerkapacitet: 32 GB | Batterlevetid: 18 timer | Opladningsmetode: Trådløs | IP-vurdering: IPX7 | Tilkobling: Wi-fi, Bluetooth, NFC, GPS 2.999 kr. Se tilbud hos Komplett Opdateret urskive design Åndbar sportsrem Guidede ture med Nike Run-appen

Apple Watch Nike Series 5 huser GPS-teknologi og fås nu til en startpris på knap 2.800 kroner.

Med Apple Watch Nike kan du kortlægge din træning og lytte til løbebåndsguider med Nike Run Club-appen. Dette sporty smartwatch tilbyder også et nyt urskive design, der er inspireret af det klassiske design fra Nike Windrunner jakken. Apple Watch Nike 5 leveres med Nike Sport Band-remmen, der er kompressionsstøbt til at kunne ånde, og uret fås i nye farvevarianter, herunder Pink, Desert Sand og Royal Pulse.

Apple Watch 4 2018-modellen kan være et røverkøb OS: watchOS 6 | Kompatibilitet: iOS | Skærm: 40 mm og 44 mm OLED | Processor: S4 dual-core | Indbygget lagerkapacitet: 16 GB | Batterilevetid: 18 timer | Opladningsmetode: Trådløs | IP-vurdering: IPX7 | Tilkobling: Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS 3.870 kr. Se tilbud hos Proshop.dk Større skærm end sin forgænger Letvægts Flere sundheds- og fitnessfunktioner end sin forgænger Ikke bedre batterilevetid end forgængeren

Prisen på Apple Watch Series 4 er forskellig for de forskellige versioner af uret - der er størrelserne på 40 og 44 mm, og uret kan også have en LTE-forbindelse. 2018-modellen har et slankere design end forgænger Apple Watch Series 3, og det har også en større skærm. Det giver en endnu mere behagelig brugeroplevelse, når man tjekker klokken eller navigerer i menuer og apps på skærmen. Designet blev fortsat i den nyere Series 5-version, så hvis du leder efter en større og mere brugbar skærm end forgængerne, kan dette være det tilbud, du vil benytte dig af.

Apple Watch Series 4 har dog ikke en retina-skærm, der altid er aktiv, så hvis du lige tjekke, hva tid det er, skal du foretage en håndledsbevægelse, der kan se lidt underlig ud. Hvis valget er mellem Series 3 og 4, skal du huske på, at Series 4 har en 64-bit dobbelt processor, hvilket giver dobbelt så stor hastighed som forgængeren.

Sammenlignet med Series 5 har Series 4 meget at tilbyde, når man ser på prisen. Hvis du vælger den billigere og lidt ældre model, mister du kun en forbedret optisk hjertesensor, den førnævnte altid aktiv skærm og en kompasapp.

Apple Watch 3 Et flot ur til en rimelig penge OS: watchOS 6 | Kompatibiliet: iOS | Skærm: 38 mm og 42 mm OLED | Processor: S3 dual-core | Indbygget lagerkapacitet: 8 GB | Batterilevetid: 18 timer | Opladningsmetode: Trådløs | IP-vurdering: IPX7 | Tilslutning: Wi-fi, Bluetooth, NFC, GPS Cellular Low Stock 1.680 kr. Se tilbud hos Proshop.dk Altimeter Wi-fi-muligheder Musikkstreaming Meget for pengene LTE har ikke meget at byde pålite Ringe batterikapacitet

Standardversionen af ​​Apple Watch 3 repræsenterede en minimal opgradering fra Series 2. Ikke desto mindre er det en velegnet enhed til træning med integreret kortlægning af løb og cykling, og den har en god varighed. Selve urkassen er vandtæt og velegnet til svømning, og der er en pulssensor på indersiden. LTE-versionen leveres med en mobilforbindelse, så du kan bruge uret uafhængigt af din telefon.

Ved at vælge denne ældre Apple Watch-model går du glip af designfordelene ved de nyere modeller. Skærmen og urkassen er lidt mindre, uden at det generer dig så meget, men de nyeste ure har et langt pænere design. Uret i sig selv er lidt tykkere, og det drives af en ældre processor, der sænker hastigheden lidt, når du navigerer i appsene.

Uanset hvad vil Apple Watch 3 være et godt valg, særligt hvis du leder efter noget overkommeligt, som du kun skal bruge til træning eller musikafspilning. Softwaren er opdateret, og prisen er langt lavere end hos efterfølgerne. Takket være Apples supporttjeneste er den stadig tilgængelig hos mange forhandlere.

Er Apple Watch pengene værd?

Apple-hardware er ofte forbundet med en høj pris. Apple Watch er ingen undtagelse. Men hvis du leder efter et smartwatch, der fungerer godt sammen med din iPhone, er der ingen andre mærker, der kommer tæt på at tilbyde den samme funktionalitet som Apples egne Apple Watch.

Selvom Apple Watch koster mere end de fleste konkurrenter, betaler du også for integrationen med et stort antal apps, som du allerede bruger på din iPhone. Derudover vil det forventede salg og den opgraderede software gøre disse ure til meget gode køb.

Apple Watch – remme Remme fås i mange forskellige prisklasser Stort udvalg af størrelser, farver og priser Utroligt let at fastgøre til uret Kan ikke bruge almindelige urremme Officielle Apple Watch-remme er dyre

Et Apple Watch er virkelig ikke komplet uden en rem. De gør, at det lidt nørdede smartwatch bliver elegant nok til at vise sig for dem, der er sent ude.

Du vil sandsynligvis ønske, at du kunne få flere billige urremme til Apple Watch, simpelthen fordi de mere elegante versioner vil se lidt underlige ud i træningscentret. Sportsremme er måske heller ikke det bedste valg i et middagsselskab.

Der kommer hele tiden nye, overkommelige Apple Watch-remme på markedet, der prøver at udgøre fornuftige alternativer til de dyrere officielle Apple Watch-remme, og de er normalt lige så gode. Du kan trygt købe tre remme fra en tredjepart til den samme pris, som du skal betale for en officiel Apple Watch-rem. Det er måske ikke så dumt, når du nu virkelig har spenderet mge penge på selve uret.