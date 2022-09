Det største, mest langtidsholdbare og dyreste Apple Watch har nogle interessante nye funktioner - men hvis du tror, det er en Garmin-rival, tænker du ikke over det på den rigtige måde. Dette er et smartwatch til dem, der synes om Apple Watch, men finder det for let, at det for ofte løber tør, for lille. Det er tt kraftcenter på mange måder, men det føles som om det savner nogle åbenlyse funktioner, der virkelig kan gøre den store forskel.

For mange Garmin-brugere, der gerne vil have lidt mere 'smart' i deres smartwatch, er dette det Apple Watch, mange vil have ventet på. Større, længerevarende og mere robust end noget andet ur fra Apple - det smartwatch er designet til at være enheden for den aktive bruger frem for Apple Watch 8 (opens in new tab).

Resultatet er, at det kommer med en meget højere pris - men hvis du vil have alle fordelene ved et smartwatch, der virkelig kan kommunikere med din iPhone, men faktisk hjælper dig med at nå dine fitnessmål, så kunne dette godt være det, du bør gå efter.

På den anden side er der en grund til, at mærker som Garmin dominerer markedet for "premium" smartwatches, hvor fitness- og sundhedsovervågningsfunktionerne er så meget mere avancerede... kan Apple virkelig indhente det, og hvordan føles det at bære denne ting?

Apple Watch Ultra pris og lanceringsdato

(Image credit: TechRadar)

Hvis du tænker, at dette vil være smartwatchet, der billigt vil glide ind i dit liv og give dig en helt ny form for fitness … ja, så tager du fejl.

Apple Watch Ultra er ikke billigt og kommer til 7.799 kr. for 49mm-versionen... men det er ikke så dyrt, som nogle måske havde forventet med rygter om noget over 10.000 kr. i rygtemøllen.

Vi har i det mindste nogle bedre nyheder, når det kommer til, hvornår du kan få fingrene i det: Apple Watch Ultra-udgivelsesdatoen er fastsat til fredag den 23. september, og det kan allerede forudbestilles.

Apple Watch Ultra design

(Image credit: TechRadar)

Det første, du måske tænker, når du henter Apple Watch Ultra, er, at det er lidt… stort sammenlignet med de glatte linjer på Watch 8. Vi forventede, at det var en grim enhed, men den måde, metallet former sig rundt om ydersiden af enheden, selv den store bule på højre side er ikke så uskøn.

Udbulningen til højre er noget, der vil betyde, at du virkelig bliver nødt til at ville have dette ur, da du allerede bruger 4.000 kr. mere på det sammenlignet med det nye Watch 8.

(Image credit: TechRadar)

På venstre side af den håndledsbaserede enhed er der dog en ny knap - og det er her en af de nye tilføjelser findes. Apple har tilføjet en programmerbar knap, kaldet Action-knappen, som giver dig mulighed for at indstille, hvilke apps der skal åbne, når der trykkes på den, hvilket gør det super nemt bare at åbne Workouts-appen og begynde at løbe eller cykle, åbne et stopur eller en lommelygte eller dykke ned i vandet.

Desværre er der ikke en enorm mængde funktioner, du i øjeblikket kan knytte til denne knap, men den er let at trykke på og kan også bruges til at stoppe og starte kørsler.

(Image credit: TechRadar)

At trykke på alle disse knapper - den digitale krone og tænd/sluk-knap til højre, ligesom du måske finder på et 'normalt' Apple Watch, og den nye knap - er en meget smidig og taktil oplevelse, der giver dig mulighed for hurtigt at starte og stoppe aktiviteter på farten uden at skulle rode med at dobbelttrykke på noget (som du gør på det normale Apple Watch) bare for at bekræfte, at du er færdig med en løbetur.

På håndleddet føles Apple Watch Ultra bestemt større end de fleste andre smartwatches - 49 mm-modellen har en enorm 2-tommer skærm (selvom den ikke føles så stor, hvis du er en fan af det større løbeur, som f.eks. Garmin Fenix-serien).

(Image credit: TechRadar)

Hvis du kommer fra det mindre Apple Watch, er vi ret sikre på, at du vil mærke forskellen - men det gør det måske føles meget lettere at sluge det høje prisniveau.

På bagsiden af Apple Watch Ultra findes en pulsmåler, så du kan spore din puls på farten, mens du løber, cykler, svømmer eller andet.

Apple har skabt en hel række nye urremme, som du kan købe med Watch Ultra – alle med at være mere aktive i tankerne. Trail Loop er let og nem at fastgøre til håndleddet, Alpine Loop har en titanium krog (som vi fandt utrolig svært at få til den rigtige størrelse uden at skulle bruge en tredje hånd) og Ocean Band, som er en utrolig stærk rem, der vil holde om dit håndled, selv i højintensiv vandsport.

Urremmene Alpine, Trail og Ocean side om side (Image credit: TechRadar)

Tre mikrofonpunkter er designet til at stråleforme efter din stemme, hvilket betyder, at du kan høres under mere ustadige forhold, og højttalerne er også blevet opgraderet, så du vil være i stand til at føre en samtale, når du sidder fast op ad et blæsende bjerg. Det vil også fungere som en meget høj sirene, og vi kan ikke fortælle dig, hvor fristet vi var til at trykke på den i det overfyldte presserum.

'Gør det, Gareth. Apple vil elske det. Alle vil synes, du er en legende. Gør det' (Image credit: TechRadar)

Men det gjorde vi ikke.

Vi forventede virkelig, at Watch Ultra ville være et stort, tykt og grimt design, og selvom det er tungt på håndleddet, er det ikke så slemt, som det kunne have været. Den større Digital Crown, med forbedrede riller, de mere trykbare knapper og større og mere dynamisk skærm er alle behagelige at bruge og er bestemt noget, vi kan se er nemmere at trykke på med våde eller handskebeklædte fingre.

Apple Watch Ultra skærm

(Image credit: TechRadar)

Ligesom Apple Watch 8 bruger Watch Ultra en OLED-skærm med den samme lave opdateringshastighed, der betyder, at det kan have den altid tændte skærm uden at dræne batteriet hurtigt.

Skærmen er også blevet forbedret til at have en højere lysstyrke på 2000 nits, hvilket giver dig mulighed for at se, hvad du laver i stærkt sollys, og hvis du har brug for at se på dit håndled, når du udfører sjov intervaltræning eller prøver at løbe virkelig, virkelig hurtigt op ad en bakke.

Apple Watch Ultra sammenlignet med Watch 7 (Image credit: TechRadar)

Det er også dækket af safirglas og hævet fra skærmen for at forhindre, at det ridser lettere - igen, det er den slags ting, der øger prisen på Watch Ultra, hvilket gør det mere robust, men tilføjer meget mere til omkostningerne.

Watch Ultra-skærmen er den skarpeste i et Apple Watch - den bedre skærm betyder, at det er nemmere at følge instruktionerne eller læse data på farten uden at skulle kigge for tæt på. Den store forskel er lysstyrken på skærmen - den maksimale lysstyrke er noget, der næsten helt sikkert vil fremstå klart under selv de lyseste forhold.

Fitness

(Image credit: TechRadar)

Nå, lad os komme ind på de gode ting, skal vi? Watch Ultra er designet til at være attraktivt for dem, der elsker at komme ud og nyde, hvad deres krop kan, når man presser den, og for at opnå det, har Apple tilføjet et par nye smarte funktioner.

Det er klart, at vi i vores begrænsede tid med det nye Watch Ultra ikke fik chancen for lige at tilbagelægge en 10-kilometer, så disse er i øjeblikket teoretiske - men der er nogle forbedringer i forhold til det almindelige Apple Watch, der vil appellere til fitness-entusiaster .

Den største syntes at være omkring dykning med en automatisk dykkerdetektion, der giver dig mulighed for øjeblikkeligt at se din dybde, mens du svæver rundt i dybet. Vi skal være ærlige, denne smule gik lidt hen over hovedet på os, men den nye dybdemåler er certificeret til EN 13319, hvilket betyder, at det er en legitim måler.

Watch Ultra er også certificeret til WR100, så for alle, der ikke er dedikerede dykkere, vil du have det fint med dette, selv hvis du falder af en båd og glemmer at svømme lidt.

Der er også en ny Oceanic+ app, der kommer senere på året, som giver dig mulighed for at se alle mulige bedste dykkermålinger - du kan se mere om dem på Apples officielle side (opens in new tab).

(Image credit: TechRadar)

Hvad der er spændende ved Watch Ultra er, at det ikke er så godt til at løbe. Ok, det er ikke fair- det er fantastisk med de nye målinger i form af løbekraft, intervaltræning, pulszoner osv., men disse kom alle med watchOS 9, så de er tilgængelige på en række Apple Watch-modeller.

Watch Ultra har de fleste GPS-bånd af alle Apple Watch, med en ny frekvenser blevet tilføjet (L5) for at gøre det nemmere at få en position i byer med høje bygninger, og ved hjælp af beregningsdata til at vurdere, hvor du nok er (dvs. regner ud, at du sandsynligvis ikke løber gennem en bygning).

Om du vil være i stand til at se GPS-positionen på Watch Ultra er dog en anden ting, da Apple traditionelt ikke gør dette.

BackTrack følger med, hvor du kan indstille dine egne waypoints og derefter bruge kompasset til at spore dine trin, men det ser et meget besværligt system ud, og vi kan ikke forstå, hvorfor Apple - som har sin egen Maps-app, ikke at forglemme - ikke har tilføjet offline kortlægning til dette smartwatch, med automatiske løberuter eller lignende.

Når det kommer til fitness, virker Watch Ultra mere gearet til at være robust, end det er det allerbedste til alle former for sportssporing.

Apple Watch Ultra batteri

(Image credit: TechRadar)

Batteritiden på Watch Ultra går endelig - efter otte år med nye enheder - forbi 18-timers mærket (ifølge Apple, da vi altid har fundet ud af, at det faktisk holder lidt længere end det) og skulle holde 36 timer før har brug for en opladning.

Den ekstra kapacitet kommer delvist fra den nye S8-chip indeni, men kommer for det meste fra den ekstra tykkelse af enheden, der helt sikkert ser og føles tykkere ud på håndleddet.

Med hensyn til hvor hurtigt du kan oplade Watch Ultra, er det ikke meget anderledes end Watch 8, som bruger den samme hurtigoplader fra sidste års Watch 7.

Hvilket så ødelægger din søvnregistrering - og hvis du er ligesom os, hader du tanken om ikke at skulle få dine data hver dag. Du bør nok have en oplader ved din laptop eller sofa, så du kan oplade Watch Ultra, når du slapper af.

Ja, du vil være i stand til at bære dette en nat eller to i sengen, især hvis den nye 60-timers tilstand, der kommer senere på året (som vil tage færre aflæsninger fra GPS og puls osv.) kommer, men det er stadig ikke nok til at være konsekvent i søvnregistrering - og mange vil have svært ved at bære et så stort ur i sengen.

Foreløbig vurdering

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch Ultra er noget, vi har efterspurgt siden dag ét: en ordentlig fitness-tracking-enhed fra Apple, og det er bestemt, det vi får.

Men den samlede følelse - ligesom med Samsung Galaxy Watch 5 Pro - er, at dette ikke er en god nok suite af fitnessfaciliteter til at konkurrere med den enorme kraft i de mere dedikerede løbeure.

Men det føles ikke rigtig som det marked, Apple går efter - det har ikke brug for en Garmin-rival, fordi hardcore ultraløbere stadig vil drages mod avanceret udstyr.

Watch Ultra er designet til at udvide Apples smartwatchs appel til flere brugere, dem der er mere seriøse omkring deres kondition, men som ikke står op kl. 4:30 for at løbe præcise 14 x 400 m intervaller ved zone 4-puls.

Men hvis du vil have et ur, der tilbyder en vis cellulær forbindelse - og det vil alle modellerne - under ugæstfrie forhold, som vil overvåge dit helbred eller lader dig hurtigt ringe til nødtjenesterne, så er det dér, dette smartwatch udmærker sig. Det er uret til dem, der vil have kraft på håndleddet, men som stadig kan lide tanken om, at det også er en lille iPhone.

Vi glæder os til at tage dette ud i den virkelige verden og se, hvordan det fungerer - hvor kan det give den største fordel.