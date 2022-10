Anmeldelse: Apple Watch 8

Apple Watch 8 er et af de bedste smartwatches, der findes, mest fordi Apple Watch har ramt helt rigtigt lige siden den første model. Watch 8 er dog den mindste opdatering af dette smartwatch, vi nogensinde har set, da kun temperatursensoren og crash-detektion tilbydes som opgraderinger i forhold til Watch 7. Jovist, den nye software er god og byder på nogle gode opdateringer, men den kommer til mange ældre modeller. Intet har imponeret os ved den seneste model - da du stadig kan købe nye Watch 7 (eller endda Watch 6) enheder for mindre, ville vi være mere tilbøjelige til at henvise dig til dem. Watch 8 er stadig Smarturet med et stort S, hvis du vil have et godt, opdateret ur til din iPhone - men det kommer bestemt ikke til at overstråle Watch Ultra.

Apple Watch Series 8 ligner måske sidste års Apple Watch 7, og internt er det også ret ens.

Opgraderingerne er så få, at det føles som om, at Apple med vilje ikke forsøger at tage fokus fra det nye Apple Watch Ultra, og dets imponerende ydeevne. Derfor vil

det nye Watch-serie 8 ikke ændre topplaceringerne på listen over bedste smartwatches (Åbner i nyt vindue). lige med det samme.

Så hvad er egentlig nyt her? Skal du virkelig bare gå efter et Watch Series 7 (Åbner i nyt vindue), eller er der nogle smarte justeringer her, der betyder, at den nyeste model er den, du skal gå efter?

Apple Watch 8 pris og frigivelsesdato

(Image credit: TechRadar)

Du bliver ikke for chokeret her - Apple Watch Series 8-prisen er sat til 3.899 kr. for GPS og 4.899 kr. for GPS+Cellular.

Selvfølgelig er dette basisprisen for 40 mm-urkassen - den mindste af de to - og hvis du ville gå større for 45 mm-varianten, starter prisen ved 4.199 kr. Dette er langt fra et af de billigste smartwatches.

Med hensyn til udgivelsesdatoen for Apple Watch 8, der blev annonceret ved lanceringen den 16. september 2022.

Apple Watch 8 design og skærm

(Image credit: TechRadar)

Hvis du har brugt et Apple Watch 7, ved du, hvordan Watch 8 ser ud. Det er identisk på alle mulige måder. Faktisk, hvis du har set eller prøvet Apple Watch 5 og fremefter, vil du stort set også vide, hvodan det tager sig ud - kun den lille forøgelse af skærmstørrelsen vil afsløre, at dette er et andet ur.

Men lad os antage, at du enten ikke har brugt et Apple Watch før eller bare har glemt, hvordan et ser ud, da du har lagt det gamle i en skuffe, da du mistede opladeren.

Designet og displayet er nøjagtigt det samme som på Watch 7 - den samme buede bagside med den bulede, men alligevel behageligt pulsmåler, en lysstærk og læselig skærm, der bøjer sig fint over chassiset, og en jævnt rullende digital krone til højre side af displayet.

Dette er typisk Apple Watch-design og ser næsten identisk ud med den allerførste iteration, bortset fra at det er en smule større. Hvis du leder efter noget, der kommer til at skille sig ud på håndleddet, så er Apple Watch Ultra det, du skal gå efter.

(Image credit: TechRadar)

Alt dette er det samme som tidligere år, og de eneste ændringer, der kommer, er helt under motorhjelmen. Det betyder slet ikke, at det er et dårligt design – dette watch føles godt om håndleddet, skærmen (OLED) er klar og lysstærk som før, og glider nemt rundt under fingeren.

Det er bare, at vi har set det hele før i Watch 7, så dette er i høj grad en iterativ opgradering designet til at tiltrække Apple Watch-brugere, der stadig bruger et Watch 4 eller 5 og tænker, at det er tid til at opgradere.

Med hensyn til skærmen har dette watch den hjælpsomme, altid-aktiv skærm, der viser grundlæggende information, når det er i dvale, og den lyser op, når håndleddet er hævet - i vores test var dette hurtigt og præcist som sædvanligt, da det nye S8-chipsæt inde i fungerer hurtigt og effektivt.

Skærmen forbliver lys, når du er i en biograf eller i sengen og ikke har sat uret i dvaletilstand - dette er noget, Apple stadig skal forbedre.

En ny temperatursensor og fitness

(Image credit: TechRadar)

Som nævnt er de store ændringer til Apple Watch 8 indeni, hvor der er en ny temperatursensor til at aflæse din kropsvarme og den nye S8-chip, der giver et par små fordele.

Lad os se på temperatursensoren: når den bruges over tid, vil den lære din krops basisrate, og for dem, der forsøger at blive gravide, vil dit watch kunne se, hvornår du begyndte at have ægløsning, hvilket kan hjælpe med din familieplanlægning.

Apple gjorde sig store anstrengelser for at påpege, at dette var med tilbagevirkende kraft, og det nye watch vil ikke være i stand til at forudsige ægløsning i fremtiden, men snarere give en indikation til dem, der ønsker at spore nævnte ændring i deres kroppe.

(Image credit: TechRadar)

Apple gjorde det også helt klart, at kun med udtrykkelig tilladelse kunne disse data nogensinde blive delt med nogen, så enhver person, der er bekymret for, at deres menstruationsdata kunne blive afsløret eller set, har selv total kontrol – selv Apple kan ikke se dem.

Temperaturændringerne opdages ved hjælp af en sensor på huden og en anden lige under skærmen på toppen af Watch 8, hvilket betyder, at den mere præcist kan forudsige natten over, hvordan din krop reagerer på ting som ægløsning, sygdom, jetlag og andet.

(Image credit: TechRadar)

Det er i høj grad et værktøj at bruge, snarere end noget, der kan give specifik vejledning, men Watch 8 temperatursensoren ser ud til at være ret præcis og i stand til at spotte udsving med 0,1 grad.

(Image credit: TechRadar)

Hvis du ikke lige er i færd med at planlægge familieforøgelser, føles temperatursensoren lidt overflødig – ja, den vil vise dig udsving, men indtil andre apps formår at bruge denne sensor på nye måder, forbliver den en smule overflødig.

Med hensyn til fitness fandt vi, at Watch 8 var ret god til at registrere vores distance og puls gennem hele testen. Både GPS-nøjagtigheden og pulsovervågningen var perfekt ned til centimeter sammenlignet med den Garmin Fenix 7, vi brugte til at benchmarke imod.

Watch 8 føles dog langt mindre som et løbeur end Watch Ultra, da det mangler den samme GPS-forbindelse ombord, og manglen på en dedikeret knap til at starte og stoppe træning irriterer - Action-knappen skal ikke bare være begrænset til Watch Ultra.

Watch Ultras orange handlingsknap er meget nyttig (Image credit: TechRadar)

At bruge Watch 8 til at streame musik på lang sigt er en undervurderet funktionj, og den var en stor hjælp en dag, hvor telefonen ikke var tilgængelig, og vi bare stak nogle AirPods i, trykkede på play og håbede på det bedste - det reddede en frygtelig time fra at være kedelig.

De nye funktioner i watchOS 9 er virkelig gode til fitness, og over de mange løb nød vi intervaltræningen meget - selvom den stadig mangler i forhold til Garmin.

At være i stand til at opsætte dedikerede, strukturerede træningspas, hvor vi pressede hårdt på i nogle sektioner og fik vejret i andre, var rart, men i sidste ende vil vi gerne se tempo- eller pulsmål i disse perioder, hvor uret fortæller os, at vi skal sætte farten op eller ned.

Overvågningen af pulszoner, der er blevet indført med watchOS 9, er også en virkelig velsignelse, og noget vi øjeblikkeligt skiftede til - men det ville være rart at se disse bruges som guider smartere.

Crash-detektering

En anden ny funktion, men slet ikke en, som vi kan teste, er funktionen til registrering af bilulykker. Ved at bruge et forbedret gyroskop og et accelerometer, der nu kan registrere G-kraftændringer op til 256G, er Apple ret overbevist om, at det nye Watch 8 vil være i stand til at fortælle, når du har været i en ulykke - et sammenstød, og det vil øjeblikkeligt advare nødtjenesterne og giver alle oplysningerne, hvis du er bevidstløs.

Dette vil kun fungere, når det er i bevægelse, så det bruger GPS og forbindelse til iPhone til fuldt ud at forstå, om bæreren er i en bil - tænk på denne funktion som noget, der giver ro i sindet, snarere end en dedikeret grund til at købe det nye Watch 8.

Det er svært at sælge, når du stadig kan få Watch 7, eller endda Watch 6 hos nogle forhandlere, meget billigere – at købe Watch 8 nu føles som bare at investere i den virkelig omfattende forsikring, bare for ro i sindet.

(Image credit: TechRadar)

Når hvert Apple Watch, man kan købe, har registrering af sammenstød, vil det være en rigtig god grund til at tilslutte sig Apples smartwatch-fans, da dette er en genial funktion. Det er bare ikke nok at købe Watch 8 (især når du også kan få funktionen på Watch SE 2 for meget mindre...)

Med hensyn til sundhedsfunktioner er alle dem fra før der: Atrieflimren-detektion, blodilt, et EKG og mere, der vil kunne advare dig om eventuelle anomalier.

Igen, dette er ikke noget for nyt: i betragtning af overfloden af ældre Apple Watch-modeller, der stadig er til salg, er det svært at blive begejstret for disse nye funktioner som grunde til at købe det nye Watch 8.

Apple Watch 8 batteri

(Image credit: TechRadar)

Batterilevetiden er både blevet langsomt forbedret på Apple Watch-modeller, samtidig med at den er den samme. Hvordan det? Den forbedrede batterilevetid, der kommer fra den mere effektive chip og (sandsynligvis) større batteripakke indeni, har tilbudt mere strøm, men så kommer flere funktioner som en blodiltsensor og altid-aktiv skærm for at gøre tingene bedre og tage mere strøm.

I vores indledende test kan Watch 8-batteriet holde i 38 timer på en enkelt fuld opladning - langt over Apples 18-timers forudsigelse.

Når det er sagt, er Apples tal baseret på løb, musikafspilning og mere - vores imponerende resultat kom, da vi blev ramt af en uheldig sygdom, der indebar en masse liggende ro og kun en enkelt pendling og en lille portion musikkontrol fra telefonen.

Yderligere test gav mere interessante resultater - kort sagt, du har stadig brug for en daglig opladning, men hvor lang tid, du skal oplade, vil (ikke overraskende) afhænge af, hvor meget du bruger det.

Efter 17 timers uden opladning, med omkring 70 minutters GPS-løb, en kort cykeltur og noget musikstyring af telefonen, faldt Watch 8 omkring 55 %. Det er ret meget, og du vil sandsynligvis få omkring 30 timers brug, hvis det matcher din daglige rutine.

Hvis du bruger en ældre Watch-oplader, vil du oplade med omkring 1 % i minuttet, hvilket betyder, at du får en fuld opladning på lige under to timer.

Men hey, hvorfor nævne en ældre opladerpuck, når Watch 8 kommer med en ny, fancy hurtig opladningsblok? Nå, den blok bruger et USB-C-stik frem for den traditionelle USB-A, som de fleste kender.

Og i overensstemmelse med Apples nye miljøinitiativ er der ingen oplader i kassen, så de fleste vil sandsynligvis ikke have nogen mulighed for at bruge denne smarte nye oplader uden et ekstra køb... så de vil som standard bruge en gammel Apple Watch-oplader, de har liggende.

Mens vi bakker op om Apples tiltag af miljømæssige årsager. Det virker måske urimeligt ikke at tilbyde en gratis USB-C-oplader, hvis den er nødvendig, men sådan har det efterhånden været i mange år.

Skal jeg købe et Watch 8?

(Image credit: TechRadar)

Det er virkelig svært at blive for begejstret for det nye Watch 8, især med Watch Ultra, der viser, hvor meget mere der kan opnås med enheden.

Apples vane med bare at opgradere enheden lidt fra det foregående år bliver tydeligt udstillet her og spiller på det faktum, at mange brugee bare vil gå til Apple Store for at få den nyeste model i stedet for med vilje at gå ud for at købe en specifikt.

Det er selvfølgelig, medmindre du i øjeblikket planlægger familieforøgelse og vil nyde tanken om ikke at skulle spore din ægløsningscyklus manuelt, så uret på dit håndled kan gøre arbejdet for dig.

I betragtning af at Watch SE 2 har mange af de nye funktioner i Watch 8 og er meget billigere, kan SE-2 modellen se en stigning i popularitet, da der er meget lidt nyt i denne seneste enhed fra Apple.