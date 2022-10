Anmeldelse: Apple Watch SE 2

Apple Watch SE 2 leverer en komplet Apple Watch-oplevelse til en fantastisk pris og med langt længere batterilevetid, end Apple lover som en bonus. Manglen på en altid aktiv skærm og mere avancerede sundhedsfunktioner er en skam, men for de fleste er det her en god balance.

Apple Watch SE 2: Anmeldelsen kort

Apple Watch SE 2 ligner meget et produkt at tanken om, at det originale Apple Watch SE ikke var i stykker, så det behøvede ikke at blive repareret. I stedet har Apple netop poleret det, hvilket giver det en endnu lettere krop, en ny processor til fremtidssikring, nye farver og et lille prisfald.

Hvis det, du ønsker fra denne Apple Watch SE 2 anmeldelse, er at vide, om det er værd at opgradere fra det originale Apple Watch SE (Åbner i nyt vindue), er svaret nej. Du får ikke nogen store nye funktioner her – det mest bemærkelsesværdige er registrering af bilulykker, hvilket naturligvis er ønskeligt, men vi tror ikke, at alt for mange mennesker vil betale over 1.000 kr. bare for det.

Hvis du spekulerer på, om du skal gå efter Apple Watch SE 2 eller Apple Watch Series 8 (Åbner i nyt vindue), kommer det an på de specifikke funktioner, du måtte ønske, og hvad du er villig til at betale for dem. Series 8 har en altid aktiv skærm (som vi synes føles som en værdifuld opgradering), plus en EKG, iltsensor og temperatursensor, der er designet til at hjælpe kvinder med at styre deres reproduktive sundhed. Hvis du ikke føler, at du bekymrer dig om nogen af ​​disse sundhedssensorer, så er Series 8 mange flere penge for en oplevelse, der ikke er meget anderledes.

Den overordnede oplevelse er, hvad Apple Watch SE 2 absolut rammer plet med: Dette er et fuldfedt Apple Watch, uden komplicerede spørgsmål om, hvad der er blevet skåret ud sammenlignet med den avancerede version. Udeladelserne er beskrevet ovenfor. Du får ikke en ældre processor, der betyder, at du undrer dig over hastigheden, og du har ingen softwarebegrænsninger. Skærmen er lidt mindre end den på Watch Series 8, og den har en lidt tykkere kant, men dette betyder ikke det store, især ikke i betragtning af Apples fokus på sorte baggrunde i watchOS.

Selvom vi ville ønske, at Apple kunne indpasse den altid aktive skærm her til prisen – eller ville hjælpe med at demokratisere hjemmets sundhedsovervågning ved at inkludere EKG- og/eller pulsiltsensoren på denne billigere model – er der ingen tvivl om, at dette er det bedste Apple Watch for dem på et budget, og er et af de bedste smartwatches (Åbner i nyt vindue) af enhver art med hensyn til funktioner sammenholdt med prisen.

Apple Watch SE 2: Pris og frigivelsesdato

Udgivet september 2022

40 mm version fra 2.399 kr.

44 mm version fra 2.699 kr.

Apple Watch SE 2 er ikke defineret af sin status som den billige Apple Watch-mulighed – men det er ikke ikke defineret af det. Det starter ved 2.399 kr. for den almindelige model i 40 mm-størrelsen og 2.699 kr., hvis du vil have mobilforbindelse i denne størrelse (dette er den version, vi testede).

Til sammenligning starter Apple Watch Series 8 ved 4.199 kr., så SE 2 er en stor besparelse. Du kan få en meget mere avanceret rem for de sparede penge...

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch SE 2: Design

Lettere end noget andet Apple Watch

Fire aluminiumsfarver

Lidt tykkere ramme end Series 8

Formen på Watch SE 2 vil være meget velkendt for alle, der har set et Apple Watch tidligere. Det kommer i størrelserne 40 mm og 44 mm og er dette det mindste ur i Apples 2022-kollektion.

I år er det tilgængeligt i tre aluminiumsfinisher: Midnight (sort med et strejf af blåt), Starlight (sølv med guldskær) og Silver (som er sølv). Vi havde Midnight-versionen til test, og den er fin. Ser man på aluminium alene, kan man sagtens tro, det bare er sort – men når man sammenligner det med den ægte sorte skærm, bliver det subtile strejf af blåt tydeligt.

Watch SE bruger den velkendte kombination af Digital Crown og power/app-knappen i højre side, og ligesom den tidligere version flugter power-knappen med siden af ​​kabinettet.

Der er hærdet glas med buede kanter på fronten (som sædvanligt er skærmen ikke safir her), og den har den krystaldækkede pulssensor på bagsiden - resten af ​​bagsiden er dog blevet finjusteret.

Ved at bruge et 'nylon-infunderet' materiale har Apple fået bagsiden af ​​Watch SE 2 til at komplementere farven på aluminiumchassiset omkring det, hvilket får det til at se mere samlet ud, når det er væk fra håndleddet. I betragtning af at det ikke vil være af dit håndled så meget, er det ikke en stor ændring, men det vil helt sikkert se pænere ud, når du tager det ud af æsken.

Mere mærkbart er der dog vægtreduktion som er et resultat heraf. Det nye 40 mm Apple Watch SE er omkring 13 % lettere end den tidligere version og 18 % lettere end 41 mm Series 8 aluminiumsmodellen.

Mens dette i praksis kun er et par gram, er det mærkbart. Den lidt mindre størrelse sammenlignet med Series 8 og den lettere vægt gør, at hvis du vil have det Apple Watch, der føles mindst på dit håndled, er dette det.

Watch SE 2 er vandtæt ned til 50m, hvilket betyder, at det er fint at bruge i poolen eller åbent hav. Bare lad være med at dykke for dybt (det har man et Apple Watch Ultra (Åbner i nyt vindue) til).

Der er en lidt større kant rundt om skærmen på Apple Watch SE 2, end du får på Series 8 (eller Series 7), men om du bemærker dette afhænger i høj grad af, hvilken slags urskive du bruger. Bruger du sort baggrund, vil rammen faktisk være usynlig.

En masse watchOS er også designet på denne måde – med sorte baggrunde designet til at sløre linjen mellem skærmen og kanten af ​​uret – så mens du kan se forskellen på billedet nedenfor, hvor vi med vilje har fremhævet det med valget af urskiven, ser vi ikke dette som nogen reel ulempe, når man bruger det.

Design: 4,5/5

Apple Watch Se 2 har en tykkere kant og mindre skærm end Apple Watch 7/8 (Image credit: TechRadar)

Apple Watch SE 2: Skærm

Lyst - op til1.000 nits

Ingen altid aktiv mulighed

Hærdet glas – ikke safir

Selve skærmen ser ud til at være den samme som før: en OLED-skærm, der kan klare op til 1.000 nits lysstyrke. Det er det samme niveau som skærmen på Series 8, og det gør skærmen pænt synlig i de fleste situationer, også udendørs. Refleksioner kan forstyrre, men vi har ikke haft nogen reelle problemer.

Hvad du dog ikke får her, er den altid aktive skærm, som du finder på Series 8. Med Watch SE 2 fungerer skærmen sådan, at når du sænker eller drejer dit håndled, så urskiven ikke vender lige mod dit ansigt, får du stadig en helt sort skærm. Den vender også tilbage til sort efter kort tid, selvom den vender opad.

Apple Watch Series 8 har dog en altid aktiv skærm, hvilket betyder, at i stedet for at vende tilbage til sort, dæmpes skærmen, så tiden (eller den aktuelle træningsstatistik) stadig er synlig, men der bruges mindre strøm.

For de fleste er Apple Watch SE 2s tilgang helt i orden. Det reagerer pålideligt og ekstremt hurtigt, når du bevæger dit håndled, hvilket er den slags bevægelser, det er designet til at reagere på.

Det kræver dog en bemærkelsesværdig drejning eller bevægelse af armen for at aktivere displayet. Mens jeg skriver dette, drejer jeg mit håndled lidt for at prøve at tjekke tiden, og det er ikke nok. Det er dybest set udelukket at tjekke tiden diskret under et møde. Du kan også trykke på skærmen for at få den til at lyse op uden at dreje dit håndled – selvom det sandsynligvis vil blive bemærket, hvis du prøver.

Dette betyder også, at det er sværere at tjekke dine træningsstatistikker under nogle træningstyper – dvs. alt, hvor du måske ikke ønsker at bevæge dine hænder. Vægte, cykling, elliptiske – med en altid aktiv skærm kan du kigge og få information uden at dreje håndleddet, men ikke med SE 2.

Så selvom vi ikke anser fraværet af en altid aktiv skærm for at være en stor fejl, er det bestemt en potentiel ulempe, afhængigt af hvordan du vil bruge dit smartwatch. Når det er sagt, ser der ud til at være nogle fordele ved batterilevetiden, som vi kommer ind på om lidt.

Skærm: 4/5

(Image credit: Future)

Apple Watch SE 2: Fitness og sundhed

Ingen større opgraderinger, bortset fra registrering af bilulykker

Gode træningsmuligheder med flere løbestatistikker i watchOS 9

Ingen EKG eller puls iltsensor, men har stadig advarsel om uregelmæssig hjerterytme

Apple Watch SE 2 har meget få nye sundheds- eller fitnessfunktioner sammenlignet med den originale model, men det betyder, at det stadig er en rimelig pakke til disse ting generelt – så længe du ikke planlægger at blive for hardcore.

Du har bevægelsessensorer til bevægelsessporing og faldregistrering, GPS på alle modeller til at give positions- og hastighedsdata, en pulssensor på indersiden, der kan måle puls og advare om potentielle uregelmæssige hjerterytmer, en støjsensor til at advare om potentielle høreskader, søvndetektion og masser af software-sundhedsmuligheder.

Den eneste store hardwareforskel er tilføjelsen af ​​et nyt, mere præcist accelerometer (sensoren, der registrerer bevægelse). Dette muliggør understøttelse af Apples nye funktion til registrering af biluheld, så hvis du er involveret i et crash, vil dit Apple Watch spørge, om du er okay, og det vil automatisk ringe til nødtjenesterne, hvis du ikke reagerer.

I teorien skulle dette også forbedre ydeevnen mere generelt, for aktivitetssporing eller den almindelige falddetektering, ved at være mere præcist. Vi kan så fortælle dig nu, at vi ikke ser nogen større forskel fra det tidligere Apple Watch SE eller Apple Watch Series 7, når det kommer til aktivitetssporing. De så allerede ud til at være passende nøjagtige... men nu er de potentielt endnu mere nøjagtige.

Der er ingen EKG, iltsensor eller temperatursensor her – tre ting du får på Apple Watch Series 8. Der er billigere smartwatches fra Fitbit (specifikt på Fitbit Versa og Sense-serien), som understøtter nogle af disse funktioner, så de er bestemt ikke umulige at få med til prisen.

Vi er med på, at Apple bygger til et budget her, da det har sænket prisen lidt, men i betragtning af hvilket hvordan virksomheden gør et stort nummer ud af, at disse funktioner kan redde eller forbedre dit liv, ville vi ønske, at virksomheden ville begrænse sin indtjening for i det mindste at inkludere EKG'et på Watch SE. Den nuværende model er i stand til at advare dig om sandsynlige uregelmæssige hjerterytmer, men de dyrere ure kan fortælle dig det mere sikkert, hvilket kan gøre nogle mere tilbøjelige til at reagere på oplysningen.

Apple har forbedret søvnsporingen i watchOS 9 med flere oplysninger om, hvor dybt du sover i en letforståelig graf. Der er også tilføjet et medicinpåmindelsesværktøj, som er smart af to grunde: 1) det er fantastisk at have et specifikt sted til dette væk fra generelle påmindelser, du måtte have; og 2) hvis du går glip af din medicin, gemmes disse oplysninger i Health-appen, så du kan se, hvilket resultat det kan have haft, såsom nedsat aktivitet, ændret puls, dårligere søvn og så videre.

Når det kommer til fitness, er Watch SE 2 og watchOS 9 stadig stærkt baseret på Workouts-appen til sporing af aktiviteter, men du har mulighed for at bruge andre specialiserede apps (såsom Strava).

Workouts-appen indeholder muligheder for alle former for træning, fra yoga til løb til styrketræning, og du kan udløse en bestemt form for træning enten ved at spørge Siri (sig "Hey Siri, start en cykeltræning", for eksempel), eller ved at hurtigt tænde for Workouts-appen og finde den rigtige – der er en lang liste af muligheder, men appen vil altid holde dine mest brugte tæt på toppen.

Apple Watch SE 2 udfører også en vis passiv fitness-sporing, hvilket betyder, at det vil registrere træning, selv når du ikke har aktiveret træning med vilje. Hvis det tror, ​​du laver noget, der svarer til træning, vil en besked poppe op og spørge, om du vil registrere. Normalt er dette super-pålideligt på alle Apple Watches, og for det meste er det også tilfældet her.

Nyt i watchOS 9 er mere detaljeret information om nogle af disse øvelser – tilføjelsen af ​​løbestatistik såsom kraft, skridtlængde og kontakttid får Apple til at bevæge sig ind på et område, der holdes af de bedste løbure, og der er nu automatisk skift mellem sportstyper for triatleter. Bemærk dog, at denne opdatering er tilgængelig for andre Apple Watches, så disse funktioner er ikke unikke for Apple Watch SE 2.

Oven i alt dette har du selvfølgelig stadig de tre ringe, der måler træningsminutter, forbrændte kalorier, og om du har stået op ofte nok i løbet af dagen. Du kan justere målene for disse målinger, enten for blot at hjælpe dig med at opretholde et minimalt aktivitetsniveau anbefalet af læger til en sund livsstil, eller for at hjælpe dig med at nå mere intense træningsmål.

Som med tidligere Apple Watches er pulsmålingen nøjagtig nok til almindelig eller semi-seriøs brug - dog vil hardcore biomålere stadig have en brystbaseret pulsmåler.

Hvis alt dette lyder bekendt, er det fordi det er det. Meget lidt har ændret sig, når det kommer til fitness her – men det hele er blevet forbedret med softwareopdateringer over tid.

Fitness og sundhed: 4/5

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch SE 2: Batterilevetid

Meget længere end annonceret - omkring to dage i vores test

Laveffekttilstand kan forlænge den yderligere

Ingen understøttelse af hurtig opladning

Apple Watch SE 2 leverede en stor overraskelse her – batterilevetiden er langt ud over Apples påstande, baseret på vores erfaring indtil videre. Apple siger, at SE 2 giver "op til 18 timers" batterilevetid, hvilket er virksomhedens standardkrav til sine ure. Apples tal for batterilevetid er ofte på den konservative side, men det er bare direkte undersælgende.

I løbet af en hel 24-timers periode med Watch SE 2, så vi kun, at batteriet faldt til omkring 50 %. Dette varierer naturligvis fra dag til dag, men et eksempel på en dag forløb som følger: Tog det på fuldt opladet. Havde det på hele dagen, inklusive en gåtur på syv kilometer, som visporede med Outdoor Walk-træningen, så pulssensoren og GPS var mere aktive i over to timer; Havde det på hele natten til søvnsporing; Tog det af ​​i 20 minutter for at gå i bad (men opladede det ikke); og så sporede vi en 3 km. cykeltur til kontoret med en udendørs cykeltræning.

Kl. 9.00 næste dag, 24 timer senere, var der 47 % af batteriet tilbage. I praksis kan dette watch holde til næsten to hele dage i den virkelige verden, inklusive sporing af nattesøvn. Hvis du slukker det natten over, kan du få næsten tre dages brug på en opladning.

Og det var uden at røre ved den nye Low Power Mode, som kan aktiveres ved at stryge op fra bunden af ​​urets display og trykke på batterisymbolet og derefter trykke på en kontakt på skærmen. Dette deaktiverer nogle ting, som SE 2 gør i baggrunden for at spare på batteriet, såsom at reducere hvor ofte den tager passive pulsmålinger, hvilket betyder, at du ikke får uregelmæssige pulsnotifikationer, mens den er aktiv.

Med Low Power Mode slået til oplevede vi et fald på 30 % over en 21-timers periode med lettere brug (ingen lange træningspas), inklusive søvnregistrering natten over.

Den eneste batterirelaterede ulempe er, at det ikke oplader så hurtigt som Series 7 eller Series 8, som kommer med en opladningsmulighed med højere effekt. Heldigvis betyder den lange batterilevetid, at det ikke er et problem.

Batterilevetid: 4/5

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch SE 2: Ydelse og watchOS 9

SE 2 har den samme 'S8'-processor som Apple Watch Series 8, og resultatet er, at det er ekstremt hurtigt og lydhør. Der er ikke tale om, at det føles som et billigere Apple Watch – for med den nyeste version af chippen derinde, ved du, at den er fremtidssikret, samt gør alt så hurtigt, som du kunne ønske dig.

På samme måde er watchOS 9 her næsten det samme, som du får på Watch 8 eller Watch Ultra, med den undtagelse, at det naturligvis ikke inkluderer nogle af funktionerne fra dem, der er knyttet til hardware, såsom temperaturføling, puls iltmåling eller muligheder for handlingsknappen på Ultra.

En funktion, du går glip af sammenlignet med de andre nuværende Apple Watch-modeller, er et skærmtastatur til at skrive beskeder. Det er en skam, men det afhænger af, hvor meget du bruger dit ur til at sende beskeder – mange vil måske nøjes med at bruge en emoji, hvis de svarer til nogen lige fra deres Apple Watch. Hvis du vil skrive noget, kan du bruge diktat eller håndskrift på skærmen.

Generelt fortsætter watchOS 9 med at være det mest smarte og velintegrerede smartwatch-operativsystem, når det kommer til problemfrit arbejde med din telefon (så længe din telefon naturligvis er en iPhone).

Hvis du vil installere apps med specifik funktionalitet på dit ur, kan du det – der er et meget stort udvalg, og nogle er gode tilføjelser, såsom dem til at downloade og bruge kort på dit håndled, mens du vandrer.

Men hvis du aldrig kaster et blik på urets app-butik, får du stadig masser af funktionalitet fra din enhed - du kan tage opkald uden at røre din telefon, du kan læse og svare på beskeder, du får kalenderbeskeder , du kan læse e-mails på det ... eller du kan gøre nogle eller ingen af ​​disse. Du kan selv bestemme, hvor meget dit ur skal genere dig med de ting.

Den nyeste softwareversion, watchOS 9, tilføjer for det meste sundheds- og fitnessfunktioner sammenlignet med watchOS 8, som vi har dækket længere oppe.

(Image credit: Apple)

Der er også en ændring, hvor, hvis du bruger dit ur, og der kommer en notifikation ind, vises den øverst som en lille bannernotifikation i stedet for at overtage hele skærmen.

Apple har også tilføjet nogle nye muligheder for urskive, inklusive et Lunar-skive med forskellige sprogindstillinger, og en flot nyt Metropolitan-urskive, som har et par tilpasningsmuligheder, hvor du bl.a. kan justere det længere uden for ansigtsredigeringsskærmen . Når du bare bruger det normalt, kan du dreje Digital Crown for at skifte mellem squat-tal på skiven, almindeligt udseende tal eller høje tal. Den første og den sidste har et fantastisk 60'er-speedometerudseende, og det er sjovt bare at pille ved en gang imellem.

Ydelse og watchOS 9: 4.5/5

Apple Watch SE 2: Værdi

Der mangler funktioner i Apple Watch SE 2, som du kan få fra konkurrenter til en lignende pris eller mindre – det skal der ikke herske tvivl om. Fitbit vil give dig et EKG for færre penge; Samsung Watch 5 giver dig en flot, altid aktiv skærm for kun lidt mere.

Men ingen af dem har det samme niveau af integration med din iPhone, eller det samme udvalg af apps. Apple Watch forbliver den smarteste smartwatch-oplevelse, hvis du vil have et watch til hvad som helst – ikke kun fitness, ikke kun produktivitet, ikke kun kommunikation. Alle de ovenstående.

Og Watch SE gør 99 % af, hvad dyrere muligheder gør, lige så hurtigt, lige så glat. Det giver dig mere frihøjde til at være fleksibel med hensyn til, hvad du vil have dit ur til at gøre – eller muligheden for at få det til at gøre meget lidt, men gøre det godt.

Værdi: 4,5/5

Skal jeg købe et Apple Watch SE 2?

Apple Watch SE 2 Attributes Notes Rating Design For det meste uændret (god), men endnu lettere (god). 4.5/5 Skærm Lyst og klart, men det er en skam, at det ikke altid er tændt. 4/5 Fitness og sundhed Gode muligheder generelt, selvom der mangler et par sensorer. 4/5 Batterilevetid Bedre end annonceret - vi fik to dage fra det. 4/5 Ydelse og watchOS Meget hurtig, meget glat, fuld af nyttige muligheder. 4.5/5 Værdi Du kan få billigere smartwatches, men ikke med en sådan fleksibilitet. 4.5/5

Køb det, hvis…

Du vil have den fulde Apple Watch-oplevelse for mindre

Med den samme processor som Apple Watch Series 8, er det ikke langsommere, når du bruger det. Det føles som så kraftfuldt og nyttigt.

Du vil have pålidelig batterilevetid

Dedikerede fitnessure kan levere længere batterilevetid, men for denne form for almindeligt smartwatch er to-dages batterilevetid stærk.

Du har et Apple Watch Series 3 eller tidligere

Det vil føles som en massiv opgradering på alle mulige måder.

Køb det ikke, hvis…

Du har ikke en iPhone

Det virker måske indlysende, men altid en påmindelse værd: det virker kun med iPhone.

Du er en hardcore fitnessfan

Dedikerede ure fra folk som Garmin vil give dig endnu flere statistikker og længere batterilevetid.

Du har et Apple Watch Series 5 eller nyere

Det vil ikke føles som et skridt op fra disse ure på grund af manglen på altid aktiv skærm og nogle sundhedssensorer.

Overvej også…

(Åbner i nyt vindue) Apple Watch Series 8 (Åbner i nyt vindue)

Foretrækker du en altid aktiv skærm, EKG, pulse-ox sensor eller temperatursensor på SE 2? Jamen, dette har dem alle! Og muligheden for et rustfrit stålhus i stedet for aluminium.