Disse 3 Garmin-ure kan få store rabatter under Black Friday

En af de mest populære kategorier af Black Friday-tilbud er smartwatches og fitness-ure - især fra Garmin, som ofte tilbyder rigtig gode rabatter. Garmin har en bred vifte af forskellige ure, men den forvirrende navngivning gør det ofte svært for begyndere at forstå forskellene. Hvad er f.eks. forskellen på et Vivoactive- og et Venu-ur? Et Forerunner 265 og et 955? Et Instinct Solar og et Instinct Crossover?

Med disse komplekse navnesystemer og nummereringslogik er det let at blive overvældet og måske endda fristet til at tjekke Black Friday-tilbud på Fitbit eller Apple Watch i stedet. Men lad dig ikke afskrække: De bedste Garmin-ure er gode valg for alle, der elsker motion og udendørsaktiviteter, især løbere, cyklister, svømmere, vandrere og andre eventyrlystne.

Med lang batterilevetid, fremragende GPS-ydelse og en række trænings- og restitutionsfunktioner er Garmin-ure et godt valg - især hvis du kan finde en god pris blandt alle Black Friday-tilbuddene. Men som nævnt ovenfor kan det være svært for begyndere at orientere sig blandt de forskellige Garmin-ure og forstå, hvad der adskiller dem fra hinanden, og dermed også vurdere, om et tilbud virkelig er godt.

Heldigvis er vi her for at hjælpe. Nedenfor har vi udvalgt tre forskellige ure i tre forskellige prisklasser sammen med vores forventninger til, hvilke rabatter disse kan få under Black Friday.

1. Garmin Forerunner 55

(Image credit: Future)

Den seneste budgetmodel fra Garmin Forerunner 165, blev lanceret i år og giver meget værdi for pengene med sin pris på 2.199 kroner. Men fordi den er så ny, er det ikke sikkert, at vi vil se mange rabatter på netop denne model endnu.

Garmin Forerunner 55 får derimod ofte rabatter på grund af sin alder. Den almindelige pris er omkring 1.499 kroner, men vi tror, at den kan nå sin hidtil laveste pris under Black Friday. Selv om det mangler nogle af de avancerede træningsværktøjer og funktioner, som de dyrere modeller tilbyder, er det perfekt til begyndere og let øvede løbere, cyklister og svømmere. Hvis du kender nogen, der træner til deres første 10 km eller halvmaraton, er dette ur et godt valg. En god Black Friday-pris ville være omkring 900-1.000 kroner og enhver pris, der er lavere end det, ville være et rigtigt godt køb.

Læs vores anmeldelse af Garmin Forerunner 55

2. Garmin Instinct 2

(Image credit: Future)

Et andet prisvenligt ur er Garmin Instinct 2, som er et niveau op fra Forerunner 55 og er perfekt til alle, der elsker at være ude i det fri. Det er større, mere robust og har imponerende GPS-funktioner samt længere batterilevetid. Det er et fantastisk sportsur, der er specielt designet til et liv fyldt med løb, vandring, cykling, surfing og andre udendørs aktiviteter. Vi gav det fem stjerner i vores officielle anmeldelse, og selv om det er to år gammelt, er vores mening stadig den samme.

Da Garmin Instinct 2 blev lanceret i februar 2022, lå prisen på omkring 2.300 kroner, med en højere pris for Solar- og Surf-udgaverne, der inkluderer særlige funktioner til batterilevetid og tidevandsprognoser. Det er faldet noget i pris siden lanceringen og kan ofte findes til nedsatte priser, så hvis du kan finde det til omkring 1.100 kroner, kan du gøre en rigtig god handel. Det er den laveste pris, uret hidtil er blevet solgt for, så hvis du køber det til denne pris, får du et uvurderligt træningsredskab til en virkelig fornuftig pris.

Læs vores anmeldelse af Garmin Instict 2

3. Garmin Fenix 7

(Image credit: Future)

Garmin Fenix-serien er toppen af poppen blandt mærkets adventure-ure. Det er store, kraftfulde ure med kort i fuld farve, avancerede wellness-værktøjer som Garmins træningsparatheds- og udholdenhedsscore og mulighed for at følge ruter, som du kan oprette direkte i appen og vise på urets skærm, så du aldrig farer vild. Praktisk!

Nu hvor Garmin Fenix 8 er udkommet, er det sandsynligt, at Fenix 7 vil få rigtig store rabatter, endnu mere end før. Der vil være stor variation i prisen, da Fenix 7 findes i tre størrelser: Den mindste hedder Fenix 7S og den største Fenix 7X. Jo større uret er, jo højere er prisen.

Ved lanceringen kostede det billigste Fenix 7S omkring 5.499 kroner. Baseret på tidligere tilbud kan du forvente en god pris omkring 2.900 kroner. Til disse priser eller endnu lavere får du et rigtig godt tilbud på et fremragende ur.

Læs vores anmeldelse af Garmin Fenix 7