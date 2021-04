De bedste Apple Watch-apps i 2021

Det har været en interessant tid - også når det kommer til de bedste Apple Watch-apps. For ikke så længe siden så det ud til, at Apple Watch havde mistet gnisten, da mange apps blev forsømt eller simpelthen trak sig helt fra dette produkt. Men problemet var dog ikke, at apps til Apple Watch er en dårlig idé.

Det var dog ikke, fordi det var en dårlig idé med apps til Apple Watch, snarere det modsatte, hvilket kan ses på listen nedenfor.

Problemet var i stedet, at mange apps blev designet på den forkerte måde. I stedet for at stille spørgsmålet "Skal vi udvikle en app til Apple Watch?", så lød spørgsmålet: "Kan vi udvikle en app til Apple Watch?".

Men med watchOS 6, der bragte App Store til dit Apple Watch for første gang, blev appudviklere opfordret til at tage Apple Watch mere seriøst end tidligere. Med det nye Apple Watch 6 og Apple Watch SE og watchOS 7 er dette incitament blevet styrket yderligere.

Vores yndlingsapps - en liste, der konstant vokser - er med på listen, fordi de er nyttige, underholdende eller bare gør livet lidt lettere.

I denne oversigt finder du apps i mange kategorier til podcasts, træning og underholdning. Apps, der simpelthen hjælper dig med at forbedre din livskvalitet.

Så kast dig blot over listerne neden for for at få mest mulig ud af dit Apple Watch. Sørg for at tjekke denne artikel fra tid til anden, da den opdateres med nye apps.

Bedste nye apps til Apple Watch: Watch to 5K

(Image credit: Ben Callis)

Hvis nedlukningen (og den igangværende genåbning) har fået dig til at tænke på motion og sundhed, er Couch to 5K en glimrende måde at komme i bedre form på. Og hvis du tænker på Couch to 5K, er Watch to 5K en fantastisk måde at måle dine præstationer på. Appen er designet til begyndere, der ønsker at komme i form til at løbe fem kilometer over en periode på ni uger. Den opstiller en træningsplan med tre ugentlige løbeture i ni uger.

Planen ændres hver uge, og hvis du gennemfører alle 27 sessioner på ni uger, vil du være i stand til at gennemføre 5 kilometer på mindre end 30 minutter.

Appen fungerer alene, og det er en af ​​grundene til, at den er udviklet. Udvikleren var træt af 5K-træningsapps, der krævede, at du tog din mobil med dig på tur. Derfor udviklede han denne selvstændige app. Den indsamler vigtige tal som tilbagelagt afstand, gennemsnitshastighed, kalorieforbrænding og puls, og alle detaljerne om træningen er gemt i Apples sundhedsapp.

Som du kan forvente, måles dine løbeture, og de holdes op mod det mål, du har sat i appen, og du kan registrere din rute, så du kan se den senere. Vi synes godt om denne app. Den er en enkel og nyttig fra en uafhængig udvikler, der opdagede et problem og gjorde noget ved det.

De bedste apps til Apple Watch til træning og sundhed

Vi kan ikke benægte, at Apple Watchs hovedfokus siden version 2 har været på træning. Her får du GPS, pulsmåler, vandresistens og forbedrede sensorer, der gør uret fremragende til aktivitetsmåling. Det kan endda forbindes til træningsudstyr.

Denne liste over Apple Watch-apps til motion, løb, wellness og sundhed er for det meste apps, du bare skal have. Hvis der er noget, du bør få ud af dit nye Apple Watch, er det at blive sundere i krop og sjæl.

Time to Walk

(Image credit: Apple)

Gratis med Apple Fitness Plus

Time to Walk er en ny og spændende sag for Apple Fitness Plus-abonnenter. Her kan du gå lange ture, mens berømte mennesker fortæller deres historier. Hver episode af Time to Walk er formet af vigtige øjeblikke i gæsternes liv, liverfaringer og meningsfyldte minder.

Hvis du er en kørestolsbruger, konverteres Time to Walk til Time to Push, og en Outdoor Wheelchair Walk Pace-session startes automatisk.

I skrivende stund er der fire gæster, der fortæller: Dolly Parton, NBA-stjernen Draymond Green, musikeren Shawn Mendes og stjernen fra 'Orange is the New Black', Uzo Aduba.

Der kommer nye afsnit hver mandag indtil udgangen af ​​april 2021, og disse downloades automatisk, hvis du abonnerer på Fitness Plus og vises i Workout-fanen i Apple Watch Fitness-appen. Hvert afsnit er 25 til 40 minutter langt og ledsages af en musikafspilningsliste, der kan holde dig i gang bagefter.

Apple Fitness Plus

(Image credit: Apple)

$ 9,99 om måneden

Apples længe ventede entré på markedet for avancerede træningsapps fandt sted i december 2020. Apple Fitness+ er mere en abonnementstjeneste end en app, men den er udviklet med Apple Watch i tankerne. Det bruger urets sensorer til at kortlægge træning og reagerer på, hvad der sker på skærmen på din iPhone.

For eksempel, hvis din træner beder dig tjekke din puls, finder du disse data på dit Apple Watch. Under hårde træningsprogrammer kan tælle ned og dermed give dig ekstra motivation, og indstillingen Burn Bar fortæller dig, hvordan du præesterer i forhold til andre, der har udført de samme øvelser.

Abonnementet koster $ 9,99 om måneden og er inkluderet i Apple One-pakker. Du kan dele dit abonnement med op til seks familiemedlemmer uden at skulle opgradere til Apple One Family- eller Premier-abonnementer.

Apple Fitness Plus kræver, at dit Apple Watch har systemet watchOS 7.2 eller en nyere version.

StepDog – Watch Face Dog

(Image credit: Yingchi Wang)

StepDog - Watch Face Dog

Gratis med køb i appen

Apples familieorienterede funktioner i det nyeste watchOS gør Apple Watch til en meget mere børnevenlig, kropsnær enhed. Apps som StepDog er ideelle til yngre brugere: det er næsten som en sundheds-Tamagotchi - et virtuelt kæledyr, der også inspirerer dig til at træne.

Appen kræver, at du har det Infographic Modular-urskiven og indsætter en sød hund midt på Apple Watch-skærmen. Som en rigtig hund skal denne hund ud og gå tur hver dag. Hvis du når det daglige antal skridt, vender din firbenede ven tilbage til sin kennel og hviler. Appen giver dig også en widget, der gør det samme på iPhone.

Kerneappen er gratis, men du kan låse op for yderligere funktioner gennem overkommelige køb i appen. Her kan du vælge mellem et udvalg af dyr - endda en kat! Prisen for det fulde sortiment af dyr er $ 1,99. Appen kan også vise oplysninger om vejret i baggrunden. Den giver dig også toplister, hvor du kan sammenligne dit antal skridt med dine venner eller med tal fra andre lokale StepDog-brugere.

Dette er sandsynligvis ikke en app for voksne, men det er netop denne type app, vi gerne vil se flere af. Den er sød og lunefuld, og priserne er lave. Og vigtigst af alt. Den bragte smilet frem!

Moodistory

(Image credit: Christoph Matzka)

De fleste Apple Watch-apps i denne kategori er forskellige typer målere, såsom skridttællere, kalorimålere, cykelmålere og så videre. Det samme gælder for Moodistory, men den fokuserer mere bekymret på din mentale sundhed end din fysiske.

Denne nyligt tilgængelige ledsagerapp til Apple Watch giver dig en af ​​de hurtigste måder at kortlægge dit humør på og sætter det ind i en sammenhæng. Appen er designet til hurtig respons, men hvis du vil gå i dybden, er det bedst at ty til iPhone-appen. På uret skal du bare klikke og komme i gang.

Humørkortlægning kan være meget nyttigt for mennesker med store humørsvingninger eller andre, der ønsker at få en forståelse for de mønstre, der former deres humør.

Ved at kortlægge, hvordan du har det over en periode, kan du begynde at se, om der er særlige tendenser. Hvis du også inkluderer kontekstuelle oplysninger, kan det hjælpe dig med at identificere, hvad der udløser humørsvingninger og op- og nedture. Appen kan endda indsamle oplysningerne og generere en PDF fra iPhone-appen. Dette kan være nyttigt, hvis du vil dele din humørs historie med en rådgiver eller med kvalificeret personale.

Vægt og vægtkortlægning

(Image credit: Hidde van der Ploeg)

Det kan være lidt irriterende at holde øje med din vægt i Apple Health-appen. Hvis du bruger en wi-fi vægt, har du sandsynligvis oplevet forbindelsesproblemer, og hvis du indtaster data manuelt i Health-appen, har du sandsynligvis oplevet nogle af dens særlige egenskaber, når det gælder valg af måleenheder.

Vekt er udviklet til at undgå sådanne irritationsmomenter. Her kan du indtaste din vægt,, og appen beregner automatisk dit BMI. Dette er nyttigt, hvis du skal nå et bestemt BMI-mål, for eksempel hvis du har brug for at nå en bestemt vægt for at kunne opereres. Her kan du også sætte mål for vægtforøgelse eller -tab.

Du kan også indstille påmindelser for at skabe motivation, og med Siri Shortcuts-understøttelse kan du indlæse data med din stemme. Appen kan også hente dine eksisterende sundhedsoplysninger fra Health-appen, hvis du ønsker det, og den kan automatisk indlæse data i Health-appen. Du behøver ikke at åbne denne datadeling, hvis du ikke vil.

Vekt gør ikke meget, men det appen gør, gør den virkelig godt. Den gør vægtkortlægning lettere og meget hurtigere.

Heart Analyzer

(Image credit: Helix Apps LTD)

Heart Analyzer

Gratis med køb i appen

Vi skrev om version 7 af Heart Analyzer i 2019, og vi kunne godt lide den. Version 8 er ny fra 2020, og der er sket betydelige opgraderinger. Det ses især på iPhone, hvor brugergrænsefladen er helt ny og langt mere tiltalende.

Desværre er Apple Watch-skærmen ret begrænset i forhold til telefonen. Således er urkomponenten i appen ikke så smuk at se på, men den bruger godt og effektivt pladsen.

På håndleddet giver Heart Analyzer v8 dig forbedrede og modificerbare kompileringer til infograf-urskiven. Således har du altid pulsmåleren foran dig. Denne Watch-app giver dig pulsmålinger i realtid og kort over dine fremskridt samt ugentlige statistikker og træningsoversigt. Appen kan også kortlægge kalorieforbrug og tilbagelagte afstande. Og som du måske har gættet, er den godt integreret med Apple Health.

Alt ser dog meget mere imponerende ud på en iPhone, hvor du kan få personaliserede statistikker som hvilepuls dag og nat, gennemsnitlig puls og historiske data for flere år tilbage. Med den nye grænseflade bliver alt meget tydeligere, og det giver masser af data uden at være overvældende.

Strava: Run & Ride Training

(Image credit: Strava, Inc.)

Strava: Run & Ride Training

Gratis med køb i appen

Strava er et velkendt navn for fitnessentusiaster. Dette er en af ​​verdens førende aktivitetsapps for løbere, cyklister og svømmere og også for folk, der træner i gymnastiksalen, kajak eller dyrker yoga. Den nyeste version har god support til Apple Watch, så du kan synkronisere træning og aktiviteter, du har optaget ved hjælp af Apples træningsapp med Strava og online-tracking sporing . Den giver et godt overblik over alle dine aktiviteter.

Strava opdateres konstant. Bare dage efter synkroniseringen med Apple Watch var på plads, var der en ny opdatering med bedre svømningsregistrering og forbedret skridtregistreringtrinopdagelse under løb den. To uger tidligere var der nye funktioner til skiløbere og til aktivitetsdeling ud over nogle interaktive 3D-kort.

Stravas vigtigste salgsargument er stadig det sociale aspekt af appen. Dette hæver den over andre GPS-tilsluttede træningsapps. Ud over at sammenligne dine egne præstationer, kan du også sammenligne dem med andre brugere. Du kan konkurrere og komme højt påpå geografiske toplister, og du kan dele med venner og tilhængere for at få opmuntringer og værdifuld feedback.

Du får de allerbedste dele af appen gennem Premium-abonnementet. Det er ret overkommeligt for en fitnessapp: 59,- kr. om måneden eller 449,- kr. om året.

Hole19 Golf GPS & Scoring

(Image credit: Stat Track Technologies Lda.)

Hole19 Golf GPS & Scoring

Gratis med køb i appen

Hole19 hævder at være den mest anvendte GPS-baserede golfapp i Storbritannien. Her er der registreret mere end 10 millioner runder. Den hævdes at være lige så præcis som en rigtig caddie.

Som sædvanligt med sportsapps udføres det meste af arbejdet af iPhone-appen, mens Apple Watch-ledsageren kun giver dig de mest basale funktioner og information, du har brug for, når du er ude på greenen.

Hovedappen giver dig to hovedværktøjer: GPS-baseret afstandsmåler, der viser dig, hvor langt du er fra målet, samt eventuelle farer på vejen, og en digital scoretabel, der opdaterer dine statistikker over tid.

På uret kan du se afstanden til greenens forkant, midte og bagkant. Med et stryg får du en skærm, hvor du kan kortlægge din præstation. Det hele er meget enkelt og lige til, så du kan følge dine træningsprogrammer uden at blive for distraheret.

Appens anvendelighed afhænger af, om den kender banen, du spiller på. Hole19 kender over 42.000 baner i 201 lande, så dine favoritter burde helt sikkert være her. Det er gratis at prøve appen, så du kan finde ud af, om den er til dig, før du beslutter at abonnere på den.

Seven – 7 Minute Workout

(Image credit: Perigee)

Seven - 7 Minute Workout

Gratis med køb i appen

Hvad kan du nå på syv minutter? Du kan lytte til to korte popsange. Du kan se en tiendedel af et afsnit af Game of Thrones. Eller du kan ændre dit liv. Det er, hvad Seven lover dig. Det er en app baseret på ideen om, at alle kan komme i meget bedre form, hvis de afsætter syv minutter hver dag. Du har ikke brug for et fitness-medlemskab, intet udstyr, bare dig selv og et Apple Watch. Og telefonen.

Vi vil dog anbefale, at du starter med din iPhone. Der vil du se, hvordan hver øvelse skal udføres korrekt, noget som skærmen på Apple Watch ikke er stor nok til. Det nytter ikke at slide i syv minutter, hvis du udfører øvelserne forkert. Så kan du gøre mere skade end gavn. Når du har lært, hvad du skal gøre, kan du bruge dit Apple Watch, så øvelsens varighed og pauserne mellem dem er korrekt og til at registrere aktiviteten.

Appen er nem at bruge og fuld af nyttige øvelser. Den giver dig god visuel feedback og solid information. Du kan konkurrere mod venner eller nå mål i appen. Hvis du køber det månedlige abonnement til 99,- kr., får du adgang til over 200 øvelser. Seven giver dig mulighed for at træne når som helst og hvor som helst, hvilket kan få dig til at indarbejde gode træningsrutiner.

Swing Tennis Tracker

(Image credit: Mangolytics Inc.)

Swing Tennis Tracker

Gratis med køb i appen

Swing Tennis Tracker blev udviklet til seriøse tennisspillere under vejledning af Andy Roddick og James Blake. Appen er udviklet til at analysere dine slag og registrere dine statistikker. Dette er ikke kun en app til en person. Her kan scores synkroniseres med andre Apple Watch-brugere. Siri-integrationen er fremragende, når det kommer til kampe og træning, og det samme gælder for aktivitets- og sundhedsapps, Du får også strålende visuel feedback om, hvor hårdt du rammer.

Apple Watch-komponenten fokuserer på registrering og feedback, mens mobilappen tager sig af scores, statistik og video samt giver dig teknisk rådgivning efter hvert slag. Det er en fantastisk app til individuelle spillere, men den kan også bruges af forældre, trænere og hold, så du kan kortlægge præstationen for flere spillere.

Appen har to abonnementer, nemlig Pro-udgaven til 999,- kr. om året (eller 129,- kr. om måneden) eller Semi-pro-abonnementet til 509,- kr. om året

Start With Yoga

Foto: I/O Assembly (Image credit: I/O Assembly)

Start with Yoga gør nøjagtigt, hvad navnet antyder. Appen er designet til at få dig til at komme i gang med yoga. Det blev udviklet til dels på grund af frustration med andre yoga-apps, som ikke gav dig uafhængige Apple Watch-apps. Udvikleren har fortalt os, at "med de fleste yoga-apps skal du se på telefonen, hvilket fungerer dårligt med yoga". Med denne Apple Watch-app kan du holde dig væk fra din telefon og dens distraktioner.

Appen er meget enkel, og der er en vis charme. Du starter med foruddefinerede rutiner, og du kan bruge iPhone-delen af ​​appen til at oprette dine egne rutiner baseret på klare (og søde) illustrationer. Fortæl appen, hvor længe du vil holde en position, og den overvåger hver strækning og flytter til den næste, når tiden er inde.

Her lægges der mest vægt på begynderfasen. Selvom appen ikke rummer mange af de mere avancerede stillinger, som erfarne praktikere forventer, er det stadig nok at tage fat på her. Sørg dog for at søge professionel sundhedsrådgivning, hvis du har udfordringer, der kan hæmme din fitnessevne - ligesom med alle træningsapps.

Nike Run Club

Nike Run Club

Gratis

Den langvarige kærlighedshistorie mellem Nike og Apple bærer fortsat frugt. Den seneste version af Nike Run Club-appen tilbyder nogle velkomne forbedringer.

Nu er den integreret med Siri Suggestions, hvilket betyder, at appen kan estimere, hvor meget tid du vil bruge på et løb baseret på data fra dine tidligere ture. Funktionen er dybest set slået fra, så den generer dig ikke, hvis du ikke selv vil have det.. Du får også nye sammenligninger på Apple Watch med for eksempel en infografisk urskive, der viser, hvor langt du har løbet denne måned.

Der mangler ikke ligefrem løbe-apps i App Store, men Nike har et lidt højere budget end de fleste, og det afspejles i det faktum, at appen opfattes som lidt mere eksklusiv end mange af konkurrenterne. Den kortlægger og gemmer alle sine løb ved hjælp af urets indbyggede GPS og giver dig mulighed for at lytte til guider, mens du løber. Her får du en bred vifte af udfordringer, der holder dig motiveret og gode muligheder for deling i sociale netværk. Her kan dine venner blive dine cheerleadere!

Designet er generelt godt, og Watch-appen tilbyder langt mere end elegance. Her får du al den information, du har brug for, mens du er ude og løber. Dette er virkelig en god løbe-app.

Nike Training Club

Nike Training Club

Gratis

Nike og Apple er verdens bedste venner, så det er ikke underligt, at Nike er kommet med endnu en Watch-app. Denne er også meget god. Nike Training Club er beskrevet som "din perfekte personlige træner" og tilbyder mere end 180 øvelser, der dækker styrke, udholdenhed, mobilitet og yoga, som alle er gratis. Du får daglige, tilpassede træningstip baseret på dine tidligere aktiviteter og fleksible træningsplaner, der sammen med tip fra professionelle undervisere hjælper dig med at nå dine mål.

Appens opgaver deles mellem iPhone og Apple Watch. På din mobil planlægger og kortlægger du, mens du bærer uret, når du rent faktisk træner. Her får du kun det, du har brug for oplysniner under træningen, såsom puls og antallet af gentagelser, du skal udføre, før du kan slappe af med en velfortjent drik efter eget valg

Appen er på ingen måde unik i sin kombination af Apple Watch og træningskortlægning, men den har Nikes øjeblikkeligt genkendelige visuelle udtryk. Det specielle ved denne app er, at ingen af ​​dens mange øvelser er skjult bag køb i appen eller dyre abonnementer. Alt i appen er gratis.

Headspace

Headspace

Gratis med køb i appen

Hvis du føler, at din hverdag er travl og stressende, kan Headspace være nyttig. Appen er bygget på mindfulness, som handler om at få dig til at føle dig roligere uden for stor indsats. Det er faktisk det modsatte af indsats. Mindfulness handler om at tage en pause fra stress og jag.

Apple Watch-appen er en del af en bredere løsning til iPhone og iPad. Den fungerer som en påmindelse og som en vejleder. Den inspirerer dig til at vælge en øvelse og koncentrere dig om den i en bestemt periode. Den har også en SOS-tilstand, der træder i kraft, når du føler dig overvældet og har brug for øjeblikkelig hjælp. Det er dog hovedappen, der gør det meste af arbejdet. Den giver dig daglige mindfulnes-øvelser og sessioner designet til at hjælpe dig med alt fra stress på arbejdspladsen til søvnbesvær.

Den er rigtig godt sammensat, men noget, der kan give dig mere stress, er faktisk prisen. Selvom det er gratis at afprøve appen, skal du stadig have et abonnement for at drage fuld fordel af den. Dette koster 99,- kr. om måneden eller 749,- kr. om året. Abonnementet fornyes automatisk, så du skal deaktivere det i iTunes for at stoppe det.

WebMD

WebMD

Gratis

Lægelige apps er ikke udviklet for at overbevise dig om, at din milde hovedpine faktisk er dødbringende hjernekræft. De er primært til for dit gode helbreds skyld. Det er dog korrekt, at WebMD sammenligner dine symptomer med kendte sygdomme og dermed kan skræmme dig fra vid og sans. Dette er dog ikke det mest interessante ved ledsagerappen til Apple Watch.

Med WebMD kan du planlægge dit medicinindtag detaljeret med oplysninger om dosering og muligheden for at få påmindelser om, hvad du skal tage, og hvornår du skal tage det. Dette kan komme som en beskedalarm, eller du kan få det op som et urskivebillede, så det vises midt på urskærmen.

Det kan også minde dig om eventuelle forhold, f.eks. at du har brug for at tage medicinen sammen med mad eller på tom mave. Dette er den enkle type opgaver, som Apple Watch udfører så godt.

Ud over hovedappen til iPhone er der meget mere at opdage. Du kan læse om bivirkninger og forholdsregler relateret til specifik medicin eller bare få de nyeste sundheds- og wellnessoplysninger fra forskellige troværdige kilder.

WorkOutDoors

Hvis du foretrækker at træne langt væk fra folkemængderne, vil du nyde WorkOutDoors. Dette er en træningsapp, der er baseret på vektorkort, som du nemt kan rotere og zoome ind, og som følger, hvor du er og din udvikling.

Hvis du har en Apple-Watch-model med GPS, bruger appen denne, og du behøver ikke at tage din mobil med på turen. Her er funktioner som brødkrummesporing, brugerdefinerede placeringer og brugerdefinerede statistikker, så du kan gøre appen til din egen.

Du kan også eksportere sessionerne fra iPhone-appen i GPX-format, som igen kan importeres til mange andre træningsapps og websteder.

Appen gør god brug af farvekodning for at gøre firkanterne ekstra klare. Kortet roterer automatisk undervejs, så du holder styr på retningen. Det er en fantastisk app til de fleste udendørsaktiviteter.

Streaks

Nøglen til et bedre liv er ikke at næsten dræbe dig selv på løbebåndet og derefter opgive træningen efter et par uger. Det handler om at foretage små, varige ændringer i livet - ændringer, du er i stand til at indarbejde og holde fast i. Her får du hjælp fra Streak.

Uanset om du prøver at spise sundere, træne mere eller holde op med at ryge, hjælper Streak dig med at identificere gode og dårlige vaner. Her får du mange rapporteringsværktøjer, så du nemt kan holde øje med, hvor godt du har det. Du kan kortlægge op til 12 opgaver parallelt.

Det behøver ikke at være om motion eller diæt. Du kan minde dig selv om at lufte hunden, studere, tage vitaminer eller øve et musikinstrument. Det er dejligt, at der også er opgaver til kørestolsbrugere.

Streaks udmærker sig gennem integrationen med sundhedsappen. Her henter den data for at kunne skabe passende opgaver til dig. Det reducerer meget af den formularudfyldning, du finder i lignende apps, og det er især effektivt, hvis du prøver at etablere gode og sunde vaner, eliminere dårlige vaner eller begge dele.

Du får også påmindelser, så du ikke glemmer de mål, du har sat. Derudover får du en høj grad af tilpasning.

MyFitnessPal

MyFitnessPal

Gratis, med kjøp i appen

Viden er magt, og hvis du prøver at tabe dig, er kaloritælling et godt sted at starte. MyFitnessPal beregner den daglig kaloriedosis baseret på, hvor meget du vil tabe dig eller tage på. Du registrerer den mad, du spiser, når du træner osv.

Apple Watch opdaterer dig løbende om, hvor mange kalorier du kan bruge, og hvordan de fordeler sig på blandt andet proteiner og kulhydrater. Dette kan integreres med skridttælleren, så du ikke behøver at indtaste skridtene manuelt. Det hele er simpelt, praktisk og nyttigt.

Walkmeter GPS Pedometer

Walkmeter

Gratis eller 89,- kr.

Hvis gåture er lige dig, kan du med Walkmeter tælle skridt, se dine bevægelser på et kort og få detaljerede grafer. Watch-appen har klar datarapportering, og du kan starte og stoppe en gåtur på håndleddet ved hjælp af Force Touch-funktionerne på Apple Watch.

Apples egen Workout-app har meget at tilbyde, men Walkmeter er mere detaljeret, og kortoplysningerne er gode på iPhone-skærmen. Appen er gratis, men for at sikre fuld ydeevne på uret skal du opgradere til Elite-versionen til 89,- kr. Så får du en masse godbidder, inklusive træningsplaner og beskeder, når du når bestemte mål eller afstande.

CARROT Fit

Nogle kender måske til vejr-appen fra CARROT, hvor vejrudsigterne formidles med sarkasme og løgne. CARROT ønsker dog at gøre dig ulykkelig på flere måder, og hvad kan være bedre end en ond AI end at have kontrol over en træningsapp?

CARROT Fit har en ret uortodoks tilgang til at motivere dig til at blive sundere og tabe dig.

CARROT Fit siger «kom i form - ellers ...». For at opnå dette giver den dig et dusin straføvelser (og endnu flere er tilgængelige gennem køb i appen) ledsaget af trusler, latterliggørelse, bestikkelse og et par spredte komplimenter.

Det hele er uhøfligt og ubehøvlet - og langt mere underholdende end at udfylde ringene i Apples egen aktivitetsmåler. Vi er sikre på, at dette er den eneste træningsapp, der belønner fremskridt med fakta om katte. Men husk, at der faktisk er en ordentlig aktivitetssporing skjult derinde. Den sporer antallet af trin og vægttab, husker træningen for dig og indlæser dataene i Apples sundhedsapp.

Det meste af personligheden findes i iPhone-appen, men på Apple Watch kan du få alarmer, der lover dig "syv minutter i helvede". Hvis du syned, det er kedeligt at tabe dig, kan CARROT være den gulerod, der motiverer dig.

Lose It!

Lose It!

Gratis med køb i appen

Hvis urremmen er blevet lidt strammere for nylig, kan denne app være løsningen. Den er udviklet til at nå dine diætmål "uden at skulle ty til mislykkede kostvaner" og andet vrøvl.

Her registreres de kalorier, du har indtaget, og de mål, du har sat. Appen koncentrerer sig om ernæring og samlet kalorieindtag og fungerer godt sammen med andre træningsapps og inviterer dig til en onlin gruppe af ligesindede, hvor alle opmuntrer hinanden til at nå idealvægten.

Her kan du også fastsætte træningsmål og koncentrere dig om generel trivsel, så det handler ikke kun om vægttab.

Apple Watch kan ikke helt erstatte mobilappen. For eksempel skal du have din telefon, hvis du vil bruge stregkodescanneren til automatisk at registrere, hvad du spiser, og de teambaserede funktioner, såsom gruppeudfordringer, der er forbundet med telefonen. Men det er stadig en god måde at koncentrere sig om målene og følge fremskridtene og holde motivationen oppe, uanset hvor fristet du måtte være til at gøre noget andet.

Du kan prøve appen gratis, men der er flere forskellige betalingsabonnementet.