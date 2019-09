Hvis det ikke var for den altid tændte skærm, ville Apple Watch 5 være det produkt med færrest nyheder i et Apple-produkt til dato. At vi ikke længere skal ”vække” skærmen er dog et kæmpe boots for Watch 5 og retfærdiggør netop lanceringen.

Apple Watch Series 5 kommer ikke til at vælte nogen bagover, som det var tilfældet med Apple Watch 4 – men det har en vigtig tilføjelse, som ikke var at finde i sidste års model.

Hvor iPhone for tiden ikke lader til at udvikle sig så meget, så vi store ændringer i sidste års Apple Watch, så forventningerne var ikke så store i denne ombæring.

Der er dog blevet plads til en væsentlig ændring: skærmen på Apple Watch 5 slukker aldrig helt. Denne nye altid tændte skærm lader dig se skærmen, hvad enten du sidder i møde eller træner og kan altid se hvad der sker på skærmen

Her er tale om en meget dyr gadget, som du kan spænde om håndleddet – så vi prøvede uret af, for at se om Apple Watch 5 er værd at opgradere til.

Apple Watch 5 lanceringsdato og pris

(Image credit: TechRadar)

Apple Watch Series 5 blev annonceret samtidig med iPhone 11-serien under årets lanceringsevent d.10 september. Apple har bekræftet, at Apple Watch 5 kan købes fra d. 20. september, samme dag som de nye iPhones.

Note: Hermes-udgaven af Apple Watch 5 kan købes fra fredag d. 20 september imens Apple Watch 5 Nike-versionen først kan købes tre uger senere, fra d. 5. oktober.

Uret koster fra 3.499 for GPS-modellen på 40mm og 3.799 for 44mm-udgaven. Vil du have modellen med GPS og mobildata skal du minimum af med 4.299 kroner. De billigste modeller er af aluminium og uret bliver dyrere, hvis du vælger rustfrit stål. Kig selv forbi Apples hjemmeside for at sammensætte din egen model ud fra farver, materialer og størrelse.

Som tidligere laver Apple også en model i samarbejde med Nike, som har ekstra remme og grafik. Apple har ikke annonceret om disse modeller kun fås i GPS-versionen eller om der også kommer en model med mobildata.

Design og skærm

Hvad skærmen angår, holder Apple sig til same OLED-teknologi, som de har brugt de seneste år. Apple Watch Series 5 har derfor en lysstærk og farverig skærm, som er let at aflæse på håndleddet. Der er dog blevet plads til en meget væsentlig forskel: Apple har droppen ”raise to wake”-funktionen, så du ikke længere skal vrikke på håndleddet for at se klokken eller notifikationer. Vi har tidligere været imponerende over hvor præcise de tidligere Watch-ure har været til at aflæse hvornår du har kigget på skærmen, men det er slut nu. Du kan enten se alle detaljerne eller skærmen kan skrue kraftigt ned for lysstyrken og nøjes med basal information. Således ser ”On” og ”Ambient”-skærme ud side om side.

Billede 1 af 6 (Image credit: TechRadar) Billede 2 af 6 (Image credit: TechRadar) Billede 3 af 6 (Image credit: TechRadar) Billede 4 af 6 (Image credit: TechRadar) Billede 5 af 6 (Image credit: TechRadar) Billede 6 af 6 (Image credit: TechRadar)

Vi oplever det som en kærkommen ny funktion. Særligt er den nyttig, når man træner med Workout-appen, hvor du nu lettere kan se dine data, uden behov for at vrikke på håndleddet. Ved styrketræning eller løb slipper du ligeledes for det ekstra besvær – og det er rart at se, at Apple har droppet det. Det er uklart, hvordan det vil fungere med tredjeparts-apps, så vi må vente og se hvordan det fungerer i praksis, når vi skal anmelde uret.

(Image credit: TechRadar)

(Image credit: TechRadar)

Især betragtningsvinklerne er imponerende, når der er skruet ned for lysstyrken på Watch 5 – uanset hvor du kigger fra, kan du aflæse skærmen. De større 40mm og 44mm-design fra sidste års Apple Watch 4 er tilbage, hvilket af flere årsager er forventet. For det første beholder Apple sine designs over flere år, og havde de ikke gjort det, ville det have betydet endnu flere størrelser af remme og andet tilbehør.

(Image credit: TechRadar)

Tredjepartsmarkedet holdes I live ved at holde tingene simple, så der er god grund til at holde sig til 44mm og 40mm-modellerne. Designet af Watch 5 er næsten som forventet: afrundede kanter, med små huller til højttaleren (som nu kan tale til dig, når du træner). Det er naturligvis vandtæt ned til 50 meter i op til 10 minutter, så du kan sagtens svømme med det på eller have det på i bad.

Den største forskel i forhold til designet skal ses i materialerne – Apple har afsløret Watch 5 i en ny keramisk- og titanium-udgave (selvom førstnævnte også har eksisteret tidligere), i et forsøg på at øge antallet og muligheder samt hæve priserne.

(Image credit: TechRadar)

De føles behagelige på håndleddet, selvom vi ikke var imponerede over den keramiske udgave, da den først udkom. Det håber vi er blevet bedre – den føles i hvert fald lækker, men er måske ikke helt den højere pris værd.

Men vi er måske heller ikke I målgruppen for den slags bling og selvom titanium-modellen er temmelig dyr, kan den nye model måske friste nogle til at opgradere alligevel.

Der er ikke meget forskel på Apple Watch Series 4 og Series 5 – der er mest tale om en opdateret model, men den store skærm og afrundede kanter føles godt på armen, og det store udvalg af remme gør den til et fornuftigt køb for iPhone-ejere.

Fitness-funktioner

Apple har ikke tilføjet meget nyt i forhold til træningsfunktioner i Watch 5, hvilket nok primært skyldes, at der ikke er meget ny hardware at arbejde med.

Her er stadig en ECH-monitor, men det var sidste års overskrift og den begynder nu at blive anerkendt i en række lande. Den omdiskuterede søvnsporing blev ikke til noget, hvilket giver mening, eftersom batteriet ikke er blevet større, men du kan naturligvis stadig tracke alle fitness-muligheder (fra svøming til yoga) med uret – ligesom du kan tracke udbyttet fra træningsudstyr såsom stepbænke og løbebånd. Igen er vi dog nødt til at teste det ordentligt i den virkelige verden – selv en forbedret GPS er svær at forholde sig til, da uret ikke giver besked om hvornår det har forbindelse til en satellit.

Apple Watch Series 5 batterilevetid

(Image credit: TechRadar)

Apple har endnu en gang ikke forbedret batterilevetiden i sit ur, og holder sig til de samme 18 timer, som bliver lovet igen og igen – siden de første ure kom på gaden.

Hvad dette så bliver til i dagligt brug, hvor en forbedret processor er med til at optimere strømforbruget, må vi vente og se – men vi ser frem til at se, om det kan levet op til batterilevetiden i ure som Samsung Galaxy Watch Active 2 og andre lignende modeller.

Den primære forskel er den altid tændte skærm, og at Apple har formået at beholde batterilevetiden på samme niveau imens skærmen altid er tændt, kommer som en overraskelse. Vi må dog vente og se, om det også holder i dagligt brug og om vi kan få samme levetid ud af det som vi kan med Watch 4.

Tidlig dom

(Image credit: TechRadar)

Hvis du forventede et helt nyt Apple Watch, kan du godt stille kalenderen til 2020 og holde vejret lidt endnu. Apple Watch 5 er nemlig, på stort set alle områder, ikke meget andet end en mindre opgraderet udgave af Watch 4.

Den primære nyhed er skærmen, som nu altid er tændt, hvilket vi ikke troede var muligt at se i år og som virkelig leverer varen. Men håbede man på mere dramatiske ændringer i 2019, blev man nok skuffet. Dette er i teorien et Apple Watch 4S med en ny skærm, noget lidt anderledes end sidste års model.

Dermed ikke sagt at det er et dårligt ur – alle forbedringer er velkomne – men vi forventer, at Apple har mere i ærmet- og bør give os noget mere, hvis de fortsat vil ligge i spidsen på smartwatch-markedet.