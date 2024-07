iOS 17.6 er landet og får en ny "Catch Up"-funktion til sportsfans

Apple har netop udgivet to nye versioner af iOS – iOS 18.1 developer beta, som inkluderer nogle meget ventede Apple Intelligence-funktioner, og iOS 17.6.

Det er sidstnævnte, vi ser på her, og selv om det er den mindst spændende af de to softwareopdateringer, er det også langt den sikreste at downloade, da det ikke er en betaversion. Opdateringen indeholder faktisk nogle fejlrettelser og sikkerhedsopdateringer, så om noget burde den gøre din telefon mere stabil og sikker.

Disse fejlrettelser og sikkerhedsopdateringer er nok den vigtigste del af denne opdatering og hovedårsagen til, at du bør downloade den. Men iOS 17.6 indeholder også en dejlig ny funktion i form af "Catch Up".

Begrænset tilgængelighed i øjeblikket

"Catch Up" - som opdaget af 9to5Mac – giver seere af sportsbegivenheder på Apple TV mulighed for at indhente det, de er gået glip af, hvis de begynder at se med midt i en kamp. Det sker ved at vise en række klip med højdepunkter fra kampen frem til tidspunktet, hvor de begynder at kigge med.

Det er naturligvis valgfrit, om du vil se dem, men du får mulighed for at gøre det, når du opretter forbindelse til en igangværende kamp, eller du kan til enhver tid hente højdepunkterne frem fra videoafspillerens kontrolmenu.

Catch Up-funktionen på Apple TV. (Image credit: Apple)

I øjeblikket ser "Catch Up" ud til kun at være tilgængelig som en del af Major League Soccer i USA og Canada, men det virker meget sandsynligt, at funktionen vil blive tilbudt til flere sportsgrene og ligaer verden over i fremtiden. For eksempel ville det være en fantastisk funktion at have til f.eks. fodbold og håndboldkame og meget mere.

For at downloade iOS 17.6 på din iPhone skal du gå til Indstillinger > Generelt > Softwareopdatering. En lignende opdatering, iPadOS 17.6, er nu også tilgængelig for iPad-brugere. Hvis din enhed i øjeblikket kører en version af iOS 17 eller iPadOS 17, kan du downloade disse nye opdateringer.

Få daglig indsigt, inspiration og tilbud i din indbakke Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere. Kontakt mig med nyheder og tilbud fra andre Future mærker Modtag e-mail fra os på vegne af vores betroede partnere eller sponsorer

Under alle omstændigheder er iOS 17.6 værd at downloade, selv om danske brugere ikke har mulighed for at bruge "Catch Up" lige nu, primært på grund af de nævnte fejlrettelser og sikkerhedsopdateringer. Det hele afhænger også af, hvilke rettigheder Apple TV kan få fat på.

Hvis du håber på flere nye funktioner, må du måske vente på iOS 18, som sandsynligvis forlader betafasen i eller omkring september.