Siri kan blive Apples største fiasko nogensinde, hvis der er hold i de rygterne om nye forsinkelser frem mod iOS 27

Ifølge kilder har Apple udskudt nogle af Siris AI-funktioner til efter iOS 26.4.

Disse vil nu i stedet blive inkluderet i iOS 26.5 eller iOS 27.

Funktionerne blev første gang præsenteret i juni 2024.

Siri's længe lovede AI-overhaling er ved at blive en stor pinlighed for Apple. Det blev først annonceret i juni 2024, da Apple sagde, at det ville blive lanceret som en del af iOS 18 samme år, men nu er det 2026, og det er stadig ikke kommet. Og ikke nok med det – det ser nu ud til at blive yderligere forsinket.

Vi har hørt, at den endelig kunne komme, i det mindste delvist, med iOS 26.4, som forventes at blive lanceret snart, men Apple-kilden Mark Gurman, der skriver for Bloomberg (via 9to5Mac), siger nu, at i det mindste nogle af de funktioner, der tidligere var planlagt til iOS 26.4, i stedet vil blive inkluderet i iOS 26.5, der forventes i maj, og iOS 27, der forventes i september.

Gurman – der plejer at være en meget stabil kilde, når det kommer til Apple-nyheder – henviser til »folk med indsigt i sagen« og tilføjer, at de funktioner, der mest sandsynligt vil blive udskudt, er »stemmestyring af handlinger i apps« og »Siri's udvidede mulighed for at bruge personlige data«. Som Gurman forklarer, vil dette give brugerne mulighed for f.eks. at bede assistenten om at søge gennem gamle tekstbeskeder for at finde en podcast, som en ven har delt, og afspille den med det samme.

Hvis dette er korrekt, vil Siris AI-overhaling ikke have de fleste af de annoncerede kernefunktioner før omkring to år efter annonceringen. og nogle funktioner kommer endda først med iOS 27.

Helt urimelig lang ventetid

Selv isoleret set ville dette være en latterligt lang forsinkelse og ikke særlig fair over for kunderne, især dem, der har opgraderet til iPhone 16-serien, delvist på grund af løftet om disse funktioner. Det bliver endnu værre, når man tænker på, hvor langt foran Android er med hensyn til AI-funktioner, hvor Gemini allerede leverer meget af det, Apple har lovet for Siri i flere år nu.

Faktisk er Apple så langt bagud, at virksomheden i det mindste midlertidigt synes at have opgivet at konkurrere direkte og i stedet indgået en aftale med Google om at bruge Gemini som hjernen bag Siri. Men selv med denne aftale på plads fortsætter ventetiden.

Apple er ikke fremmed for pinlige situationer og fiaskoer – fra »antennagate« og »bendgate« til den dårlige tilstand, Apple Maps blev lanceret i, og den udgåede trådløse AirPower oplader – men ingen af disse problemer har varet så længe som den aktuelle situation med Siri.

Ikke alene er Siri langt bagud i forhold til sine konkurrenter på dette område, men selv før AI blev mainstream, blev Siri generelt betragtet som mindre hjælpsom og brugbar end sine Android rivaler. Af en eller anden grund er dette noget, Apple har kæmpet med på den ene eller anden måde, lige siden Siri blev lanceret.

Forhåbentlig vil Siri endelig blive konkurrencedygtig, når den lovede AI-overhaling leveres, men i betragtning af hvordan tingene har set ud indtil nu, ville vi ikke blive overraskede, hvis Siris smarteste funktioner bliver yderligere forsinket.