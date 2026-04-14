“Tondövt och kortsiktigt”: Apple Maps har reklam-popups i iOS 26.5-betan och användarna rasar

Kod för annonser i Apple Maps har tidigare upptäckts

Nu har en popup riktad till användare dykt upp

Många ser det som ett steg i fel riktning för Apple

Vi visste redan att annonser var på väg till Apple Maps, men i och med lanseringen av den andra betaversionen av iOS 26.5 har vi nu fått det första tecknet som faktiskt syns för användare på att appen kommer att börja visa betalda annonser från lokala företag och platser.

Som uppmärksammats av 9to5Mac innehåller Apple Maps i iOS 26.5 beta 2 en popup som säger: “Maps kan visa lokala annonser baserat på din ungefärliga plats, aktuella sökord eller kartvyn du tittar på när du söker.”

Apple säger dock att man ännu inte går lika långt som Google Maps när det gäller spårning. Meddelandet avslutas nämligen med: “För din integritet är annonseringsinformationen inte kopplad till ditt Apple-konto.”

Apple har inte sagt särskilt mycket mer om annonser i Apple Maps, men har berättat för sina företagskunder att de nu kan lägga in sponsrade resultat i Apple Maps, något som beskrivs som “ett nytt sätt att bli upptäckt”.

Ett rykte på spel?

En av de viktigaste sakerna Apple brukar lyfta fram för att skilja sig från Google – i kartor, e-post, AI, webbläsare och mycket annat – är företagets fokus på integritet, säkerhet och en upplevelse med minimalt med annonser.

Mot den bakgrunden är det kanske inte så konstigt att reaktionerna från användare på plattformar som Reddit har varit ganska negativa. En användare kallar beslutet “tondövt och kortsiktigt”, medan en annan skriver att Apple gör en “speedrun” för att “förstöra” sitt rykte.

Flera Reddit-användare säger också att de tidigare varit villiga att betala ett premiumpris för Apples hårdvara just eftersom de förväntat sig färre annonser, något som nu får vissa att omvärdera den inställningen.

Det är ännu inte klart exakt när annonser i Apple Maps kommer att dyka upp för alla användare och i alla länder, men med den här popupen i iOS 26.5 beta 2 verkar det som att just den här iPhone-uppdateringen kan bli den som först introducerar annonser i både sökresultat och sektionen Suggested Places.