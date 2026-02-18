iOS 26.4 kommer att ge din iPhone dessa 5 uppgraderingar – men det finns fortfarande inga tecken på den nya Siri

Apples iOS 26.4-beta har landat till iPhone

Uppdateringen innehåller flera intressanta nyheter

Men den saknar nya Siri med Apple Intelligence

Apples iOS 26.4 är här – åtminstone i betaversion – och den för med sig ett gäng nya funktioner och förbättringar. Från hälsomätvärden till kamerajusteringar finns det många uppgraderingar i betan – och en tydlig frånvaro.

Vi har samlat några av de mest betydande förändringarna här nedanför, så att du kan se vad du får om du väljer att ladda ner och installera betan. Om du bestämmer dig för att göra det, se till att säkerhetskopiera din iPhone ifall något skulle gå fel.

1. Audio Zoom i Kamera-appen

Apples Kamera-app har fått en ny inställning kallad “Audio Zoom” i iOS 26.4. När den är aktiverad fokuseras det inspelade ljudet på motivet i din video när du zoomar in. Det kan hjälpa till att minska störande bakgrundsljud – eller åtminstone göra att de inte hamnar i fokus – och göra det lättare att höra ljudet från motivet.

Det har skett flera förändringar i Hälsa-appen i iOS 26.4 som förhoppningsvis gör det enklare att förstå ditt välmående. Till exempel innehåller sömnsektionen nu ett nytt mått för genomsnittlig läggtid som visar när du gått och lagt dig under de senaste 14 nätterna.

Dessutom innehåller Vitals-sektionen nu din syremättnad i blodet i den dagliga sammanfattningsgrafen. Tidigare versioner av iOS hade visserligen ett avsnitt för blodsyre, men nivåerna var inte lika enkla att hitta.

3. Personlig surfzon

Använder du Personlig surfzon för att dela din iPhones datamängd med andra enheter? I iOS 26.4 är det nu mycket lättare att se hur mycket data som används på det sättet. I avsnittet Personlig surfzon i Inställningar kan du trycka på Dataanvändning för att se hur mycket data som skickats till dina Apple-enheter, medan produkter som inte är från Apple listas under Andra enheter. Din totala förbrukning visas bredvid knappen Dataanvändning.

4. Apple Music

Vill du lägga till en låt i flera spellistor i Apple Music? Tidigare gick det inte, vilket var en frustrerande begränsning i Apples musiktjänst. Nu ändras det i iOS 26.4, där uppdateringen låter dig välja en låt och lägga till den i flera befintliga spellistor samtidigt. Det bör spara dig en hel del tid när du hanterar ditt musikbibliotek.

5. Genvägar

Apples app Genvägar är ett riktigt – och underskattat – verktyg på din iPhone. Med iOS 26.4 får den en ny kontroll för att ställa in laddningsgräns för batteriet. Den låter dig automatiskt sätta en gräns för hur hög procent din iPhone laddas till, vilket kan förlänga livslängden och minska batterislitage. Funktionen fungerar i steg om 5 % från 80 % till 100 % och speglar en liknande genväg som nyligen lades till i macOS 26.4.

Var är nya Siri?

Trots alla uppdateringar finns det en funktion som märkbart saknas: en omarbetad version av Siri med Apple Intelligence. Tidigare rykten hävdade att den skulle introduceras i iOS 26.4, men trots dessa uppgifter sitter vi fortfarande kvar med standardversionen av Apples virtuella assistent.

De senaste dagarna har det även rapporterats att Apple haft problem med den nya Siri-versionen och att funktionen kan skjutas upp till senare versioner av iOS 26, eller till och med iOS 27. Det låter som dåliga nyheter för Apple och nu när frånvaron är bekräftad väcker det allvarliga frågor kring Apples förmåga att mäta sig med konkurrenterna inom artificiell intelligens. Den nya Siri behöver verkligen imponera om Apple ska ha en chans att konkurrera – när den väl dyker upp.