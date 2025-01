Philips' nye Dolby Atmos-lydplanke løser tre problemer for TV-er i mellomklassen

Philips' nye lydplankeserie er nettopp blitt avduket og det ser ut til å være et veldig gjennomtenkt sett med enheter designet for å løse sentrale problemer som selv mange av de beste lydplankene på markedet ikke takler særlig godt.

Først ute er Philips B8500 (bildet over), som er den mest avanserte av de tre og som fanget vår oppmerksomhet, ikke bare fordi den støtter både Dolby Atmos og DTS:X (som alle modellene her faktisk gjør). Det er en 5.1-kanals lydplanke med høyttalere til venstre, i midten og til høyre, pluss to vinklede sidehøyttalere, samt en åtte-tommers separat subwoofer.

De tre problemene med TV-er i mellomsegmentet (og ganske mange premiummodeller) som vi ser det løser er:

1) Den generelt middelmådige lyden fra disse TV-ene. Det er en solid lydplanke, så lyden blir mye bedre!

2) Designet er tilpasset TV-er med sentralstativ. Selvfølgelig er den spesielt designet for å smelte sømløst inn med TV-er som Philips OLED810 og Philips MLED950 – som også kom på markedet i år – men det vil sannsynligvis også passe bedre med de fleste TV-er som har et sentralt stativ, i stedet for at du må plassere den langt. foran TV-en for å unngå at den står ustabilt på stativet.

3) Den har 4K 120Hz HDMI-gjennomgang, noe som betyr at hvis TV-en din har to HDMI 2.1-porter for spill og det ikke er nok (siden du vanligvis trenger en av dem for lydplanken som en HDMI eARC-port), kan du fortsatt få en komplett neste generasjons spillopplevelse. Dette vil være nyttig for de med TV-er fra Philips, Panasonic, TCL, Hisense og mange mellomprismodeller fra Samsung.

Philips B8500 har imidlertid én ulempe: den mangler dedikerte oppoverrettede høyttalere, noe som betyr at alle Dolby Atmos-høydeeffekter vil være virtuelle. Dette kan dempe vår entusiasme en smule, men mye vil avhenge av prisen, som Philips ennå ikke har avslørt. Lanseringen er planlagt til september 2025.

(Image credit: Philips TV)

Den neste modellen er den superslanke Philips B8200 (bildet over), som også kommer med en superlang subwoofer som også har samme slanke design. Den er igjen designet for å passe godt med TV-er som har sentralt stativ, samt de som er veldig lave, med en høyde på bare 42 mm. Det er en 2.1-kanals soundbar og den lange subwooferen har to egne elementer og kan brukes vertikalt eller horisontalt. Det er ingen pris ennå, men lanseringen er planlagt til august 2025.

Til slutt har vi Philips B6100, som er designet for å være mindre bred enn andre lydplanker, slik at den kan passe mellom føttene på TV-er. Det er et annet 2.1-kanalssystem med en dedikert subwoofer og vil være tilgjengelig i mai 2025 (igjen, ingen pris ennå).

(Image credit: Philips TV)

Alle disse modellene har Bluetooth for lydstrømming, inkludert støtte for Bluetooth LE Audio, som er både god og fremtidssikker.

Høyttalerkonfigurasjonene her er ganske grunnleggende, så den endelige dommen over disse vil i stor grad avhenge av både pris og høyttalerkvalitet. Men vi liker veldig godt tilnærmingen deres, der de prøver å løse de praktiske designproblemene folk har med lydplanker, i stedet for å la kundene innse for sent at deres nye lydplanke ikke passer sammen med TV-en og at det vil være behov for et større stativ.

Alle disse modellene er bekreftet for lansering i Storbritannia og Europa, mens andre markeder fortsatt er uklare.