Eurocom, eksperter på eksklusive laptoper til arbeid og gaming, har akkurat kommet med en oppgradert utgave av sin mobile superdatamaskin, flaggskipet Raptor X18 . Det er en av de raskeste bærbare datamaskinene som noen gang er bygget.

Basiskonfigurasjonen kjører på en Core Ultra 9 275HX, den raskeste laptop-prosessoren fra Intel og toppmodellen koster i USA mer enn $15 000 (i skrivende stund rundt 1600 000 kroner).

For det beløpet får du en mobil Nvidia Geforce RTX5090 GPU med 24 GB GDDR7, 256 GB DDR5 RAM – et utrolig kraftig arbeidsminne – samt fire WD_Black 8TB PCIe Gen4 SSD konfigurert i RAID-0.

Som for tidligere mobile superdatamaskiner, har Eurocom betrodd en ODM («original design manufacturer») – mest sannsynlig Clevo – med design og produksjon av det som for øyeblikket er den kraftigste bærbare datamaskinen i verden.

Resultatet er en praktisk, om enn overveldende, finish der vidunderets sanne opphav røpes av tilstedeværelsen av et RGB-tastatur med individuell tastebelysning, N-Key Rollover og anti-ghosting.

En mobil superdatamaskin kan absolutt også være en av de beste gaming-laptopene.

Den 18-tommers skjermen som fullfører oppsettet kan spesifiseres opp til en UHD+-oppløsning (det er 3240 x 2400 piksler med et sideforhold på 16:10).

Dens 200Hz oppdateringsfrekvens viser at den også kan være særdeles velegnet til gaming.

Hvor denne bærbare datamaskinen vil være plagsomt mangelfull er batteritiden. Selv med et 99Wh-batteri, venter vi ikke at brukere skal kunne bruke denne bærbare datamaskinen under belastning i mer enn 60 minutter. Betrakt heller batteriet som en avbruddsfri strømforsyning (UPS) i stedet.

Det skyldes tilstedeværelsen av en strømkrevende GPU og CPU (som krever opp til henholdsvis 175W og 55W) samt fire minnemoduler, en stor skjerm og fire SSD-er.

Du kan også oppleve vekten (3,6 kg) og målene (400 x 320 x 33 mm) som en smule overveldende, men igjen er den mer en stasjonær erstatning i stedet for en ekte bærbar datamaskin.

Raptor X18 vs 16" MacBook Pro

(Image credit: Future)

Til sammenligning har den kraftigste Apple-laptopen, 16" MacBook Pro, en av de beste laptopene som noen gang er bygget, en salgspris på i underkant av 110 000 kroner når den er konfigurert med 128 GB RAM og 8 TB SSD.

275HX er den kraftigste bærbare CPU-en som er tilgjengelig akkurat nå, og nådde, på den populære referanseprogramvaren Passmar, et CPU-merke på litt over 61 000.

Den 16-kjerners M4 Max, Apples kraftigste bærbare CPU, leverer omtrent 43 700 poeng, et 40 % hastighetsdelta.

Sammenlignet med stasjonære kolleger, kommer 275HX foran EPYC 74F3, en 3 år gammel server-CPU fra AMD som har samme antall kjerner, men en TDP 4x høyere.

Raptor X18 vs Workstation PC

Et produktbilde av Dell Precision-arbeidsstasjonen (Image credit: Dell)

Flere Core 9 Ultra 275HX laptoper er planlagt lansert i løpet av de kommende ukene, men Eurocoms bærbare er den eneste med fire SODIMM-spor.

Vi konfigurerte en populær arbeidsstasjon-PC, Precision 5860 for å matche Raptor X18.

Med en tregere Intel Xeon W7-2495X CPU, en mindre kapabel Nvidia RTX 4500 Ada Generation profesjonell GPU og fire 4TB SSD-er, kom Dells alter-ego ut med en sjokkerende prislapp på $15 700 (nesten 170 000 kroner), uten en 4K-skjerm.

Den eneste besparelsen for den stasjonære arbeidsstasjonen er den 3-årige basistjenesten med fjerndiagnostisering som Dell tilbyr.

X18 har dessuten ikke bare én, men to 2,5 GbE Ethernet-porter. Det er første gang vi har sett denne kombinasjonen på en bærbar datamaskin. Og dessuten har den Wi-Fi 7.