Mener du RAM-krisen får PC-prisene til å løpe løpsk? Denne mini-PC-en i massivt gull til 1,7 millioner dollar er i en egen liga

Kubb har spesiallaget en mini-PC på bestilling til en kunde i Europa.

Det dreier seg om en viftefri Kubb-modell utført i 24-karats gull.

Verdien skal være 1,7 millioner dollar, noe som ikke er overraskende med tanke på at kabinettet består av 13 kg massivt gull.

Synes du PC-er har blitt for dyre på grunn av RAM-krisen? Det stemmer utvilsomt, men hvis du mente at en toppmodell (med for eksempel et RTX 5090-skjermkort) hadde blitt latterlig dyr, er det ingenting mot denne vifteløse maskinen som er laget av rent gull.

FanlessTech omtalte denne PC-en fra Kubb (via VideoCardz), en europeisk produsent som spesialiserer seg på eksklusive mini-PC-er. Denne utgaven av Kubb Fanless – en kube på 120 mm uten aktiv kjøling (vifter), og dermed helt lydløs – er laget av 24-karats gull i stedet for aluminiumen som vanligvis brukes i denne modellen.

Gullversjonen, som ble spesiallaget for en (sannsynligvis velstående) kunde, veier angivelig 13 kg (over seks ganger vekten av aluminiumskabinettet), men prislappen er det mest oppsiktsvekkende her: PC-en koster rundt 1,7 millioner dollar. Dette tilsvarer i bunn og grunn verdien av vekten i gull.

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Når det gjelder spesifikasjonene, tilbyr Kubb Fanless vanligvis alternativer som strekker seg opp til Intel Core Ultra X7 358H eller AMD Ryzen AI 5 340-prosessorer med inntil 128 GB DDR5-RAM, selv om det er fullt mulig at kjøperen har oppgradert spesifikasjonene gjennom en spesialbestilling.

Verdt sin vekt i gull?

(Image credit: FanlessTech / Kubb)

Det interessante er, som FanlessTech påpeker, at gull er et godt materiale for en vifteløs PC på grunn av sine varmeledende egenskaper. Gull har faktisk rundt 30 % bedre varmeledningsevne enn aluminium, så her får man en betydelig forbedret passiv kjøling – men til en svært stiv pris.

Selv om dette ved første øyekast kan virke som en ekstrem luksus, kan man også se på denne versjonen av Kubb Fanless – utført i rent gull – som en investering, på linje med kjøp av gullbarrer. Prisen på dette edle metallet har steget kraftig siden pandemien, og vi antar at den velstående kjøperen har dette i bakhodet – i tillegg til ønsket om å vise seg frem. Dette er ikke nødvendigvis ment som et investeringsråd.

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