Google Pixel 10 kan få en større kameraoppgradering – om denne nye lekkasjen stemmer

Lekket informasjon tyder på at Google Pixel 10 vil få et tredje kamera

Dette vil gjøre den til den første basismodellen av en Google Pixel-flaggskiptelefon med tre kameraer

Ytterligere renderinger av Google Pixel 10 Pro XL har blitt lastet opp, uten noen større redesign

Vi kan nå ha fått en første titt på neste generasjon Google Pixel-telefoner, takket være renderinger som angivelig er basert på lekkede CAD-design. Disse bildene viser utformingen av både Google Pixel 10 og Google Pixel 10 Pro XL.

Gjengivelser delt av Android Headlines og OnLeaks viser to telefoner som ser bemerkelsesverdig lik ut den nåværende Google Pixel 9 og Google Pixel 9 Pro XL, med den største forskjellen at Google Pixel 10 har fått et tredje kamera.

Som tidligere modeller har den gjengitte Google Pixel 10 en rektangulær ramme med avrundede hjørner, en pilleformet kameramodul, volumknapper, på-knapp og en USB-C-port.

Den store nyheten er imidlertid at kameramodulen i disse uoffisielle gjengivelsene nå inkluderer et tredje kamera – noe vi aldri har sett før på en basismodell av et Pixel-flaggskip.

Et telefotokamera til Pixel 10?

(Image credit: Android Headlines / OnLeaks)

Frem til dagens Google Pixel 9 har standardmodellen i Pixel-serien kun hatt et hovedkamera og et ultravidvinkelkamera.

Det er sannsynlig at det tredje kameraet vil bli et telekamera med optisk zoom. Det ville være uvanlig for et flaggskip å inkludere et makrokamera eller en annen sekundær sensor.

Hvis dette stemmer, ville Google Pixel 10 havnet på samme nivå som Samsung Galaxy S25 når det gjelder kameraoppsett. Telefotokameraer blir stadig mer vanlige selv på billigere modeller som Nothing Phone 3a Pro, noe som kan bety at Google føler konkurrentene.

Når det gjelder den gjengitte Google Pixel 10 Pro XL, viser bildene en større telefon med en trippelkameramodul, samt de samme knappene og portene som den mindre modellen.

(Image credit: Android Headlines / OnLeaks)

Å ha tre kameraer er imidlertid ikke noe nytt for Pro- og Pro XL-modellene, siden alle siden Google Pixel 6 Pro har blitt utstyrt med en slik konfigurasjon. Selvfølgelig er både disse gjengivelsene og all tilhørende informasjon bare rykter … enn så lenge.

Som vi nylig har meldt om, delte Android Headlines og OnLeaks en lekket rendering av Samsung Galaxy Z Flip 7, som ved første øyekast så ut som Galaxy Z Flip 6 – bare for å gi ut oppdaterte bilder noen dager senere som viste et helt annet design.

Android Headlines og OnLeaks er imidlertid kjent for å dele relativt pålitelige tips og rykter, så det ville ikke være overraskende om Pixel 10-modellene faktisk blir seende ut som disse gjengivelsene.

I tillegg viste mystiske YouTube Shorts av Alexis Garza nylig frem en fungerende Google Pixel 9a, som ligner på tidligere gjengivelser delt av Android Headlines og OnLeaks.

Uansett vil et tredje kamera sannsynligvis gi Google Pixel 10 en sjanse til å kvalifisere seg til topplisten vår over de beste Android-telefonene, og det er sannsynlig at Google Pixel 10 Pro XL vil ta en plass på topplisten over de beste Google Pixel-telefonene.