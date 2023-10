Google Pixel 8-serien er her, sammen med nye Pixel Watch 2

Ryktene rundt Googles nye Pixel 8-serie og en ny Pixel Watch 2 har strømmet inn i flere måneder. Til og med Google selv har klart å lekke informasjon om sine nye produkter ved to anledninger. Men nå har vi endelig funnet ut alt som er å vite om de nye produktene, da Google presenterte sin nye Pixel 8, Pixel 8 Pro og Pixel Watch 2 under arrangementet Made By Google.

Nedenfor finner du alt du trenger å vite om de nye produktene, og følg gjerne med på TechRadar litt senere for våre grundige tester av de to nye mobilene og den nye smartklokken. Produktene kan forøvrig forhåndsbestilles allerede nå og vil begynne å sendes ut 12. oktober.

Google Pixel 8

Google Pixel 8 beholder det klassiske designet og har et lommevennlig format. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nøkkelfakta (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Lanseringsdato: 4 oktober 2023

Startpris: 9190 kroner

Kameraer: 50 MP, 12 MP (10,5 MP selfie)

Lagring: 128, 256 GB

Prosessorbrikke: Tensor G3

Batteri: 4 485 mAh

Skjerm: 6,2" OLED, 1080x2400

Hvis du vil ha det minste og rimeligere alternativet av Googles nye mobiler, er Pixel 8 den du skal velge. Sammenlignet med sitt dyrere Pro-søsken, får den litt svakere kameraer, mindre RAM og en litt mindre imponerende skjerm. Imidlertid er det fortsatt en attraktiv telefon, som dessuten er rimelig, og som burde appellere til alle som liker Pixel-estetikken – om enn i et mer lommevennlig format og overkommelig pris.

Google Pixel 8 har det typiske Google-utseendet der kamerablokken strekker seg over hele baksiden, med et 50 MP hovedkamera og et 12 MP ultravidvinkelkamera plassert inne i en pilleformet utskjæring. Det betyr at kameraene ser nesten uendret ut fra dem på Pixel 7.

Mobilen her en høyoppløselig skjerm som er i stand til å gi imponerende lysstyrke, selv om den mangler LTPO-funksjonene du får på Pro-modellen. Skjermen kan variere mellom oppdateringsfrekvenser på 60-120 Hz. På innsiden finner du den nye Tensor G3-prosessoren, som skal gi Pixel 8 massevis av kraft, spesielt når det kommer til AI-funksjoner, som den nye Magic Editor, som er en videreutvikling av Googles Magic Eraser-verktøy.

En annen ny funksjon er Best Photo, som tar flere bilder og deretter velger de beste delene fra hvert av dem for å lage et best mulig bilde. Du kan også velge mellom 128 eller 256 GB lagringsplass, med en startpris ved lansering på 9190 NOK for det laveste lagringsalternativet. Øreproppene Pixel Buds er inkludert ved kjøpet av en Pixel 8-mobil

Google Pixel 8 Pro

Google Pixel 8 Pro tilbyr en haug med store forbedringer og nye funksjoner. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nøkkelfakta (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Lanseringsdato: 4 oktober 2023

Startpris: 12 690 kroner

Kameraer: 50 MP, 48 MP, 48 MP 5x zoom (10,5 MP selfie)

Lagring: 128, 256 GB, 512 GB

Prosessorbrikke: Tensor G3

Batteri: 5 050 mAh

Skjerm: 6,7" LTPO OLED, 1344x2992

Med den nye Google Pixel 8 Pro tilbyr selskapet et raffinert design og oppgraderinger av de aller fleste nøkkelkomponentene for å skape et attraktivt flaggskip. Mobilen har bedre kameraer enn før, en nytt Tensor G3-brikke, en helt ny temperaturleser og et par nye AI-funksjoner. Den er også litt større enn sitt billigere søsken, så hvis du vil ha en mobil med mye skjermplass som tilbyr det siste og beste fra Google, er dette modellen du bør velge.

Forskjellene mellom Pro-modellen og standardmodellen er blant annet tydelige på skjermfronten. Her får du en LTPO OLED-skjerm på 6,7 tommer sammenlignet med en mindre OLED-skjerm på Pixel 8. Den er også 42 % mer lyssterk enn før. Du får dessuten høyere oppløsning og 120Hz oppdateringsfrekvens – som kan synke helt ned til 1Hz.

Mobilen beholder sitt typiske Google-design, hvor kamerablokken strekker seg over hele baksiden. Denne gangen har imidlertid designet blitt foredlet en smule, med litt mer avrundede kanter og et litt annerledes kameradesign, der alle objektivene er plassert i samme pilleformede utskjæring (sammenlignet med separate sirkler for hvert kamersa på den forrige modellen).

Velger du Pro-modellen får du et ekstra kamera i forhold til standardmodellens oppsett. Trippelkameraet på baksiden av mobilen består av et 50 MP hovedkamera, et 48 MP ultravidvinkelkamera og et 48 MP telefotokamera. På fronten finner du et 10,5 MP selfie-kamera. De nye funksjonene som Magic Editor og Best Photo er også inkludert her. På innsiden finner du Googles nye Tensor G3-brikke, som skal gi telefonen solid kraft. Batteriet er på 5050 mAh og støtter hurtig trådløs lading.

Google Pixel Watch 2

Google Pixel Watch 2 tilbyr nye funksjoner for helse, trening og sikkerhet. (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Nøkkelfakta (Image credit: Future / Lance Ulanoff) Lanseringsdato: 4 oktober 2023

Startpris: 4 590 kroner (WiFi-modellen)

Vekt: 31 gram

Urkasse: Aluminium

Skjerm: 384x384 px, Always-On AMOLED, 320 ppi

GPS: Ja

Batteri: 24 timer, hurtiglading

Vanntett: Ja, 5ATM

Tilkobling: Bluetooth 5.0, WiFi, 4G LTE

Designmessig byr ikke Google Pixel Watch 2 på noen nyheter. Både skjermstørrelse og dimensjoner har holdt seg uendret siden fjorårets modell. Det er på innsiden du finner alle nyhetene og forbedringene. Den nye smartklokken fra Google kan skilte med raskere ytelse, mer lyssterk skjerm og lengre batteritid enn før. Den har også fått en haug med nye helse-, trenings- og sikkerhetsfunksjoner, og den kan godt være en utfordrer til oversikten beste smartklokke.

Ved første øyekast ser Pixel Watch 2 nesten identisk ut med forgjengeren, men det er faktisk noen små forskjeller. Kronen på klokken har blitt litt redesignet for å være enklere å bruke og skjermglasset er tynnere enn før, samtidig som det skal være like holdbart, ifølge Google.

De største oppgraderingene for Googles nye smartklokke er dens nye firekjerners prosessor og Wear OS 4, som er en stor plattformoppdatering for klokken. Dette vil endre nye kjerneapper som Kalender, Gmail og en oppdatert Google Assistant. Du får også en haug med nye funksjoner som Personal Safety Check, som lar deg stille inn en timer – og hvis du ikke har svart når den utløper, vil klokken automatisk sende en melding med sanntidsposisjonen din til sikkerhetskontakten din. Det er perfekt hvis du for eksempel skal hjem alene fra en venn sent på kvelden.

Bortsett fra dette, får du også en haug med nye helse- og treningsfunksjoner, en forbedret pulsleser, lengre batterilevetid på opptil 24 timer og flere nye urskiver å velge mellom.