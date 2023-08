Samsung Galaxy S24 kan få skjermteknologi som var tiltenkt iPhone 16

Selv om vi ikke venter oss å se Samsung Galaxy S24-serien for tidlig i 2024, har det allerede kommet en melding om at telefonene vil kunne skilte med en fremtidsrettet skjerm – før den samme teknologien blir å se i Apples iPhone 16-serie.

Vi har allerede snappet opp noen små detaljer om skjermen den neste (trolige) Galaxy S-serien vil komme med. Men i en ny melding fra fra det sørkoreanske magasinet Chosun hevdes det at bransjekjennere er sikre på at S24-serien blir den første fra selskapet med M13 OLED-skjermer.

Bokstaven «M» i M13 viser til kvaliteten til materialene som benyttes i OLED-panelet, mens nummeret viser til hvilken generasjon av teknologien det er snakk om. Mer avanserte materialer (samt konfigurasjonen i selve panelet og hvorvidt panelet bruker et polarisasjonsfiler) bidrar til å bedre overføringseffektiviteten, altså effektiviteten i lyset som sendes ut fra skjermen, i tillegg til å redusere energiforbruket.

2022-modeller som Samsung Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 (samt arvtagerne Fold 5 og Flip 5) og dessuten Apples iPhone 14 Pro Max gjør alle bruk av Samsung Display-fremstilte M12 OLED-skjermer, men noe som er overraskende, er at årets Samsung Galaxy S23 Ultra har tatt i bruk et modifisert M11-panel, som faktisk er langt mer effektivt en skjermen som benyttes av 14 Pro Max.

Apples iPhone 14 Pro Max har en M12 OLED-skjerm. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Uansett angir Chosun-meldingen at Galaxy S24 Ultra er den mest sannsynlige kandidaten til å få M13-skjerm først, men den ventede standardmodellen Galaxy S24 og Galaxy S24 Plus også kan få glede av den kommende skjermteknologien, dersom masseproduksjonen har tilstrekkelig kapasitet.

Chosun venter seg dessuten at iPhone 15 Pro og iPhone 15 Pro Max vil holde seg til M12-varianten, mens M13-teknologien, som ligger an til å debutere med Galaxy S24-serien, ikke ser ut til å komme Apple-brukere til gode før med iPhone 16-serien senere i 2024.

Selv om dette kan gi Samsung et visst overtak på skjermfronten, er Apples-mobiler på sin side utrolig energieffektive av andre årsaker. Dermed fortsetter kampen om å ha de mest energieffektive mobilene å rase mellom Samsung og Apple.

Hukommelse

Galaxy S23 Ultra leveres med 8 GB eller 12 GB RAM, avhengig av konfigurasjonen du velger. (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

I tillegg til at den kommende mobilen ser ut til å få mer avansert skjermteknologi, men de seneste meldingene tyder også på at vi endelig kan få et sprang oppover når det gjelder det laveste arbeidsminnet.

Samsung sa seg fornøyd med en basis-RAM på 8 GB med Galaxy 20-serien, der S20 og S20 Plus var tilgjengelige med 8 GB RAM, mens Galaxy S20 Ultra hadde 12 GB RAM som minimum – og 16 GB for dem som valgte modellen med en intern lagringsplass på 512 GB.

Nå ser det ut til at gulvet også heves til 12 GB for Galaxy S24 og 16 GB for S24 Ultra. Samsungs nåværende flaggskipmobiler gjør allerede bruk av noe av det raskeste på markedet innen minnebrikker (LPDDR5x) og lagring (UFS 4.0), så dette er en utvikling som styrker modellene ytterligere. Dermed vil en gruppe mobiltelefoner i den absolutte topplassen blant de beste mobilene bli enda råere.