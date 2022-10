Google Pixel 7 og Pixel 7 Pro lansert

Google Pixel 7 og Pixel 7 Pro er, forutsigbart nok, navnene til søkegigantens to nye telefoner som ble lansert den 6. oktober. I år er det snakk om to modeller som ikke gjør de helt store sprangene kontra forgjengerne, Pixel 6 og Pixel 6 Pro – men nytt i 2022 er at de to Google-telefonene offisielt lanseres i Norge!



Hvis vi baserer oss på spesifikasjonene – som nå helt og holdent er avslørt – så virker dette til å være oppgraderinger med et fokus på finpuss, ikke en vaskeekte revolusjon i Pixel-serien.



Det betyr likevel ikke at dette ikke er interessante telefoner. Pixel 7 og Pixel 7 Pro er etter alle solemerker de beste modellene Google har laget til dags dato, med oppgraderte kameraer, en kraftig ny prosessor og et mer raffinert design.



Under finner du alle detaljer om den nye duoen, inkludert spesifikasjoner, funksjoner, lanseringsdato og priser.

Google Pixel 7 og Pixel 7 Pro: lanseringsdato og pris

Google Pixel 7 og Pixel 7 Pro ble annonsert den 6. oktober og kan forhåndsbestilles nå. Telefonene blir tilgjengelig i butikk fra og med 13. oktober.



Grunnmodellen Pixel 7 vil i Norge koste 6 990 kroner, hvilket innebærer 128 GB lagringsplass og 8 GB RAM. Man kan også velge å gå for en modell med 256 GB lagring og samme mengde RAM. Google har ikke ennå frigitt prisen på denne modellen i Norge, men i USA går denne for omlag 1 000 kroner mer enn grunnmodellen.



Pixel 7 Pro, på sin side, koster 9 490 kroner for 12 GB RAM og 128 GB lagringsplass. Også her kan man i USA velge å legge på en tusenlapp og få 256 GB lagringplass, og to tusen om man vil ha 512 GB lagring. Pris og tilgjengelighet utover grunnmodellen er ikke kjent i Norge ennå.

Google Pixel 7 og Pixel 7 Pro: design og skjerm

Google Pixel 7 og Pixel 7 Pro ligner stort på Pixel 6-forgjengerne. Man får de samme karakteristiske kamerastripene som strekker seg over hele baksiden av telefonene, men denne gangen er stripen laget av aluminium.



Resten av baksiden er utført i glass, og Pixel 7 er å finne i såkalt obsidian (svart), snow (hvit) og lemongrass (lys gulgrønn), mens storebror Pixel 7 Pro fås i obsidian, snow og hazel (grå med et hint av grønt.)



Kantene er også laget av aluminium, og på fremsiden finner man en flat skjerm beskyttet av Gorilla Glass Victus, med et kikkhull sentret på toppen av telefonen.

Pixel 7 har dimensjonene 155,6 mm x 73,2 mm x 8,7 mm og veier 197 gram, mens Pixel 7 Pro måler 162,9 mm x 76,6 mm x 8,9 mm og har en vekt på 212 gram. Begge telefoner har IP68-sertifisering, hvilket vil si at de er både vann- og støvbestandige.



Når det gjelder skjermen, så får man med Pixel 7 en OLED-skjerm på 6,3 tommer med en oppløsning på 1080 x 2400 (tilsvarer 416 PPI) og en maksimal lysstyrke på 1 400 nits. I likhet med forgjengeren har skjermen en oppdateringsfrekvens på 90 Hz, noe under de 120 oppdateringene per sekund vi er vant med i de fleste andre toppmodeller i 2022.



Pixel 7 Pro har en OLED-skjerm på 6,7 tommer med en oppløsning på 1440 x 3120 (tilsvarer 512 PPI), en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og en maksimal lysstyrke på 1500 nits.

Google Pixel 7 og Pixel 7 Pro: kameraer

I Google Pixel 7 får man to kameraer på baksiden. En hovedvariant på 50 MP (f/1,85) med optisk bildestabilisering, og et ultravidvinkelkamera på 12 MP (f/2,2) med et synsfelt på 114 grader.



Telefonen har også et selfiekamera på 10,8 MP (f/2,2) på fronten, og uansett hvilken vei du retter telefonen kan du gjøre opptak i opptil 4K-oppløsning ved 60 FPS.



Google Pixel 7 Pro har samme sensorer i hovedkamera og ultravidvinkel på baksiden, i tillegg til et telefotokamera på 48 MP (f/3,5) med 5x optisk zoom. Ultravidvinkelkameraet har optikk med noe lavere brennvidde, som gir et synsfelt på 125,8 grader.

Som seg hør og bør får man også drøssevis av kameramoduser og fotofunksjoner, som for eksempel nattfoto og portrettmodus, filmatisk modus (som lager en grunn DoF-effekt i videoer), såkalt Photo Unblur (som gjør fotografier skarpere), Magic Eraser og såkalt Super Res Zoom (8x digital zoom i Pixel 7 og 30x zoom i Pixel 7 Pro.)



Med den sistnevnte funksjonen kan du få en kvalitet som ligger ganske nære 2x optisk zoom i en digital variant med Pixel 7, mens Pixel 7 Pro klarer en kvalitet som ligner 10x ved en digitalzoom på 30x.

Med på kjøpet får man også såkalt Guided Frame, en funksjon som kan hjelpe personer nedsatt syn med å ta selfier ved hjelp av lyd-veiledning, animasjoner med høy kontrast og haptisk feedback.



Med Pixel 7 Pro får man også en Macro Focus-modus, som gjør at man kan plassere kameraet så nærme som 3 cm unna subjektet og fortsatt få perfekt fokus.



Google lover at foto- og videokvaliteten i Pixel 7 og Pixel 7 Pro er bedre enn noe de tidligere har produsert, og at kameraene gjør det ekstra godt i dunkel belysning.

Google Pixel 7 og Pixel 7 Pro: batteri

Batteriet i Pixel 7 er på 4 355 mAh, hvilket skal gi over 24 timer med vanlig brukstid, eller 72 timer om man bruker Extreme Battery Saver-modus. Ladeeffekten er på 30 watt, nok til at man får ladet opp 50 % av batteriet på rundt 30 minutter. Telefonen støtter også trådløs lading.



I Pixel 7 Pro får man et batteri på 5 000 mAh, noe som ifølge Google skal tilsvare samme batteritid som lillebror Pixel 7.

Google Pixel 7 og Pixel 7 Pro: spesifikasjoner og funksjoner

Både Pixel 7 og Pixel 7 Pro tar i bruk Tensor G2-prosessoren. Dette er andre generasjon av den Google-produserte brikken, hvis forgjenger satt i Pixel 6-serien. Den kan kjøre maskinlæringsoppgaver opptil 60 % raskere og opptil 20 % mer effektivt enn forrige generasjon. Prosessoren fungerer i tospann med en Titan M2-sikkerhetsbrikke, som skal ta seg av alt som har med datasikkerhet å gjøre.



Et annet sikkerhetsmoment Google tilbyr i Pixel 7 og Pixel 7 Pro er gratis tilgang til VPN, en funksjon som skal aktiveres senere i 2022.

Når det gjelder grunnmodellen, Pixel 7, så får man 8 GB RAM, og enten 128 GB eller 256 GB lagringsplass, mens Pixel 7 Pro har 12 GB RAM og 128 GB, 256 GB eller 512 GB lagringsplass (hvorvidt modellen med mest lagringsplass blir tilgjengelig i Norge gjenstår å se.)



Begge telefonene støtter 5G, har stereohøyttalere, fingeravtrykklesere innebygget i skjermen, mulighet til å låse opp telefonen ved hjelp av ansiktsgjenkjenning og kjører selvsagt nye Android 13.



Google lover også minst fem år med sikkerhetsoppdateringer, det samme Pixel 6-eiere ble lovet. Med på kjøpet får man også tre måneder med YouTube Premium og Google One.