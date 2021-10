Test: Google Pixel 6 Pro

Google Pixel 6 Pro er en spennende utfordrer som tar sikte på å konkurrere med noen av de aller beste smarttelefonene på markedet. Dette er den første ekte toppmodellen fra selskapet. Hvis du vil oppleve Android-programvaren i dens reneste form, er det denne mobilen som gjelder for øyeblikket. Den har dessuten en nydelig skjerm og et supert kamera, og koster dessuten mindre enn de viktigste rivalene.

Kort sammendrag

Google Pixel 6 Pro er selskapets første alvorlige forsøk på å skape en enhet i toppsjiktet og utfordre de beste mobiltelefonene på markedet, som for eksempel Samsung Galaxy S21 Ultra, OnePlus 9 Pro og iPhone 13 Pro Max.

Google Pixel 6 Pro ble lansert samtidig som standardmodellen, den langt rimeligere Google Pixel 6. Den nye Pro-varianten er selskapets toppmodell og rommer den nye Tensor-brikken og annen innmat av høy klasse. Kameraoppsettet er supert, og det er gjort en rekke andre forbedringer.

Google Pixel 6 Pro er også designet som en ypperlig demonstrasjon av Android 12 og dets fremtidige arvtagere. Man kan trygt si at Google har fått det til med denne årgangen.

Designet til Google Pixel 6 Pro er slående annerledes – men likevel ikke unikt, ettersom det deler utseende med Google Pixel 6. Her er det en horisontal kamerastripe som breier seg godt utover baksiden av telefonen og rommer det nye, kraftige kameraoppsettet.

Det er et utseende du enten vil elske eller hate. Google supplerer dessuten det egenartede designet med noen dristige fargevalg – for deg som er lei av at alle smarttelefoner som ser ut som mer eller mindre grå rektangler.

Googles skjermteknologi er blitt spesielt imponerende, og vi garanterer at dette vil være en av de beste mobilskjermene du har prøvd. Her får du super bildekvalitet, gjennomgående imponerende lysstyrke og en solid størrelse på 6,7 tommer.

Den nye Tensor-brikken man finner i Pixel 6 Pro er en annen egenskap som på fremheves. Det gjenstår å oppleve at den overgår mobiler med mer tradisjonelle prosessorer, men den er unektelig rask nok til å kjøre dine favorittapper og -spill, og det er det som virkelig betyr noe.

Kameraoppsettet til Pixel 6 Pro er et annet høydepunkt. Der er et allsidig oppsett som gjør at du kan fange opp et bredt spekter av motiver på flere forskjellige måter. Hovedkameraets sensor utgjør et trinn opp fra det vi har sett fra Google tidligere, og de nye oppgraderingene av programvaren gjør opplevelsen enda bedre.

Batterikapasiteten til Pixel 6 Pro er helt grei. Du klarer deg gjennom dagen ved vanlig bruk, men ikke stort mer. Telefonen leveres med hurtiglading og trådløs ladeteknologi, men ingen av disse vil imponere deg.

Pixel 6 Pro er ikke den beste telefonen på markedet for øyeblikket, men den er ikke så langt unna. Google har tatt seg sammen på mobilfeltet det seneste året, og denne forsmaken på Android 12 er solid.

Særlig det sterke kameraoppsettet, den fantastiske skjermen og den kraftige programvaren bidrar til denne totalpakken hører hjemme i det ypperste sjiktet. Den har ikke det beste batteriet å skilte med, og kraften kunne vært større, men dette blir for bagateller å regne – for med Pixel 6 Pro spiser Google endelig kirsebær med de store mobilmerkene.

Les også vår test av Google Pixel 6.

Google Pixel 6 Pro - lanseringsdato og pris

Google Pixel 6 Pro ble avduket den 19. oktober, etter over én måned med diverse, litt halvinformative, markedsføringskampanjer fra selskapet. Den ble 28. oktober sluppet i USA, Storbritannia og Australia. En eventuell lansering i Norge kommer senere.

Over dammen koster Pixel 6 Pro 899 amerikanske dollar (omlag 7500 kroner) for versjonen med 128 GB lagringsplass. Den vil også være å finne i en 256 GB-variant, men hvor mye ekstra man må betale for dobbelt med plass er ikke tilgjengelig per nå.

Det er en hel del dyrere enn Google Pixel 5, som i sin tid ble lansert til 599 dollar (omlag 5000 kroner), men den er ganske så mye billigere enn andre toppmodeller, som eksempelvis Samsung Galaxy S21 Ultra eller iPhone 13 Pro Max (disse koster gjerne fra 12 000 kroner og oppover her til lands.)

Lanseringsprisen for Google Pixel 6 er på $ 599.

Pixel 6 Pro er uansett an ganske rimelig mobiltelefon, sammenlignet med andre modeller av samme klasse.

Design

Bilde 1 av 2 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 (Image credit: TechRadar)

Google Pixel 6-telefonene har et unikt utseende, med en horisontal kamerastripe som breier seg godt utover baksiden av telefonene. Dette er nok det mest spektakulære med designet, og vil nok ikke passe alle.

Stripen er tykk nok til at den legger seg et godt stykke over selve baksiden av telefonen, noe som antakeligvis kan virke irriterende – selv om det uten tvil gjør at mobilen får et særegent uttrykk. Den vil ikke ligge flatt ned på en bordplate, men skråne lett. Men du vår ikke den vippebevegelsen du opplever med mobiler som har kamerablokken plassert på siden.

Telefonen er også stor, så hvis du er ute etter en hendig liten sak bør du nok heller se i retning lillesøsteren Pixel 6. Baksiden er utført i glass og beskyttet av Corning Gorilla Glass Victus-teknologi, noe som burde tilsi at den ikke lar seg ripe så lett.

Den har også IP68-sertifisering, hvilket vil si at den tåler både støv og vann, og burde takle en dupp i en sølepytt eller to, men vi ville nok ikke anbefalt å holde den under vann over lengre tid.

(Image credit: TechRadar)

De avrundede kantene sikrer at telefonen ligger godt i hånden, selv om enkelte kanskje vil føle at den er litt i glatteste laget – etter vår erfaring hjalp det med det skreddersydde dekslet.

På bunnen av telefonen finner man USB-C-porten, mellom høyttalerne. På høyre hånd er av/på-knappen og volumknappene.

Fargevariantene til Pixel 6 Pro er Sorta Sunny (gul og gull), Cloudy White (hvit og grå) og Stormy Black (svart og grå). Med lagringsalternativet 128 GB kan du velge mellom alle de tre fargevariantene, mens utgaven med 256 GB kun er tilgjengelig i Stormy Black.

Vår testeksemplar var i Stormy Black, som utvilsomt er den minst interessante av variantene. Vi liker spesielt Sorta Sunny, som må være en av de mest iøynefallende mobiltelefonene av 2021-årgang.

Vi liker det spesielle designet til Google Pixel 6 Pro. Bildene over burde gi deg tilstrekkelig inntrykk til at du kan gjøre deg opp din egen mening om saken.

Skjerm

Pixel 6 Pro har en skjerm på 6,7 tommer og en såkalt QHD+-oppløsning, hvilket er en passende kombinasjon av størrelse og skarphet – oppløsningen på 1440 x 3120 er et enormt fremskritt kontra Pixel 5, fra 2020, med sine 1080 x 2340.

Pixel 6 Pro har 512 piksler per tomme, en sjeldenhet blant QHD+-modeller, og den er en av de hvasseste skjermene vi har opplevd på en mobiltelefon. Dette overgås bare av Sony Xperia 1 III, som har 4K-skjerm.

Skjermen kan oppnå en imponerende lyshetsgrad, der bildet fremsto svært tydelig i sollyset. Du må nok av og til justere lysstyrken manuelt, men den automatiske innstillingen fungerte for det meste godt.

Bilde 1 av 2 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 (Image credit: TechRadar)

Skjermen har en oppdateringsfrekvens på 120 Hz, noe som vil si at bildet på skjermen oppdateres dobbelt så raskt som i telefoner med et mer «vanlig» 60 Hz-panel. Dette betyr at bevegelser fremstår jevnere når man for eksempel spiller eller blar seg nedover i nettaviser.

Dette er ikke en avgjørende egenskap for de fleste, men vi likte den, og den komplementerer den imponerende skjermkvaliteten. Og du vil merke forskjellen hvis du bytter fra en mobil med en oppdateringsfrekvens på 60 Hz.

Skjermen har også Googles første innebyggede fingeravtrykkleser, men foreløpig synes vi den har kranglet litt i bruk. Posisjoneringen er grei, men vi har måttet gi den flere forsøk på å lese av fingeren vår for å komme inn på testenheten vår.

Etter en stund ble vi vant til plasseringen og nøyaktig hvor vi måtte plassere fingertuppen. Vi anbefaler deg å stille inn for flere fingre eller aktivere ansiktsgjenkjennelse, slik at du kommer deg kjapt inn på telefonen.

Kameraer

(Image credit: TechRadar)

Googles smarttelefoner bygges rundt selskapets kamerateknologi. På papiret ser kameraoppsettet i Pixel 6 Pro ut til å være det beste fra selskapet så langt. Det har et hovedkamera på 50 MP, en ultravidvinkel på 12 MP og et teleobjektiv på 48 MP.

Dette er et svært kraftig kameraoppsett, og det er dessuten langt mer allsidig enn på tidligere Pixel-modeller. Her får du flere muligheter å leke deg med.

Selve kamerateknologien er imponerende, men den tilknyttede programvaren er et annet høydepunkt, på et nivå du ikke vil oppleve med andre, nåværende telefoner. Det kan hende at Google vil gjøre enkelte av disse egenskapene tilgjengelig for noen eldre Pixel-modeller, og vi kan oppleve at andre merker etterligner dem i sine kommende enheter.

Hovedkameraet på 50 MP, med en blenderåpning på f/1.9 og piksler på 1,2 µm, er trolig det du vil benytte deg mest av. Her fikk vi høyoppløste bilder med et godt detaljnivå og naturtro farger.

Det er et imponerende pek-og-klikk-kamera, og vi opplevde at det ga flotte resultater i en rekke ulike situasjoner.

Med Night Sight kan du ta gode bilder i mørklagte omgivelser. Dette er den samme egenskapen vi møtte i Pixel 5, der mørke motiver ble lysere, men du må holde telefonen i ro for at det skal fungere.

Telefotokameraet klarer opptil 4x optisk zoom, og i kameratestene vi har utført, klarte vi å ta detaljerte bilder med enkelhet med det nye 48 MP-kameraet. Igjen må du holde mobilen i ro for å få gode bilder, men det gjelder med all avstandsfotografering.

Bilde 1 av 10 Ultra-wide camera (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 10 Main camera (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 10 2x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 10 4x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 10 20x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 10 Ultra-wide camera (Image credit: TechRadar) Bilde 7 av 10 Main camera (Image credit: TechRadar) Bilde 8 av 10 2x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 9 av 10 4x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 10 av 10 20x zoom (Image credit: TechRadar)

Hvis du gjerne vil ha enda kraftigere zoom, kan du få opptil 20x digital zoom, men her blir bildekvaliteten fort betydelig svakere. Mobilens zoom-egenskaper er ikke på samme nivå som enkelte av de andre toppmodellene på markedet, men zoom-egenskapene til Pixel 6 Pro egnet seg uansett til de fleste oppgavene du bruker kameraene på baksiden til.

Ultravidvinkelkameraet gir deg et synsfelt på 114 grader, noe som passer bra om man ønsker å få plass til flere folk i et gruppebilde, eller til det enorme fjellet i bakgrunnen. Vi opplevde at også dette kameraet ga gode resultater, men som ventet er ikke bildekvaliteten like god som med hovedkameraet.

Bilde 1 av 2 50MP main camera (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 12MP ultrawide camera (Image credit: TechRadar)

Med mindre du vil ha veldig vid vinkel, er det best å holde seg til hovedkameraet her.

På fremsiden av telefonen finner du et selfiekamera på 11,1 MP, med en blender på f/2,2. Bildene vi har tatt hittil med dette kameraet tok seg også godt ut, med naturlige hudfarger i portrettene vi tok og god kvalitet i videosamtaler.

Mobilen kan gjøre videoopptak i opptil 4K med selfiekameraet, og vi tror du vil like å bruke dette til klipp for bruk i sosiale medier.

Bilde 1 av 3 Portettmodus (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 3 11,1 MP selfiekamera (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 3 Ultravid modus på selfiekameraet (Image credit: TechRadar)

Kameraprogramvaren er en viktig bestanddel i Google Pixel 6 Pro. I kameraets standardapp finner du modiene Night Sigh, Portrait, Panorama, Kamera (standardmodus) og Video – i tillegg til noen interessante ekstramuligheter som Motion, Photo Sphere og Lens.

Motion-modusen er nykommeren i dette selskapet, og den er utviklet for å ta bilder med lang eksponeringstid, som kreativt uskarpe bilder av objekter i bevegelse. Dette har vi ennå ikke testet i så stor utstrekning, men det er et spennende tilskudd som kan komme til nytte i enkelte situasjoner.

En vesentlig nyvinning på programvarefronten her er Real Tone. Dette er standardelementet for kameraet. I følge Google gjør dette kameraet i stand til å fange opp mer naturlige hudtoner i bilder av mennesker med brun hud. Google har samarbeidet med en rekke fotografer for å finne måter å gjengi mørkere hudtoner mer naturtro.

Magic Eraser er en annen stor programvareoppdgradering. Den kommer du til via appens galleri-element. Den lar deg fjerne objekter eller personer du ikke vil ha med i bildene dine – for eksempel fotobombere.

Dette utføres manuelt (eller du kan tappe på de enkelte personene). Her er et eksempel på hva vi kunne gjøre:

Bilde 1 av 2 Originalbildet (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 2 Her kan du se at menneskene nederst i bildet er fjernet. (Image credit: TechRadar)

Det fungerer ikke helt perfekt, så du må ikke regne med at dette skal kunne fjerne alt du ikke vil ha med. Men det er nyttig når du ønsker å rydde opp litt i et bilde. Det etterlater av og til noen digitale rester, så dette vil ikke være like nyttig til alle typer bilder.

Disse programvaremessige finessene er interessante nyvinninger til Pixel 6 Pro. Sammen med produsentens allerede imponerende kameraapp og maskinvare, er dette den beste fotoopplevelsen så langt med en Pixel-mobil.

Kameraeksempler

Bilde 1 av 12 (Image credit: TechRadar) Bilde 2 av 12 (Image credit: TechRadar) Bilde 3 av 12 (Image credit: TechRadar) Bilde 4 av 12 Main camera (Image credit: TechRadar) Bilde 5 av 12 2x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 6 av 12 4x zoom (Image credit: TechRadar) Bilde 7 av 12 (Image credit: TechRadar) Bilde 8 av 12 (Image credit: TechRadar) Bilde 9 av 12 (Image credit: TechRadar) Bilde 10 av 12 (Image credit: TechRadar) Bilde 11 av 12 (Image credit: TechRadar) Bilde 12 av 12 (Image credit: TechRadar)

Ytelse og spesifikasjoner

Pixel 6 Pro og den samtidig lanserte Pixel 6 er de første mobilene som kjører på Googles eget silisium, og ikke på Qualcomms Snapdragon-brikker. Den aktuelle brikken kalles Google Tensor.

Tankegangen bak Tensor er at en prosessor som er utvikler og bygget av Google vil kunne optimaliseres bedre til selskapets egen maskinvare og programvare, og gi en jevnt over bedre brukeropplevelse av mobiltelefonen. Og brikken har mye kraft å by på.

I ytelsestestene oppnådde Pixel 6 Pro en gjennomsnittlig flerkjernepoengsum gjennom Geekbench 5 på 2760. Det ligger litt bak Samsung Galaxy S21 Ultra (3440), OnePlus 9 Pro (3685) og iPhone 13 Pro Max (4549).

Ytelsestester er ikke nødvendigvis representative for hvordan enheter oppfører seg i virkeligheten. Vi opplevde at den kjørte alle appene og spillene vi kastet etter den. Hele opplevelsen var smidig, og det opplevdes som om mobilen alltid hadde nok trøkk å sette inn.

Uansett hva ytelsestestene sier er altså Google Pixel 6 Pro er kraftfull mobiltelefon, og Tensor er ikke et dårlig valg.

Noe som er skuffende er at Pixel 6 Pro bare leveres i lagringsalternativene 128 GB og 256 GB. I enkelte regioner er også en variant med 512 GB tilgjengelig. Med tanke på at dette er selskapets første forsøk på en telefon i toppsjiktet, hadde vi gjerne sett at varianten på 512 GB var mer utbredt, og at de kanskje også hadde kommet med en på 1 TB.

Her er det ikke støtte for microSd, noe som ikke er overraskende. Men det kunne jo ha dempet problemet med lagringsplassen.

Pixel 6 Pro er 5G-klar, slik at du kan koble den til den nyeste typen nettverk dersom du befinner deg et sted med dekning og har et abonnement som støtter det.

Programvare

Android 12 ligger klar og venter på deg på denne mobilen, og det tar seg fantastisk godt ut. Hvis du gjerne vil oppleve den nyeste og beste versjonen av Googles programvare, finner du den her – i dens reneste form.

Til forskjell fra tidligere Pixel-enheter, er oppdateringen spesielt tydelig her. Med sin nydelige skjerm gir Pixel 6 Pro en perfekt demonstrasjon av den nye Material You-funksjonen i Android 12. Dette er et av høydepunktene ved denne mobilen.

Med Material You velger du bakgrunn til skjermbildet, og fargene i dette bildet vil deretter legge seg som aksenter i alle menyene på mobilen.

Det er en skikkelig gimmick, men det er likevel en oppgradering som gjør det mulig å brukertilpasse mobilen på en flott måte.

Som ventet, kjører Android 12 godt på Pixel 6 Pro. Google har også bekreftet at telefonen vil motta tre fullstendige programvareoppgraderinger. Dermed skulle oppgraderingene til Android 13, Android 14 og Android 15 være sikret.

Den får også sikkerhetsoppdateringer i minimum fem år, så denne mobilen skal være trygg å bruke i hvert fall ut 2026.

Batteri

(Image credit: TechRadar)

Batterikapasiteten er en av de svakere sidene ved Pixel 6 Pro, men det er ikke så svakt at det burde skremme deg fra å kjøpe telefonen. Ved normal bruk varte det i en hel dag, men hvis du presser mobilen hardt, kan det hende den trenger litt påfyll før kvelden er omme.

Vi opplevde gjerne at det var 10 % igjen på tanken da vi ga oss for kvelden og satte den til lading. Dette er ikke en telefon som kan holde ut i flere dager, med mindre du er en svært varsom bruker.

Hvis du for eksempel bruker GPS-funksjoner flittig, eller gjør massevis av videooppptak, kan du nok oppleve at du må lade litt igjen mot slutten av dagen.

Batterikapasiteten er på 4905 mAh, noe som virker passende for en telefon på denne størrelsen. I følge Google skal du klare å tyne ut 48 timers bruk ved å benytte modusen Extreme Battery Saver. Dette gjenstår å teste, men vi tror ikke det er mye du kan foreta deg med mobilen i denne modusen. Det kan likevel komme til nytte i nødsfall.

Man får også hurtiglading med på kjøpet, dog ikke like rask som i enkelte andre Android-telefoner. Denne yter maks 30 watt, og telefonen skal klare å komme seg fra 0 % til 50 % på rundt 30 minutter. I våre tester med en 30 W-lader fikk vi opp mobilen fra 0 % til 20 % på 15 minutter, og til 40 % på 30 minutter.

Har du langsommere ladere, tar det lengre tid. Det følger ikke med en lader i esken, så du må benytte en eksisterende USB-C-lader, kjøpe en ny eller holde deg til trådløs lading.

Trådløs Qi-lading støttes opp til 23 W, og selv om vi ikke klarte å nå dette nivået i våre tester. Hvis du har en kompatibel ladepute, skal du klare å fullade telefonen på rundt halvannen time.

Burde du kjøpe Google Pixel 6 Pro?

(Image credit: Google)

Kjøp den hvis …

… du vil ha et fantastisk kamera

Baksiden av Pixel 6 Pro rommer et fantastisk kamera som viste seg nyttig i mange ulike situasjoner. Hovedsensoren er fantastisk, telelinsen er ypperlig og det følger med flotte programvarefinesser.

… du trenger en stor og vakker skjerm

Google Pixel 6 Pro har en av de beste skjermene du finner på en mobiltelelefon. Du får et kraftfullt og lyssterkt bilde uansett hva du gjør. Dette er viktig for mange, og for enkelte tilstrekkelig til å kjøpe denne telefonen.

… du vil ha den reneste Android-opplevelsen

Android 12 kommer til sin rett på Google Pixel 6 Pro, og vi vil virkelig anbefale denne telefonen til alle som ønsker seg markedets reneste Android-opplevelse. Fremtidige programvareoppdateringer blir trolig enda bedre og vil yte like godt.

Ikke kjøp den hvis …

… du vil ha en liten mobiltelefon

Google Pixel 6 Pro er en ekstremt stor mobiltelefon, og selv om den ikke er like omfangsrik som de største modellene fra Samsung eller Apple, vil den være vanskelig å bruke enhendig. Vil du ha en mindre enhet, kan du ta en titt på lillesøsteren Google Pixel 6 eller en av de andre toppmodellene med Android.

… du trenger stor lagringsplass

Google Pixel 6 Pro leveres bare med lagringsplass på 128 GB og 256 GB (og noen steder 512 GB), og den har ingen microSD-støtte. De fleste av oss vil klare oss fint med 256 GB, men trenger du mer enn det, burde du vurdere andre modeller.

… du vil ha den beste skjermintegrerte fingeravtrykksleseren

Den skjermintegrerte fingeravtrykksleseren til Google Pixel 6 Pro er ikke den verste vi har vært borti, men den er langt fra den beste. Hvis du vil kunne låse opp telefonen med fingertuppen på en rask og trygg måte, er ikke denne telefonen noe for deg.

Først testet: oktober 2021