La función del Pixel 7 Pro que más me emociona cambiará las cámaras de los teléfonos

Cuando quise mejorar mi nivel como fotógrafo, empecé a pensar en nuevas perspectivas. ¿Dónde podría poner el objetivo de mi cámara para que algo familiar pareciera nuevo e interesante? Las recientes filtraciones de los Google Pixel 7 y Pixel 7 Pro no me han parecido nuevas ni interesantes, pero hay una característica que se espera que Google anuncie que me entusiasma, y tiene que ver con la fotografía macro.

El modo de enfoque macro fue una de las varias características que se insinuaron en una reciente filtración de las especificaciones de los Pixel 7 y 7 Pro. Estas mejoras (que también incluyen un posible salto en el zoom óptico de 4x a 5x) sugieren que el Pixel 7 Pro podría ser un verdadero contendiente para el teléfono con mejor cámara cuando sea presentado en el evento de lanzamiento del Pixel 7 de hoy.

Pero son las capacidades macro las que más me intrigan, y no puedo esperar a ver qué hace Google con ellas en el Pixel 7 Pro.

La fotografía macro me permite acercar el objetivo de la cámara. Cuando pensamos en la fotografía macro, solemos pensar en primeros planos extremos de sujetos interesantes, como el ojo de un bicho. A mí me gustan mucho las flores y me encanta una foto macro de un colorido pistilo.

Image 1 of 2 A flower taken with a Nikon D750 and Tokina 105mm macro lens (Image credit: Future/Philip Berne ) The image at full crop shows detail (Image credit: Future/Philip Berne )

La fotografía macro no implica ningún truco de cámara, sólo necesitas un objetivo zoom capaz de una distancia focal muy corta. Tienes que acercarte a unos pocos centímetros para llenar el encuadre con lo que quieres fotografiar.

Cuando salgo con mi cámara, llevo un objetivo macro de 105mm, que es esencialmente un zoom 3X. Un objetivo 3X normal es un teleobjetivo intermedio que te permite acercarte un poco más al sujeto. Con un objetivo macro, puedo acercarme mucho, a pocos centímetros, y seguir manteniendo la nitidez.

Eso significa que puedo captar los detalles más finos de las branquias de las setas mientras hago senderismo, u observar los poros de un fósil en el museo de historia natural. He capturado un globo ocular o un ala de mariposa aquí y allá con mi Nikon D750. Pero el macro en un smartphone será aún más versátil.

Esto se debe a que la fotografía macro con una cámara DSLR de fotograma completo requiere mucha luz. Teniendo esto en cuenta, suelo llevar un flash si voy a fotografiar en macro.

No llevaría mi objetivo macro a una cena formal, porque tendría que estar disparando el flash continuamente, lo que sería una molestia. Aquí es donde entran en juego los smartphones, y sobre todo Google, porque las cámaras de los teléfonos inteligentes conocen un montón de trucos con poca luz.

Los móviles ya no tienen nada que envidiar a las cámaras de fotos

Las mejores cámaras DSLR (opens in new tab) y las mejores cámaras sin espejo no necesitan recurrir a trucos, porque tienen un gran objetivo, un gran sensor y mucha distancia entre ambos. Esos son los ingredientes de una gran fotografía. Los smartphones no tienen nada de eso, así que los fabricantes de móviles han confiado en herramientas innovadoras de hardware y software.

Hasta ahora, la atención se ha centrado en los teleobjetivos y la fotografía nocturna. Samsung, por ejemplo, coge las lentes de zoom y las dobla como un periscopio en la parte trasera del Galaxy S22 Ultra. Ocupa mucho espacio, pero funciona de verdad.

Mejorar el macro no sólo permitirá realizar fotos diferentes con microscopio, sino que mejorará la mayoría de las fotos que nos gusta hacer

Además, la cámara tiene otros trucos, como sacar varias fotos de noche y combinar toda la información para crear una mejor toma final. Incluso tiene un software que predice lo que estás fotografiando (especialmente si estás fotografiando la luna) y rellena los detalles artificialmente.

Para la fotografía nocturna y con teleobjetivo, los smartphones han llegado mucho más lejos de lo que hubiera creído posible. Esto es lo que hace que me emocione al ver lo que Google hará con la fotografía macro en el próximo Pixel 7 Pro.

Google y otros fabricantes de teléfonos por fin se han dado cuenta de que mejorar las imágenes macro es el siguiente paso en la fotografía de los smartphones. Mejorar el macro no sólo permitirá realizar fotos diferentes con microscopio, sino que mejorará la mayoría de las fotos que nos gusta hacer con nuestros smartphones.

La historia del macro en los iPhones (y otros)

Apple añadió un modo macro con la cámara del iPhone 13 Pro (opens in new tab), y está disponible en los actuales dispositivos iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max (opens in new tab). Cuando me acerco mucho a un objeto, el iPhone cambia a un objetivo ultra angular; puede enfocar un objeto tan cerca como dos centímetros, menos de una pulgada.

Se espera que el próximo Pixel 7 Pro tenga una lente gran angular similar, pero estoy seguro de que Google aplicará parte de su magia fotográfica al enfoque macro.

Image 1 of 2 Moto Edge (2022) (Image credit: Future/Philip Berne ) La imagen con el objetivo principal es terrible (Image credit: Future / Philip Berne )

Motorola trató de salirse con la suya con algo de magia macro digital en su teléfono Motorola Edge (2022), un dispositivo de oferta. Utiliza el zoom digital y un montón de nitidez para hacer que una imagen macro se vea bien en la pantalla del teléfono, pero las fotos reales que hice de cerca salieron feas.

Hacemos fotos de las cosas que tenemos a mano

La mayoría de las veces no busco fotografiar cráteres en la luna o reflejos en la Torre Picasso, sino que me entretengo con los recovecos de mi bocata del almuerzo, o con las pinceladas de un cuadro, las finas líneas de una expresión facial, o incluso el hocico de mi colega peludo.

Image 1 of 2 Perrete con sueño fotografiado con el iPhone 14 Pro (Image credit: Future / Philip Berne ) Plano detalle con el modo macro (Image credit: Future / Philip Berne )

Las cámaras de los móviles ya hacen un buen trabajo con estas fotos, pero estamos llegando al límite de lo que pueden mejorar las imágenes. Los objetivos de los teléfonos son (relativamente) grandes, los sensores de los teléfonos son (relativamente) grandes y los fabricantes de teléfonos han optimizado la distancia entre ambos. Podemos seguir mejorando la calidad del cristal y la tecnología del sensor, pero no mucho.

Descubriremos exactamente lo que Google tiene planeado en este frente en el evento de presentación del Google Pixel 7 de mañana, y una vez que hayamos probado el teléfono sabremos si seguirá al Pixel 6 Pro en nuestra lista de los mejores teléfonos con cámara. Pero estoy emocionado de todos modos.

Al utilizar su inteligencia de software para mejorar la fotografía macro, Google podría mejorar las fotos de las cosas que están cerca de nosotros, física y emocionalmente, las cosas que nos gusta ver. Estas son las fotos que más me gustan.