Samsung Galaxy Book3 Pro: el nuevo campeón del peso pluma

Primeras impresiones:

Cuando tuvimos en nuestras manos el Galaxy Book3 Pro, nos pareció casi irreal lo ligero y delgado que era. Y dentro de ese factor de forma casi imposible hay una CPU de 13ª generación y una selección de puertos bastante adecuada.

Pros:

- Delgado y transportable

- Magnífica pantalla

- Gran teclado y touchpad

- Buena webcam

Contras:

- Aún se desconocen el almacenamiento y la memoria

- Sin cable Ethernet

Antes de la presentación oficial, de los pedidos anticipados y las fechas de lanzamiento, hemos tenido la oportunidad de probar en persona tres de los últimos Ultrabooks de la línea Samsung Galaxy Book3. Y hasta ahora, lo que hemos visto nos ha impresionado, especialmente el elegante y casi imposiblemente ligero Galaxy Book3 Pro.

Es una magnífica y elegante incorporación a la familia Samsung Book, la máquina portátil perfecta para aquellos que no pueden o no quieren cargar con un laptop grande y pesado. Aunque no conoceremos todos los detalles sobre su rendimiento hasta que lo tengamos en nuestras manos, el tiempo que pasamos con este portátil al menos nos demostró lo bien que está diseñado.

Galaxy Book3 Pro: precio y disponibilidad

El Galaxy Book3 Pro 360 comienza en 1.899€ con diferentes opciones de configuración. Los pedidos anticipados comenzarán el 1 de febrero, con un envío previsto para el 17 de febrero.

Teniendo en cuenta que el precio de salida en España del Galaxy Book2 Pro 360 fue de 1.199€, los casi 700€ de diferencia es una subida que nos deja perplejos. Sin duda, parece un incremento algo exagerado, pero hasta que no hayamos podido probar esta máquina a fondo, no podemos contarte con exactitud si realmente vale lo que pone en esa etiqueta.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Book3 Pro: especificaciones Componente Especificación Precio 1.899€ CPU Hasta Intel Core i7 de 13ª generación (28 W) Gráfica Intel Iris Xe Memoria Por confirmar Almacenamiento Por confirmar Pantalla AMOLED dinámica 2X de 14 y 16 pulgadas WQXGA+ (2880 x 1800p)

Image 1 of 9 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Galaxy Book3 Pro: diseño

El Galaxy Book3 Pro, como los demás, viene en dos colores: negro y plata claro. A pesar de las limitadas opciones, el Pro sigue siendo un Ultrabook genial con una forma bonita y elegante, y la versión plateada es particularmente impresionante.

Tenemos que decir que, con diferencia, es el portátil más ligero que hemos levantado nunca. Es alucinante lo ligero que es, apenas se siente en las manos. La pantalla es un hermoso panel AMOLED y viene en dos tamaños, 14 pulgadas y 16 pulgadas. Aunque nosotros probamos el de 14 pulgadas, lo más probable es que el de 16 sea casi igual de ligero.

El teclado es de lujo y, a pesar de que el touchpad es un poco pequeño, responde muy bien. No nos dieron especificaciones sobre la webcam, pero después de probarla nos pareció una gran cámara con una imagen clara y agradable, con opciones como HDR y encuadre automático que mejora la calidad de la imagen y el enfoque.

En la sección de puertos tenemos un HDMI, dos puertos Thunderbolt 4, un puerto USB tipo A, una toma de audio y una mini ranura para tarjetas SD. Pero el hecho de que no haya cable Ethernet es un poco decepcionante. Lo más probable es que la mayoría de compradores no conecten sus Ultrabooks a internet mediante un cable, pero tener la opción siempre es importante.

Image 1 of 5 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Galaxy Book3 Pro: Rendimiento

Aunque no hemos podido probar personalmente el Galaxy Book3 Pro para comprobar su rendimiento, las especificaciones que conocemos no están nada mal. Cuenta con la última CPU Intel de 13ª generación, un i5 o un i7 dependiendo de la configuración. Esto lo convierte en una excelente máquina de productividad que te permitirá trabajar durante toda la jornada.

Por supuesto, la GPU no era una prioridad, así que lleva la GPU gráfica Iris Xe estándar. Pero al menos es capaz de jugar a juegos de gama baja, así que no te quedas completamente fuera. Por el momento no se ha revelado ninguna otra especificación, salvo el hecho de que se puede actualizar la configuración.

(Image credit: Future)

Galaxy Book3 Pro: primeras conclusiones

Hasta ahora, este es nuestro Ultrabook favorito de los tres que hemos visto hoy, gracias a su impresionante aspecto y a su aún más impresionante formato. Aunque no se trata de una máquina bestial, su CPU Intel de 13ª generación es más que suficiente para cualquiera que necesite una máquina de trabajo excelente.

El precio es un poco elevado, pero es lo que cabe esperar de un Ultrabook Samsung Galaxy. Queda por ver cómo será el rendimiento real, la calidad de sonido, la ventilación, etc., pero si Samsung consigue dar en el clavo, tendrá entre manos un Ultrabook portátil casi perfecto.